Adelina Pestrițu și Iulia Vântur, întâlnire neașteptată în Istanbul. Cum s-au afișat cele două pe malurile Bosforului

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Adelina Pestrițu a avut parte de o întâlnire surpriză în Istanbul, unde s-a mutat recent cu întreaga familie pentru filmările emisiunii pe care o va prezenta în curând la PRO TV, „Burlacii: Foc în Paradis”. Influencerița a avut surpriza să dea peste Iulia Vântur în Turcia. Iată cum s-au afișat cele două românce.

Adelina Pestrițu și Iulia Vântur, apariție împreună în Turcia

Adelina Pestrițu a dat peste Iulia Vântur în Istanbul. După 10 ani, vedeta se întoarce pe micile ecrane și se află în Istanbul, unde au loc filmările la noul show „Burlacii: Foc în Paradis”, care va fi difuzat la PRO TV.

Duminică, în ziua ei liberă, vedeta s-a întâlnit cu Iulia Vântur, venită tocmai din India pentru concertul lui Ricky Martin deal Istanbul.

„Ne știm de mulți ani, iar revederea noastră în Turcia a fost o adevărată bucurie. Iulia a venit aici pentru concertul lui Ricky Martin, iar eu sunt la filmarile emisiunii < >.

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Am ieșit împreună la masă și am filmat un reel amuzant pe malul Bosforului. O admir pentru tot ceea ce face și sunt tare mândră de reușitele ei”, a declarat Adelina Pestrițu, pentru Click!

Cele două au făcut un dans pe malurile Bosforului și au realizat împreună un videoclip pentru rețelele sociale.

Locuiește într-un apartament de lux

Adelina Pestrițu locuiește în Turcia pe durata filmărilor și le-a arătat fanilor apartamentul de lux în care stă cu toată familia, dar și turul caravanei în care își petrece timpul între filmări.

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Influencerița are două dormitoare și două livinguri spațioase. Baia principală este imensă, iar în apropierea ei se află un dressing încăpător.

Vedeta s-a mutat recent în Turcia pentru filmările emisiunii care promite povești de dragoste, alegeri neașteptate și multe provocări pentru concurenți.

„Sunt foarte fericită să mă alătur echipei Pro TV într-un proiect atât de spectaculos. Simt că această propunere a venit exact în momentul potrivit din viaţa mea şi m-a convins că, după aproape 10 ani, este timpul să revin în televiziune.

Am spus mereu că voi face acest pas atunci când voi simţi că formatul mi se potriveşte cu adevărat, iar Burlacii: Foc în Paradis este exact genul de proiect pe care îl aşteptam”, a declarat Pestriţu.

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