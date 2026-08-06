Ce face și cum arată acum Hannelore de la „Insula iubirii”. Tânăra și-a schimbat look-ul și profesia, după divorțul de Bogdan Ionescu

Cum s-a schimbat viața lui Hannelore de la „Insula iubirii”
Hannelore Ulrich, fosta concurentă care a stârnit valuri la „Insula Iubirii”, a dispărut de pe micile ecrane, dar rămâne extrem de activă pe rețelele sociale. Viața ei a luat o turnură spectaculoasă în ultimii ani, iar acum își croiește un drum nou.
În sezonul 4 al emisiunii filmată în Thailanda, Hannelore și Bogdan Ionescu au atras atenția publicului cu povestea lor de dragoste complicată. Cei doi s-au înscris în show pentru a-și testa relația, însă lucrurile nu au mers conform așteptărilor.
La finalul sezonului, Bogdan a decis să pună punct relației după ce Hannelore a fost prinsă pe picior greșit. Cu toate acestea, odată întorși din Thailanda, cei doi au încercat să-și reconstruiască relația, s-au căsătorit, dar după doar șase luni de mariaj au decis să meargă pe drumuri separate.
Fosta concurentă și-a schimbat look-ul și profesia
De atunci, viața lui Hannelore s-a schimbat radical. De la blondă la brunetă, de la o apariție controversată pe micul ecran la o carieră promițătoare, ea pare să fi găsit un nou echilibru. În vara anului 2026, tânăra a absolvit Facultatea de Drept, devenind oficial juristă.
„Dincolo de examene și stres, au rămas lecțiile, oamenii și versiunea mea mai puternică. Astăzi închid un capitol frumos: Dreptul”, a scris ea pe rețelele sociale, într-o postare însoțită de o fotografie în care poartă un costum galben impecabil, ce îi pune în valoare silueta de invidiat.
Însă Hannelore nu s-a limitat la o singură pasiune. Ea conduce și o școală de dans pentru copii, unde micuții învață balet și dans modern.
Cât despre fostul său soț, Bogdan Ionescu, acesta își continuă activitatea ca DJ. Potrivit Spynews, separarea celor doi ar fi fost cauzată de descoperirea unor mesaje compromițătoare în telefonul lui Hannelore.
Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Hannelore, fostă concurentă de la „Insula iubirii”