Surpriza de pe covorul roșu al Festivalului de Film de la Cannes 2026. Barbara Palvin a dezvăluit că este însărcinată

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Barbara Palvin și Dylan Sprouse au anunțat la Festivalul de Film de la Cannes 2026 că vor deveni părinți. Fotomodelul din Ungaria a strălucit într-o rochie albastră, etalându-și burtica de gravidă pentru prima dată.

Barbara Palvin este însărcinată

Barbara Palvin și Dylan Sprouse, unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de la Hollywood, au împărtășit o veste minunată: vor deveni părinți pentru prima dată! Cei doi au făcut anunțul în cel mai elegant mod posibil, pe covorul roșu al Festivalului de Film de la Cannes 2026, unde au fost în centrul atenției.

Supermodelul de origine maghiară a strălucit într-o superbă rochie albastru deschis, ce i-a evidențiat nu doar frumusețea naturală, ci și burtica de gravidă, care a captat toate privirile.

Soțul său, actorul Dylan Sprouse, a completat perfect imaginea de cuplu fericit, purtând un costum negru elegant, accesorizat cu un papion.

Fotografiile cu cei doi au făcut furori pe rețelele de socializare, strângând peste 2,3 milioane de aprecieri și peste 30.000 de comentarii din partea fanilor care i-au felicitat din toată inima. Gestul lor de a împărtăși această veste specială în fața camerelor de filmat a fost o surpriză plăcută pentru toți cei prezenți la eveniment.

Citește și: Alexandra Stan, dezvăluiri despre sarcină și nunta cu Ștefan Oprea: „Emoția asta este greu de descris în cuvinte”

Citește și: Demi Moore, accident vestimentar pe covorul roșu al Festivalului de la Cannes

Supermodelul și actorul formează un cuplu de 6 ani

Barbara și Dylan formează un cuplu încă din 2018 și s-au căsătorit în 2023, consolidându-și locul în inimile fanilor ca o pereche unită și susținătoare. Relația lor a fost mereu una extrem de mediatizată, însă cei doi au reușit să își păstreze autenticitatea și să inspire prin dragostea și respectul reciproc.

De-a lungul timpului, Barbara Palvin a vorbit deschis despre dificultățile cu care s-a confruntat în ceea ce privește sănătatea sa. În trecut, modelul a povestit despre temerile legate de o posibilă diagnosticare cu endometrioză, o afecțiune care poate afecta fertilitatea. Din fericire, investigațiile medicale au infirmat această ipoteză, iar acum Barbara și Dylan așteaptă cu nerăbdare venirea pe lume a primului lor copil.

Citește și: Așa nu ai mai văzut-o niciodată! Cum arată Loredana Groza brunetă și cu părul scurt

Citește și: Iulia Vântur, apariție spectaculoasă la Festivalul de Film de la Cannes 2026. Românca a strălucit pe covorul roșu

„De câțiva ani mă confrunt cu dificultățile care pot apărea în timpul menstruației mele. Oboseală, dureri severe, flux abundent și neregulat, nopți nedormite pe podeaua băii. Am crezut că așa funcționează lucrurile pentru mine. Am fost la controale la ginecolog în fiecare an. Am crezut că, dacă aș fi avut endometrioză, aș fi știut deja până acum, dar se pare că endometrioza nu poate fi diagnosticată prin examinări generale”, a mărturisit Barbara Palvin într-un interviu anterior.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Barbara Palvin și Dylan Sprouse la Festivalul de Film de la Cannes

Sursă foto: Profimedia, Instagram

Urmărește-ne pe Google News