  MENIU  
Home > Vedete > Cum a apărut Andreea Esca la Cannes 2026. Prezentatoarea de la PRO TV a atras toate privirile

Cum a apărut Andreea Esca la Cannes 2026. Prezentatoarea de la PRO TV a atras toate privirile

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Amelia Matei
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Andreea Esca a participat la ediția din 2026 a Festivalului de Film de la Cannes, unul dintre cele mai importante evenimente de film internațional. Nume mari au fost prezente pe covorul roșu, iar prezentatoarea de la PRO Tv a atras toate privirile.

Andreea Esca, apariție de senzație la Cannes 2026

Luni, 18 mai, a avut loc ediția din 2026 a Festivalului de Film de la Cannes. Printre invitații serii s-a numărat și prezentatoarea Andreea Esca, care a fost o apariție elegantă și discretă.

Esca 5IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 6)

Evenimentul a avut loc la Grand Theater Lumiere, spațiul unde sunt prezentate filmele din competiția pentru Palme d’Or.

Au fost prezenți cineaști, actori și jurnaliști din toată lumea. Andreea Esca a participat și ea și a fost văzută în compania actorului Sebastian Stan și a regizorului Cristian Mungiu, cu care a discutat înainte de începerea galei.

„Trebuie să-și dea două palme și să...” Andreea Popescu tocmai a făcut dezvăluirea supremă după ce Rareș Cojoc a spus că nu și-a dorit divorțul de ea. Așa a ieșit la iveală și pactul secret despre care nu au spus absolut nimic până azi
„Trebuie să-și dea două palme și să...” Andreea Popescu tocmai a făcut dezvăluirea supremă după ce Rareș Cojoc a spus că nu și-a dorit divorțul de ea. Așa a ieșit la iveală și pactul secret despre care nu au spus absolut nimic până azi
Recomandarea zilei

Citește și: Surpriza de pe covorul roșu al Festivalului de Film de la Cannes 2026. Barbara Palvin a dezvăluit că este însărcinată

Esca a ales o ținut o ținută all black, accesorizată cu un colier superb și o coafură lejeră. Cu un zâmbet imens, prezentatoarea a transmis de pe covorul roșu, avându-i alături pe Cristian Mungiu și Sebastian Stan.

Doctorii nu l-au putut dezbrăca, în ambulanță, pe Alexandru, după ce a fost găsit în pădure, pentru că „hainele erau lipite pe el. De apă și noroi”, a povestit tatăl. Ce au decis părinții copilului, după ce băiatul s-a întors acasă
Doctorii nu l-au putut dezbrăca, în ambulanță, pe Alexandru, după ce a fost găsit în pădure, pentru că „hainele erau lipite pe el. De apă și noroi”, a povestit tatăl. Ce au decis părinții copilului, după ce băiatul s-a întors acasă
Recomandarea zilei

Regizorul Cristian Mungiu a revenit în competiția festivalului cu producția „Fjord”, primul lui film realizat în limba engleză.

Filmul vorbește despre tensiunile dintr-o familie de evanghelici din Norvegia, care se află în conflict direct cu autoritățile responsabile de protecția copilului.

Distribuția include nume cunoscute din cinematografia internațională, printre care și Sebastian Stan și Renata Reinsve. Filmul a fost proiectat în fața unei săli pline, iar publicul a reacționat foarte bine.

Cristian Mungiu și Sebastian Stan, aplaudați la scenă deschisă 

Regizorul român Cristian Mungiu și actorul Sebastian Stan au fost aplaudați 10 minute la scenă deschisă, după ce drama a fost proiectată în premieră în prestigiosul Grand Théâtre Lumière, unde spectatorii au urmărit întreagă proiecție.

Citește și: Iulia Vântur, apariție spectaculoasă la Festivalul de Film de la Cannes 2026. Românca a strălucit pe covorul roșu

Reacția publicului a fost mai mult decât bună. Oamenii au fost impresionați, iar cei doi au primit o ovație prelungită care a durat aproape 10 minute, semn că filmul a fost primit cu mare entuziasm.

Sebastian Stan s-a luptat să își stăpânească lacrimile, în timp ce regizorul Cristian Mungiu le-a mulțumit oamenilor.

„Vreau să vă mulțumesc pentru că acesta este momentul adevărului pentru fiecare film. Este momentul în care vom ști peste 20 de ani că filmul este bun.”

