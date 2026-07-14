Ada Galeș a dezvăluit că a pierdut o sarcină: „Am stat zile întregi amorțită, fără să știu nici ce simt, nici ce urmează”

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Ada Galeș a dezvăluit că a pierdut o sarcină. Actrița a povestit cum a aflat că sarcina s-a oprit din evoluție și cum a gestionat acel moment dificil.

Ada Galeș a dezvăluit că a pierdut o sarcină

Ada Galeș a vorbit pentru prima dată despre una dintre cele mai dureroase experiențe din viața ei – pierderea unei sarcini. Actrița a împărtășit în mediul online detalii despre acest capitol dificil.

După ce a aflat că era însărcinată, bucuria ei a fost curmată brusc de vestea că sarcina s-a oprit din evoluție. „La 10 săptămâni am făcut testele genetice. (…) Eu mă temeam de cine știe ce chestie cu șanse minime, nevăzută. La un risc mare nici nu mă gândeam, eram convinși că siiigur o să iasă bine. Doar că nu a ieșit. În schimb a scris: risc mare de sindrom Down, 99,3% în test. Iar testele astea au o marjă de eroare foarte mică, mai ales pe Down. A doua zi am fost la control. Acolo am aflat că sarcina se oprise singură din evoluție”, a povestit actrița, pe platforma Substack.

Deși experiența pierderii unei sarcini este devastatoare, Ada a ales să vorbească despre acest subiect tabu pentru multe femei. A trecut printr-un chiuretaj prin aspirație, un proces dificil din punct de vedere fizic și emoțional, dar a găsit puterea să meargă mai departe. „A decurs foarte bine. În momentul în care scriu, mi-a venit deja menstruația prima dată după operație, semn că totul se așază la loc”, a explicat ea.

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Ar fi întrerupt sarcina oricum

Actrița a mărturisit că ar fi întrerupt sarcina oricum, la cerere. „Și acum partea pe care vreau să o spun cu grijă. Sincer, aș fi întrerupt-o oricum. Aș fi făcut un avort la cerere, eram încă în fereastra de 14 săptămâni în care se poate face întrerupere în România, eram fix în săptămâna 11. Dar nu a mai fost nevoie să aleg, pentru că alesese corpul meu înaintea mea. Ce ușurare. Să aibă grijă corpul meu de mine, să decidă înainte să apuc eu să mă frâng în bucăți”, a mărturisit Ada Galeș.

Actrița a dezvăluit că a mai trecut prin două întreruperi de sarcină la cerere în trecut, dar a explicat că pierderea unei sarcini dorite este o experiență cu totul diferită. „Am mai făcut două avorturi la cerere până acum, știu cum e să închei o sarcină. Dar e cu totul altceva să oprești ceva ce ți-ai dorit (cu condiția să fie sănătos). Acolo rațiunea nu mai ajută cu nimic. Rămâne pierderea, chiar dacă alegerea ar fi fost exact aceeași.”

Deși a mai trecut prin două avorturi și ar fi procedat la fel și de această dată, experiența nu a fost mai puțin marcantă. „Am stat zile întregi amorțită, fără să știu nici ce simt, nici ce urmează. O tristețe adâncă și, în același timp, o ușurare, iar creierul meu nu prea știa ce să facă cu două lucruri atât de opuse simțite deodată. Așa că mi-am imaginat sentimentele ca pe niște pești într-un râu și m-am uitat la ei cum trec. i-am lăsat să fie și să treacă”, a mai scris ea.

Foto: Instagram

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