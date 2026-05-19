Cum a apărut Andreea Esca la Cannes 2026. Prezentatoarea de la PRO TV a atras toate privirile

Andreea Esca a participat la ediția din 2026 a Festivalului de Film de la Cannes, unul dintre cele mai importante evenimente de film internațional. Nume mari au fost prezente pe covorul roșu, iar prezentatoarea de la PRO Tv a atras toate privirile.

Andreea Esca, apariție de senzație la Cannes 2026

Luni, 18 mai, a avut loc ediția din 2026 a Festivalului de Film de la Cannes. Printre invitații serii s-a numărat și prezentatoarea Andreea Esca, care a fost o apariție elegantă și discretă.

Evenimentul a avut loc la Grand Theater Lumiere, spațiul unde sunt prezentate filmele din competiția pentru Palme d’Or.

Au fost prezenți cineaști, actori și jurnaliști din toată lumea. Andreea Esca a participat și ea și a fost văzută în compania actorului Sebastian Stan și a regizorului Cristian Mungiu, cu care a discutat înainte de începerea galei.

Esca a ales o ținut o ținută all black, accesorizată cu un colier superb și o coafură lejeră. Cu un zâmbet imens, prezentatoarea a transmis de pe covorul roșu, avându-i alături pe Cristian Mungiu și Sebastian Stan.

Regizorul Cristian Mungiu a revenit în competiția festivalului cu producția „Fjord”, primul lui film realizat în limba engleză.

Filmul vorbește despre tensiunile dintr-o familie de evanghelici din Norvegia, care se află în conflict direct cu autoritățile responsabile de protecția copilului.

Distribuția include nume cunoscute din cinematografia internațională, printre care și Sebastian Stan și Renata Reinsve. Filmul a fost proiectat în fața unei săli pline, iar publicul a reacționat foarte bine.

Cristian Mungiu și Sebastian Stan, aplaudați la scenă deschisă

Regizorul român Cristian Mungiu și actorul Sebastian Stan au fost aplaudați 10 minute la scenă deschisă, după ce drama a fost proiectată în premieră în prestigiosul Grand Théâtre Lumière, unde spectatorii au urmărit întreagă proiecție.

Reacția publicului a fost mai mult decât bună. Oamenii au fost impresionați, iar cei doi au primit o ovație prelungită care a durat aproape 10 minute, semn că filmul a fost primit cu mare entuziasm.

Sebastian Stan s-a luptat să își stăpânească lacrimile, în timp ce regizorul Cristian Mungiu le-a mulțumit oamenilor.

„Vreau să vă mulțumesc pentru că acesta este momentul adevărului pentru fiecare film. Este momentul în care vom ști peste 20 de ani că filmul este bun.”

Odată cu „Fjord”, Mungiu și-a făcut debutul în limba engleză, iar actorii principali interpretează rolurile unui cuplu mixt, format dintr-un român și o norvegiană, care se mută împreună cu copiii lor în satul de lângă fiordul în care s-a născut soția.

Cei doi se întâlnesc cu un cuplu care are o viziune asupra vieții cu totul diferită, de unde începe și drama.