Odată cu „Fjord”, Mungiu și-a făcut debutul în limba engleză, iar actorii principali interpretează rolurile unui cuplu mixt, format dintr-un român și o norvegiană, care se mută împreună cu copiii lor în satul de lângă fiordul în care s-a născut soția. 

Cei doi se întâlnesc cu un cuplu care are o viziune asupra vieții cu totul diferită, de unde începe și drama.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 54.9 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 54.9 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum
Precomanda TITANIC Precomanda TITANIC 264.5 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump că Putin va ajunge să „regrete” invazia din Ucraina
Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump că Putin va ajunge să „regrete” invazia din Ucraina
Fanatik
Filipe Coelho a vorbit deschis despre Mirel Rădoi! Ce spune antrenorul Universităţii Craiova despre comparaţia cu fostul antrenor: „Este zero pentru mine!”
Filipe Coelho a vorbit deschis despre Mirel Rădoi! Ce spune antrenorul Universităţii Craiova despre comparaţia cu fostul antrenor: „Este zero pentru mine!”
GSP.ro
Cum a ales Vinicius Junior să oficializeze despărțirea de iubita lui: „Îți mulțumesc pentru tot”
Cum a ales Vinicius Junior să oficializeze despărțirea de iubita lui: „Îți mulțumesc pentru tot”
Click.ro
Rareș Cojoc spune adevărul: a înșelat-o sau nu pe Andreea Popescu, fosta sa soție? „Știe foarte bine aceste lucruri”
Rareș Cojoc spune adevărul: a înșelat-o sau nu pe Andreea Popescu, fosta sa soție? „Știe foarte bine aceste lucruri”
TV Mania
Rochia din satin alb care a eclipsat divele de la Hollywood! Cum a apărut Ana Bodea la Cannes
Rochia din satin alb care a eclipsat divele de la Hollywood! Cum a apărut Ana Bodea la Cannes
Redactia.ro
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul Ministerului Educației
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul Ministerului Educației
Citește și...
Filipe Coelho, unul dintre cei mai umili antrenori din SuperLiga: “Am început din ultima ligă portugheză! Drumul e mai important ca trofeele”. Care sunt jucătorii de top pe care i-a antrenat
Românii din străinătate au trimis sume record în România la începutul lui 2026. Din ce țară au venit cei mai mulți bani
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Brigitte Pastramă, apariție pe covorul roșu la Cannes 2026. Vedeta a fost prezentă la proiecția filmului „Fjord” al lui Cristian Mungiu
Surpriza de pe covorul roșu al Festivalului de Film de la Cannes 2026. Barbara Palvin a dezvăluit că este însărcinată
Iulia Vântur, apariție spectaculoasă la Festivalul de Film de la Cannes 2026. Românca a strălucit pe covorul roșu
Despre ce e „Fjord”, filmul cu Sebastian Stan, regizat de Cristian Mungiu și aplaudat 10 minute la Cannes
DESPĂRȚIRE bombă în showbiz. Vestea a venit la doar o săptămână de la nunta Andreei Bălan. Artista era tare fericită în ziua nunții, dar nimeni nu știa ce durere ascunde în suflet!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Reacția Maiei Sandu după scandalul de la Eurovision! Ce spune după ce juriul de la Chișinău a oferit un punctaj mic României
Reacția Maiei Sandu după scandalul de la Eurovision! Ce spune după ce juriul de la Chișinău a oferit un punctaj mic României
Ionela Năstase, mărturisiri emoționante despre lupta cu cancerul mamar. "Cel mai bun tip, asta mi-a spus primul oncolog!"
Ionela Năstase, mărturisiri emoționante despre lupta cu cancerul mamar. "Cel mai bun tip, asta mi-a spus primul oncolog!"
Proiecte speciale
De ce tensiunea 140 cu 80 nu mai este considerată „normală” și ce se întâmplă în corp dacă scade cu 10 unități. Cum măsori corect tensiunea
De ce tensiunea 140 cu 80 nu mai este considerată „normală” și ce se întâmplă în corp dacă scade cu 10 unități. Cum măsori corect tensiunea
Reacția acidă a lui Dan Negru după Eurovision 2026: „Bulgarii au trecut la euro și au primit răsplata”. Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României
Reacția acidă a lui Dan Negru după Eurovision 2026: „Bulgarii au trecut la euro și au primit răsplata”. Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României
