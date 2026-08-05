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Dan Alexa, detalii despre starea Alinei Pușcău, după diagnosticul de cancer: „Nu era bine din punct de vedere mental”

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Alina Pușcău trece printr-o luptă grea cu probleme de sănătate grave. Dan Alexa, apropiat al vedetei, a dezvăluit că aceasta urmează un tratament costisitor în America, unde s-a stabilit în urmă cu mai mulți ani, și că cei dragi îi sunt alături în aceste momente dificile.

Dan Alexa, dezvăluiri despre starea Alinei Pușcău

Alina Pușcău trece printr-un moment extrem de dificil, după ce a aflat că suferă de cancer. Modelul, cunoscută publicului larg și pentru participarea sa la „Asia Express”, a făcut un apel emoționant, rugându-i pe cei din jur să o sprijine și să se roage pentru vindecarea ei.

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Dan Alexa, prieten apropiat și fost coleg al Alinei la show-ul de la Antena 1, a vorbit deschis despre starea acesteia și despre susținerea necondiționată pe care i-o oferă.

„Am vorbit cu ea chiar acum câteva zile. Într-adevăr, nu era bine din punct de vedere mental, e logic. Eu țin foarte mult la ea și cred că toți care am apucat să o cunoaștem știm cum este. Este un om foarte bun, foarte de treabă și îmi doresc foarte mult să fie tare”, a declarat antrenorul pentru Știrile Antena Stars, conform Spynews.

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Deși i-a sugerat să revină în România pentru tratament, Alina Pușcău a ales să rămână în Statele Unite.

„I-am propus și eu și mai multă lume să vină în România, pentru că și aici avem medici foarte buni, dar a spus că trebuie să înceapă tratamentul de urgență. Când a aflat, a început în America tratamentul, ea stă în America de vreo nouă luni sau zece luni. Noi suntem alături de ea, îți dai seama. Este un om minunat, este ca sora mea Alina. Încercăm să o ajutăm cu cât se poate, dar cel mai important este ca ea să fie tare, pentru că este un moment greu pentru ea”, a mai spus Dan Alexa.

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Cât costă tratamentul Alinei Pușcău

Dan Alexa a adăugat că, în ciuda aparențelor, Alina Pușcău este o femeie extrem de puternică, capabilă să înfrunte provocările vieții.

„Să știți că Alina așa la prima vedere pare genul de om foarte ușor de dărâmat în astfel de situații, dar ea este o persoană cu un caracter puternic. Am apucat să o cunosc în mod special la „Asia Express” și după, pentru că am ținut legătura în permanență. Sunt momente grele și noi trebuie să fim lângă ea, pentru că ea chiar este un om minunat și un om special. Eu vorbeam foarte mult cu ea, și ce viață a avut Alina Pușcău, ce posibilități de viață bună a avut, și dacă nu a simțit, nu le-a ales. Este pură pasiune, un om foarte corect și un caracter foarte frumos, și asta cu atât mai mult ne face să ne întristăm pentru că noi toți ne dorim ca ea să fie sănătoasă să reușească. Să dea Dumnezeu să fie bine”, a menționat antrenorul.

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Tratamentul pe care Alina Pușcău l-a început în Statele Unite vine cu un cost semnificativ, care ajunge, potrivit discuțiilor avute cu Dan Alexa, la aproximativ jumătate de milion de dolari.

„Are tot sprijinul nostru, nu doar la nivel mental. Să vedem dacă e nevoie să ne mobilizăm pe partea financiară. Am discutat despre costul tratamentelor, mi-a spus că e undeva în jurul la jumătate de milion. Am întrebat-o dacă se descurcă și a spus că se descurcă”, a precizat el.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Alina Pușcău

Sursă foto: Instagram

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