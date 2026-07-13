Nicușor Dan, noi discuții cu PSD, PNL, USR și UDMR despre un nou premier. Cum rămâne cu varianta Alexandru Nazare prim-ministru

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Președintele Nicușor Dan a discutat cu președinții partidelor care au alcătuit fostă coaliție de guvernare, la Palatul Cotroceni, pentru a discuta variante de ieșire din criza politică. Iată cum rămâne cu varianta ca Alexandru Nazare să fie prim-ministru.

Noi discuții despre variantele de premier

Conform unor surse invocate de Libertatea, România nu va avea un nou guvern cel puțin până la finalul acestei luni. Mai mult, Alexandru Nazare, numele vehiculat pentru funcția de premier, este refuzat de PSD.

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Șeful statului, Nicușor Dan, și președinții celor patru partide au discutat astăzi, la Palatul Cotroceni, pentru aproape două ore, însă fără nicio concluzie.

Negocierile au început la ora 9:00, iar preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, preşedintele PNL, Ilie Bolojan, preşedintele USR, Dominic Fritz, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, dar şi Minorităţile Naţionale, reprezentate de Varujan Pambuccian au discutat cu Nicușor Dan.

Ultima oară, Nicușor Dan a spus că nu vrea să propună un premier care să nu treacă de Parlament, cum au fost cazurile Eugen Tomac și Adrian Veștea.

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„Cum am mai spus-o deja, nu voi propune un premier de care să știu că nu are nicio șansă să strângă majoritatea. Și, în momentul de față, cele două propuneri care au fost avansate (n.red. – Siegfried Mureșan și Sorin Grindeanu) nu au șanse să strângă majoritate, deci nu o să le propun ca să fac un exercițiu de imagine”, a explicat șeful statului.

România nu mai are Guvern de două luni

De pe 20 aprilie, România a intrat în criză politică, după ce PSD i-a retras sprijinul politic premierului liberal Ilie Bolojan. Pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile.

Moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire, cu 281 de voturi pentru.

Președintele țării l-a acuzat pe Ilie Bolojan că blochează formarea noului Guvern, după ce a promis că îl va vota pe Eugen Tomac, dar s-a răzgândit.

întrebat dacă Bolojan l-a mințit cu privire la susținerea Guvernului Tomac, președintele țării a răspuns:

„Nu o să vă răspund la această întrebare, dar o să vă spun că în momentul în care I-am desemnat pe Eugen Tomac, am avut așteptarea rezonabilă că o să fie o majoritate pentru această nominalizare, că altfel nu aș fi făcut-o”.

Ulterior, șeful statului l-a acuzat indirect pe Bolojan că minte după ce a spus că PNL va susține inclusiv un Guvern minoritar PSD, însă la negocieri, partidul s-a răzgândit.

„Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit. În baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: guvern minoritar PSD. Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția”, a transmis Nicușor Dan pe rețelele de socializare. Replica

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