Libertatea.ro
Cât costă un kilogram de cireșe în Piața Rahova, cea mai ieftină din București
Cât costă un kilogram de cireșe în Piața Rahova, cea mai ieftină din București
Avantaje
Ultima oră! Știrea care a aruncat showbiz-ul în aer! E, fără dubiu, Bomba anului la PRO TV, ultimul lucru la care ne așteptam vreodată! Au anunțat acum
Ultima oră! Știrea care a aruncat showbiz-ul în aer! E, fără dubiu, Bomba anului la PRO TV, ultimul lucru la care ne așteptam vreodată! Au anunțat acum
Mirabela Grădinaru și rochia pentru care a făcut obsesie la întâlnirile de rang înalt. Cum a primit-o pe Prima Doamnă a Ucrainei
Mirabela Grădinaru și rochia pentru care a făcut obsesie la întâlnirile de rang înalt. Cum a primit-o pe Prima Doamnă a Ucrainei
Elle
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
De ce Cabiria Morgenstern nu își va boteza copilul. Fiica actriței Maia Morgenstern a devenit mamă pentru prima dată și a ales un nume special pentru fiul ei
De ce Cabiria Morgenstern nu își va boteza copilul. Fiica actriței Maia Morgenstern a devenit mamă pentru prima dată și a ales un nume special pentru fiul ei
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
DailyBusiness.ro
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
A1.ro
Cine i-a luat locul lui Petrișor Ruge. Cu ce dansator face Andreea Bălan acum prize pe scenă
Cine i-a luat locul lui Petrișor Ruge. Cu ce dansator face Andreea Bălan acum prize pe scenă
Cabiria Morgenstern, mesaj tranșant după ce fost jignită în mediul online. "Nu le e puțin rușine?" Cuvintele care au deranjat-o
Cabiria Morgenstern, mesaj tranșant după ce fost jignită în mediul online. "Nu le e puțin rușine?" Cuvintele care au deranjat-o
Ramona Olaru și-a cumpărat apartament de 300.000 de euro. Primele imagini din interiorul locuinței asistentei de la „Neatza”
Ramona Olaru și-a cumpărat apartament de 300.000 de euro. Primele imagini din interiorul locuinței asistentei de la „Neatza”
Alexandra Căpitănescu, mesaj pentru Republica Moldova, după ce a primit doar 3 puncte din partea juriului: „Nu e normal…”
Alexandra Căpitănescu, mesaj pentru Republica Moldova, după ce a primit doar 3 puncte din partea juriului: „Nu e normal…”
Ce s-a întâmplat între părinții lui Rareș Cojoc și Andreea Popescu chiar înainte de divorț. Dansatorul rupe tăcerea. "Lucrurile nu sunt line, așa cum vrem!"
Ce s-a întâmplat între părinții lui Rareș Cojoc și Andreea Popescu chiar înainte de divorț. Dansatorul rupe tăcerea. "Lucrurile nu sunt line, așa cum vrem!"
Observator News
Elevă care a reclamat abuzul unui profesor din Vaslui, umilită public: Unele cred că sunt centrul Universului
Elevă care a reclamat abuzul unui profesor din Vaslui, umilită public: Unele cred că sunt centrul Universului
Libertatea pentru Femei
Știrea momentului! Celebrul bărbat, ridicat acum de poliție, sub suspiciunea că și-a ucis tatăl! Totul s-a întâmplat într-o fracțiune de secundă!
Știrea momentului! Celebrul bărbat, ridicat acum de poliție, sub suspiciunea că și-a ucis tatăl! Totul s-a întâmplat într-o fracțiune de secundă!
Ultima oră! Despărțire șocantă în showbizul românesc, după 23 de ani. După Andreea și Cabral, și ea a anunțat acum: “Am stat până când am simțit eu că nu mai pot face nimic…”
Ultima oră! Despărțire șocantă în showbizul românesc, după 23 de ani. După Andreea și Cabral, și ea a anunțat acum: “Am stat până când am simțit eu că nu mai pot face nimic…”
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
Răsturnare de situație! Nicușor Dan a luat decizia care schimbă tot, dar tot, în plină criză politică, după moțiunea de cenzură. A spus-o clar și ferm
Răsturnare de situație! Nicușor Dan a luat decizia care schimbă tot, dar tot, în plină criză politică, după moțiunea de cenzură. A spus-o clar și ferm
Neașteptat ce tocmai s-a aflat! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu. Detaliul care i-a surprins pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu. Detaliul care i-a surprins pe toți
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul Ministerului Educației
