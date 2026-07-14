Marian Godină, nemulțumit de prețurile și mâncarea de pe litoral. Cât a dat pe o gustare de pește: „Eu bolovan…”

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Prețurile de pe litoral i-au pus pe gânduri pe turiști, printre care s-a numărat recent și Marian Godină. Fostul concurent la Survivor România 2026 a povestit cât a scos din buzunar pentru o gustare de pește la un restaurant din Constanța, generând dezbateri online.

Marian Godină, nemulțumit de prețurile și mâncarea de pe litoral

Sezonul estival 2026 vine cu surprize când vine vorba de prețurile de pe litoral. Marian Godină, fost concurent la Survivor, a dezvăluit pe rețelele sociale cât l-a costat o gustare de pește într-un restaurant din Constanța. El a povestit cum a descoperit că o simplă „gustare pescărească” poate lăsa o amprentă serioasă asupra bugetului.

„Pentru că restaurantul era pe malul mării, la Constanța mai exact, am zis să comand ceva în temă, așa că am ales din meniu preparatul în dreptul căruia scria „Gustare pescărească“ (platou pentru două persoane) – 180 lei”, a scris Marian Godină pe contul său. Alegerea părea una potrivită, iar descrierea din meniu promitea o combinație de preparate tradiționale din pește.

Platoul, descris ca fiind pentru două persoane, includea icre de crap și știucă, chifteluțe, cârnăciori, pește marinat și zacuscă de pește. Cu toate acestea, momentul servirii a fost cel care l-a făcut pe fostul polițist să se întrebe dacă nu cumva ospătarul i-a făcut o glumă. „A venit platouașul, căci platou nu-i pot zice, și am început să mănânc, întrebându-mă dacă nu cumva ospătarul mi-a făcut o farsă și vrea să-mi testeze reacția”, a povestit acesta.

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„Eu bolovan…”

Confuzia a crescut, iar Marian a fost tentat să ceară clarificări din partea personalului restaurantului. „Văzând că totul era pe bune, i-am zis Georgianei că eu mă duc să întreb dacă aia e gustarea pescărească de două persoane sau a încurcat meniul și a adus meniul de copii”, a continuat el. Soția lui, însă, l-a liniștit, explicând că preparatul era conceput ca o degustare, nu ca un platou generos.

„Tu nu ai citit clar că e gustare? Guști o icră, guști un cârnăcior, guști niște pește. Haide, ia loc și gustă. Eu bolovan… mă mai luam și de oamenii ăia degeaba…”, a mai spus Marian Godină.

Experiența lui Marian Godină ridică întrebări despre prețurile de pe litoral și despre modul în care acestea reflectă calitatea sau cantitatea preparatelor. Cu toate acestea, pentru cei care aleg să viziteze malul mării, povestea sa poate fi un reminder că o vacanță bine planificată începe cu o bună informare. Spynews subliniază că astfel de situații sunt frecvente în sezonul estival, iar turiștii ar trebui să citească atent meniurile înainte de a comanda.

Foto: Instagram

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