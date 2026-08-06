Mircea Badea, atac la adresa lui Smiley: „Cu vocea aia e cântăreț?”

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Mircea Badea a lansat critici dure la adresa lui Smiley, punând la îndoială talentul său artistic și criticând impactul concertelor sale asupra consumului de energie. Atacul prezentatorului tv vine la câteva zile după ce acesta i-a luat în colimator pe Speak și Florin Ristei, dar și pe Dani Oțil și Răzvan Simion, colegii lui de trust.

Mircea Badea, critici dure la adresa lui Smiley

Mircea Badea nu se ferește să spună lucrurilor pe nume. După ce i-a criticat în mod deschis pe Florin Ristei și Speak pentru opiniile lor despre limba română, prezentatorul emisiunii „În gura presei” de la Antena 3 CNN a pus acum lupa pe Smiley și a stârnit noi controverse.

Jurnalistul a lansat o serie de comentarii acide despre artist și despre concertele acestuia din luna august.

Smiley, unul dintre cei mai iubiți cântăreți din România, are o vară plină, cu numeroase concerte, inclusiv unul programat la Cernavodă. Anunțul programului său artistic, făcut recent pe rețelele de socializare, a atras atenția lui Mircea Badea, care a comentat într-un stil caracteristic.

„Cântăreț? Cu vocea aia e cântăreț? (…) Înțeleg că e băiat bun Smiley ăsta, e pe sistemul: «Tu cu ce te ocupi în viața asta?» «Sunt băiat bun , da, corect!» (…) Deci ăștia reduc ei intensitatea iluminatului (…) Tu îți dai seama câtă concerteală sau ce sunt astea?! Muzică nu i-aș putea spune, că nu e, dar asta, harneala asta, îți dai seama câtă beculeală (…) Bă, inclusiv la Cernavodă, criza nu era fix la Cernavodă?”, a declarat acesta în emisiunea sa.

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Mircea Badea a subliniat cheltuielile asociate spectacolelor de acest gen, inclusiv consumul ridicat de electricitate pentru luminile aprinse, ironizând în același timp calitățile vocale ale artistului.

Atacuri la adresa lui Florin Ristei și Speak

Aceasta nu este prima oară când Mircea Badea își exprimă opinii tranșante despre vedete din showbiz. Recent, el i-a criticat și pe Florin Ristei și Speak, după ce a vizionat un videoclip postat de aceștia pe rețelele sociale, în care discutau despre utilizarea literelor «â» și «î» în limba română. Jurnalistul a fost de părere că opiniile lor sunt greșite și le-a răspuns fără menajamente.

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„Instagramul îmi recomandă mie, din motive care îmi scapă, cred că mă urăște Instagram, îmi recomandă mie următoarea secvență cu acești doi cetățeni să le spunem, ca să nu le spunem altfel. Pentru mine, așa ceva este odios. Ceea ce am văzut noi este odios. Absolut odios. Eu sunt un tip, la bătrânețe, absolut tolerant. (…) Secvența asta m-a băgat în roșii. Deci vine Gigel ăsta, Ristei sau cum îl cheamă, care e un tefelist, asta nu o spun ca pe ceva negativ, ci îl încadrez corect, obiectiv (…) Nu este adevărat. â nu este o invenție comunistă. E o minciună. Nu e adevărat. Este și o prostie, și o minciună, și ne mai și spune că s-a documentat. Unde s-o fi documentat, probabil pe Facebook. (…) Pe lângă faptul că nu e consoană, e vocală, dar nu ne luăm din asta. (…) Știați că e analfabet? El și zice, am văzut într-un alt filmuleț, tot pe Instagram kilometri la oră, omul e analfabet, dar a făcut el o cercetare și ne spune”, a spus Mircea Badea.

Sursă foto: Instagram

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