Se schimbă totul. Când primesc elevii bursele școlare în mai și ce sumă le intră în conturi . Anunțul Ministerului Educației
Cine este fotbalistul român care ar fi comis un atac la ordinul Iranului. Ținta a fost un jurnalist ostil regimului de la Teheran
Cine este fotbalistul român care ar fi comis un atac la ordinul Iranului. Ținta a fost un jurnalist ostil regimului de la Teheran
Cine e Delia Velculescu, femeia pe care Nicușor Dan urmează să o propună premierul României în locul lui Ilie Bolojan
Cine e Delia Velculescu, femeia pe care Nicușor Dan urmează să o propună premierul României în locul lui Ilie Bolojan
Ce înseamnă „Bangaranga”, piesa cu care Bulgaria a câștigat Eurovision 2026
Ce înseamnă „Bangaranga”, piesa cu care Bulgaria a câștigat Eurovision 2026
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
La ce vârstă trebuie făcută, de fapt, prima mamografie și când trebuie repetată
La ce vârstă trebuie făcută, de fapt, prima mamografie și când trebuie repetată
Cu cât crește indemnizația de însoțitor pentru persoanele cu handicap de la 1 iulie 2026. Majorarea se aplică automat
Cu cât crește indemnizația de însoțitor pentru persoanele cu handicap de la 1 iulie 2026. Majorarea se aplică automat
3 zodii care înfloresc pe 19 mai. Fericirea vine exact când aveau cea mai mare nevoie. Ești printre ele?
3 zodii care înfloresc pe 19 mai. Fericirea vine exact când aveau cea mai mare nevoie. Ești printre ele?
Cât costă, de fapt, să faci Medicina în România în 2026. Sumele uriașe pe care le scot părinții din buzunar
Cât costă, de fapt, să faci Medicina în România în 2026. Sumele uriașe pe care le scot părinții din buzunar
TV Mania
Rochia din satin alb care a eclipsat divele de la Hollywood! Cum a apărut Ana Bodea la Cannes
Rochia din satin alb care a eclipsat divele de la Hollywood! Cum a apărut Ana Bodea la Cannes
„Dumnezeu știe că erai îndrăgostită...” Cu ce bărbat celebru îl compară Andreea Esca pe fiul ei, Aris
„Dumnezeu știe că erai îndrăgostită...” Cu ce bărbat celebru îl compară Andreea Esca pe fiul ei, Aris
Imaginile din „sanctuarul” privat al Ramonei Bădescu! Cum arată apartamentul de lux în care locuiește de 30 de ani
Imaginile din „sanctuarul” privat al Ramonei Bădescu! Cum arată apartamentul de lux în care locuiește de 30 de ani
Asemănarea e de-a dreptul izbitoare! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică Jr.
Asemănarea e de-a dreptul izbitoare! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică Jr.
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Andreea Bănică, mai incitantă ca niciodată! Vedeta face senzație în costume de baie
Andreea Bănică, mai incitantă ca niciodată! Vedeta face senzație în costume de baie
Elena Udrea, imagine rară din sala de fitness. Cum s-a fotografiat în colanți, la 52 de ani
Elena Udrea, imagine rară din sala de fitness. Cum s-a fotografiat în colanți, la 52 de ani
Imagine virală cu o legendă a muzicii românești. O recunoști pe fetița din fotografie?
Imagine virală cu o legendă a muzicii românești. O recunoști pe fetița din fotografie?
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
Libertatea
Românii au cheltuit 2.000.000.000 de euro pe vacanțe în străinătate în doar trei luni, în ciuda inflației și a războiului din Orientul Mijlociu
Românii au cheltuit 2.000.000.000 de euro pe vacanțe în străinătate în doar trei luni, în ciuda inflației și a războiului din Orientul Mijlociu
Mărturia unei tinere traficate în timp ce se afla în grija statului, a fost răpită de pe stradă la 16 ani și exploatată sexual: „În sistem se permite așa ceva”
Mărturia unei tinere traficate în timp ce se afla în grija statului, a fost răpită de pe stradă la 16 ani și exploatată sexual: „În sistem se permite așa ceva”
Redescoperă Tulcea: o călătorie între Delta Dunării, gastronomie locală și experiențe autentice
Redescoperă Tulcea: o călătorie între Delta Dunării, gastronomie locală și experiențe autentice
Cât costă un kilogram de cireșe în Piața Rahova, cea mai ieftină din București
Cât costă un kilogram de cireșe în Piața Rahova, cea mai ieftină din București
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton