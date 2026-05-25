Iulia Vântur, fermecătoare la gala amfAR Cannes 2026. Eva Longoria, Heidi Klum și Robbie Williams, prezenți la același eveniment

Iulia Vântur a strălucit la gala amfAR Cannes 2026, pășind pe același covor cu Eva Longoria, Heidi Klum și Robbies Williams. La eveniment a participat și Zara Larsson, care vine în România în august, la Untold 2026.

Iulia Vântur, fermecătoare la gala amfAR Cannes 2026

Iulia Vântur s-a numărat printre invitații la gala amfAR Cannes 2026. Pentru această ocazie specială, Iulia Vântur a ales o rochie neagră cu trenă roz și aplicații strălucitoare mov, turcoaz și transparente. Și-a accesorizat ținuta cu bijuterii cu diamante și o pereche de sandale negre. Machiajul a fost intens în zona ochilor, iar părul a fost coafat în bucle lejere.

Anul acesta, la eveniment au mai participat, printre mulți alții, actorii Rami Malek și Eva Longoria, modelul Heidi Klum și soțul ei, Tom Kaulitz, și artiștii Robin Thicke și Lizzo. Gala a inclus și momente artistice susținute de Robbie Williams și Zara Larsson.

Scopul galei amfAR

Scopul principal al galei amfAR este strângerea de fonduri pentru cercetarea virusului HIV/SIDA, prevenție și educație. Fundația a fost co-fondată de celebra actriță Elizabeth Taylor în 1985, într-o perioadă în care stigmatul bolii era uriaș.

Iulia Vântur a fost o prezență memorabilă și la ceremonia de deschidere a Festivalului de la Cannes 2026, unde a purtat o rochie bleu deschis și bijuterii cu diamante și pietre albastre.

Ce alți români au participat la Cannes 2026

Tot la Cannes 2026, din România, au mai participat Theo Rose și Anghel Damian, actrițele Ana Bodea și Giulia Nahmany, care au jucat în filmul „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu, cu Sebastian Stan în rol principal și care a primit marele premiu al festivalului, Palm d’Or. La eveniment au mai fost prezente jurnalistele Andreea Esca, Amalia Enache și Teodora Tompea și fosta concurentă „Bravo, ai stil!”, Iuliana Doroftei.

