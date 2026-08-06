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Ștefan Manolache divorțează după doi ani de căsnicie. Primele declarații ale politicianului

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.  Actualizat 06.08.2026, 13:30
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După doar doi ani de căsnicie, Ștefan Manolache și soția sa, Alexandra, au decis să divorțeze. Politicianul a confirmat despărțirea, însă a cerut intimitate în această perioadă.

Ștefan Manolache divorțează după doi ani de căsnicie

Ștefan Manolache și soția lui, Alexandra, au decis să pună capăt mariajului lor care a durat doar doi ani.

Cei doi și-au unit destinele în 2024, într-o ceremonie elegantă, dar discretă, desfășurată în București. Cununia civilă a avut loc la Primăria Sectorului 5, urmată de ceremonia religioasă la Biserica „Sfântul Spiridon Nou” și o petrecere de neuitat la o locație exclusivistă din Snagov. Decorul, ales cu mare grijă de miri, a transformat evenimentul într-un basm modern.

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Totuși, în ciuda începutului promițător, lucrurile nu au mers conform așteptărilor. Potrivit surselor apropiate citate de Cancan, relația lor a întâmpinat dificultăți încă de ceva timp, iar cei doi au făcut tot posibilul să își salveze căsnicia.

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Da, este adevărat. Nu vreau să comentez mai multe pe marginea acestui subiect. Va rog să ne respectați intimitatea! Mulțumim”, a declarat Ștefan Manolache pentru aceeași publicație.

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Au cununat în urmă cu două săptămâni

Ultimul eveniment la care Ștefan Manolache și Alexandra au participat împreună a fost o nuntă, unde cuplul a avut rolul de nași. Însă, la scurt timp după acest eveniment, cei doi au decis să se despartă.

În prezent, Ștefan Manolache se află la Bruxelles, unde își desfășoară activitatea în cadrul Parlamentului European.

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Alexandra, care lucrează ca grefier în cadrul DIICOT, Structura Centrală, a fost o prezență discretă în timpul mariajului său cu politicianul. Relația lor a captat atenția presei încă de la început, având în vedere notorietatea omului politic și a afaceristului, dar și trecutul său intens mediatizat.

Înainte de această căsătorie, Ștefan Manolache a avut mai multe relații publice și este tatăl unei fetițe dintr-o relație anterioară.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Ștefan și Alexandra Manolache

Sursă foto: Instagram

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