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Louise Cooney, una dintre cele mai îndrăgite creatoare de conținut din Irlanda, a adus o bucurie imensă în rândul comunității sale online după ce a anunțat că familia ei se mărește.
Bloggerița de modă și lifestyle și soțul ei, Mark Sweeney, cunoscutul star din sporturile galice (GAA), se pregătesc să devină părinți pentru a doua oară. Vestea a fost primită cu un val imens de emoție de către public, fanii mărturisind în secțiunea de comentarii că au fost mișcați până la lacrimi de modul original și extrem de cald în care cuplul a ales să facă marele anunț.
Pentru a împărtăși vestea cea mare cu cei peste 200.000 de urmăritori de pe rețelele sociale, Louise și Mark nu au apelat la un comunicat sobru, ci la ajutorul fiului lor în vârstă de trei ani, micuțul Jude. Întregul moment a fost filmat pe o plajă superbă, un cadru natural care a oferit un fundal de poveste pentru o destăinuire atât de intimă.
În clipul video plin de sensibilitate, micul Jude aleargă spre mama sa și își așază cu blândețe mâna pe burtica vizibil conturată a acesteia. Louise, radiază de fericire în timp ce își mângâie burtica și râde alături de fiul ei, care fuge apoi țopăind de bucurie. Ulterior, ea ridică ecografia viitorului bebeluș, profilând-o perfect pe fundalul unui apus de soare spectaculos.
Tranziția către o familie cu doi copii reprezintă un nou capitol extrem de frumos pentru cei doi părinți, care își concentrează întreaga atenție pe creșterea armonioasă a micuțului Jude, iar acum se pregătesc să își împartă dragostea la doi.
Reacții din partea celebrităților și prietenilor apropiați
Anunțul a declanșat instantaneu o avalanșă de reacții din partea colegilor de breaslă, a prezentatorilor de televiziune și a personalităților din radio-ul irlandez, care s-au grăbit să transmită cele mai calde gânduri.
„Sunt atât, atât de încântată pentru voi toți!”, a comentat vedeta de televiziune Doireann Garrihy.
La rândul său, prezentatoarea de radio Blathnaid Treacy a lăsat un mesaj plin de entuziasm: „Awwwww felicitări, Louise!”.