Reacția PSD, după ce liberalii au refuzat să susțină Guvernul Tomac: „Ilie Bolojan blochează România”

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PSD a reacționat dur după ce PNL a refuzat să susțină Guvernul propus de Eugen Tomac, premierul desemnat de către șeful statului, Nicușor Dan. Social-democrații îl acuză pe Ilie Bolojan că blochează toată România pentru că a rămas fără putere.

PSD, acuzații grave la adresa lui Ilie Bolojan

PSD spune că Ilie Bolojan a pierdut puterea și tocmai de aceea refuză să susțină guvernul propus de Eugen Tomac. Social-democrații spun că se poate și fără PNL la putere, după 7 ani și că este vremea ca liberalii să meargă în opoziție, lângă AUR.

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„Rămâne cum am stabilit: prim-ministrul demis Ilie Bolojan blochează toată România pentru că a pierdut puterea! Cei care anul trecut cereau PSD „responsabilitate pro-europeană“, ca ţara să nu ajungă pe mâna „extremiştilor“, nu mai sunt acum deloc preocupaţi nici să fie „responsabili“, nici „pe ale cui mâini va ajunge ţara”, spune PSD într-o postare pe Facebook.

PSD spune că românii au nevoie urgent de un Guvern care să scoată țara din haosul economic în care „a lăsat-o Bolojan”.

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„Se poate şi fără PNL! După 7 ani la putere, fără să câştige alegerile, este vremea să meargă în opoziţie, lângă AUR”, mai transmite PSD.

”Ești mânat doar de setea de putere”

PSD îl acuză pe premierul demis Ilie Bolojan că este avid de putere și că inventează tot felul de motive pentru a rămâne la conducere.

„Să continui să minţi ipocrit că ai acceptat funcţia de prim-ministru pentru că nimeni nu se înghesuia este o încercare ridicolă de a rescrie realitatea. Domnul Bolojan nu a făcut niciun act de sacrificiu ritualic. Nu este nimic eroic atunci când eşti mânat doar de setea de putere.

S-a sacrificat şi se mai sacrifică încă puţin acum… inventând tot felul de motive pentru a se ţine legat cu lanţurile de putere. Poţi pierde o funcţie. Poţi pierde o majoritate. Dar cel mai grav este ca setea de putere să îţi întunece judecata şi să ajungi toxic pentru români şi România”, mai spune formaţiunea.

PNL a refuzat să susțină învestirea Guvernului Tomac, a anunțat joi, 11 iunie, liderul partidului, Ilie Bolojan.

El a spus că parlamentarii liberali nu vor fi prezenți la dezbateri, dar vor fi în sală, fără să voteze.

Bolojan spune că propunerea este doar o formulă de paravan pentru a scuti PSD de răspunderea pe care o are.

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