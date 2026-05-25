Cristian Mungiu a obținut pentru a doua oară premiul Palme d’Or la Cannes cu filmul „Fjord” în care Sebastian Stan și Renate Reinsve joacă rolurile principale. Fostul premier Ilie Bolojan l-a felicitat pentru această reușită, subliniind mândria adusă României pe scena internațională.

Mesajul lui Ilie Bolojan pentru Cristian Mungiu după ce a câștigat premiul Palme d'Or la Cannes 2026

Cristian Mungiu, unul dintre cei mai apreciați regizori români, a scris din nou istorie. Filmul său, „Fjord”, a cucerit sâmbătă seară, 23 mai, prestigiosul Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes 2026, marcând a doua sa victorie în cadrul competiției internaționale de top. Prima sa reușită a fost în 2007, cu tulburătorul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”.

Fostul premier Ilie Bolojan i-a transmis un mesaj emoționant pe Facebook, felicitându-l pentru această performanță remarcabilă: „Felicitări lui Cristian Mungiu pentru premiul obținut la Festivalul de Film de la Cannes. Este o reușită care vorbește despre talent, muncă și despre felul în care cultura română poate ajunge în marile spații internaționale”.

„Îi mulțumim pentru imaginea pe care o duce mai departe despre România”

„Fjord” spune povestea reală și captivantă a unei familii mixte, cu tatăl român și mama norvegiancă, stabiliți în Norvegia, cărora serviciilor norvegiene de protecție a copilului le iau cei cinci copii în noiembrie 2015, după ce două dintre fete s-ar fi plâns că primesc corecții fizice de la părinți. Copiii au fost plasați la familii surogat, ulterior fiind deschisă și procedura de adopție. Municipalitatea Naustdal din Norvegia a decis, în iunie 2016, că cei cinci copii se pot întoarce acasă, iar familia Bodnariu a revenit în România.

Ilie Bolojan a adăugat: „Ne bucurăm să vedem un cineast român apreciat la cel mai înalt nivel și îi mulțumim pentru imaginea pe care o duce mai departe despre România”. Cu două Palme d’Or câștigate, Mungiu se alătură unei elite mondiale a cinematografiei, alături de regizori legendari precum Francis Ford Coppola, Michael Haneke și Ken Loach.

Foto: Getty Images

