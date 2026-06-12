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Charlie Dalin, celebrul câștigător al Vendée Globe 2024, a murit la doar 42 de ani, răpus de o formă rară de cancer gastrointestinal. Lumea navigației îl plânge pe legendarul sportiv francez.

Charlie Dalin a murit la 42 de ani

Charlie Dalin, legenda navigației transoceanice, a pierdut lupta cu o formă rară de cancer gastrointestinal, lăsând în urmă o moștenire greu de egalat.

Familia sa a confirmat vestea tristă printr-un comunicat emoționant. Soția sportivului, Perrine Le Pape, a declarat pentru AFP: „Cu profundă tristețe, familia mea și cu mine anunțăm dispariția soțului meu, Charlie Dalin, după o lungă perioadă de boală”.

Născut în 1984 în portul Le Havre din Franța, Charlie Dalin a crescut respirând aerul sărat al oceanului. Pasiunea pentru navigație s-a văzut încă din copilărie, când a început să concureze în clasa Optimist, iar mai târziu în clasa 420.

Ambiția și dăruirea sa l-au purtat la Universitatea din Southampton, unde a studiat arhitectura navală, combinând perfect teoria cu practica în diverse competiții internaționale, cum ar fi Cowes Week sau Round the Island Race.

Trecerea la cursele offshore în echipaje reduse a fost momentul său de cotitură. Începând cu Mini 650, apoi Mini Transat și mai târziu în clasa Figaro, Charlie Dalin și-a câștigat renumele de competitor redutabil. Între 2014 și 2018, a urcat pe podiumul Solitaire du Figaro cinci ani consecutiv, înfruntând mari rivali precum Yoann Richomme.

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Triumful în fața adversității

Consacrarea internațională a venit odată cu trecerea sa în clasa IMOCA. Cu „Apivia”, primul său monococ de 60 de picioare, a câștigat Transat Jacques Vabre în 2019, deschizându-și drumul către Vendée Globe, cea mai dură cursă de navigație solo din lume.

Deși a condus ediția 2020-2021 timp de 37 de zile și a fost primul care a trecut linia de sosire, victoria i-a fost atribuită lui Yannick Bestaven, căruia i s-a acordat timp compensatoriu pentru salvarea unui alt concurent. Charlie Dalin a acceptat decizia cu o eleganță rar întâlnită, felicitându-și rivalul și câștigând respectul comunității internaționale.

Dar viața avea să-l pună la o încercare și mai grea. În 2023, în plină pregătire pentru Vendée Globe 2024, a primit vestea devastatoare: o formă rară de cancer gastrointestinal. Cu toate acestea, Charlie nu a renunțat. S-a retras din competiția Transat Jacques Vabre 2023 pentru a începe tratamentul, dar a continuat pregătirea pentru marea sa dorință—să câștige Vendée Globe.

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Charlie Dalin și trofeul Vendée Globe

În noiembrie 2024, medicii i-au dat undă verde pentru a participa la cursa visurilor sale. În secret, Charlie Dalin și-a gestionat boala pe parcursul competiției, urmând tratamente zilnice și dormind în jur de șase ore și jumătate pe noapte. În ciuda durerilor abdominale, a reușit să se concentreze și să ia decizii tactice curajoase, precum navigarea printr-un sistem depresionar în Oceanul Indian de Sud, o mișcare care i-a asigurat un avans decisiv.

După 64 de zile, 19 ore, 22 de minute și 49 de secunde, Charlie Dalin a trecut linia de sosire, stabilind un nou record al cursei și reducând timpul precedent cu aproape 10 zile. În ciuda triumfului său incredibil, Charlie și-a ascuns lupta personală, dezvăluind totul abia în 2025, în autobiografia sa emoționantă, „La Force du Destin”.

„Dacă un scenarist ar fi scris povestea aceasta, nimeni nu ar fi crezut-o. Un navigator bolnav de cancer care revine la cursa visurilor sale și o câștigă după ce la prima participare a trecut primul linia de sosire, dar a terminat pe locul doi. Ar fi părut prea mult pentru a fi credibil. Și totuși exact asta s-a întâmplat”, mărturisea Dalin pentru Voiles et Voiliers.

Autobiografia a fost primită cu aplauze, iar în 2025 a fost numit Rolex World Sailor of the Year, o distincție supremă în lumea navigației.

Sursă foto: Profimedia

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