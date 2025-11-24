  MENIU  
Ada Galeș are un nou iubit. Cine este și cu ce se ocupă Andrei Dinu

Ada Galeș are un nou iubit. Cine este și cu ce se ocupă Andrei Dinu

Adelina Duinea
.

Ada Galeș își va aminti multă vreme că 2025 a fost anul în care a învins cancerul și s-a îndrăgostit. Actrița are un nou iubit, din ce în ce mai prezent pe pagina ei de Instagram. Descoperă în rândurile de mai jos cine este și cu ce se ocupă Andrei Dinu.

Cine este Andrei Dinu, iubitul Adei Galeș

Ada Galeș trăiește viața la maximum după ce a învins o formă rară de cancer. Actrița iubește și nu se sfiește să o arate. În mediul online, Ada a publicat mai multe fotografii și filmări cu ea și cu iubitul ei, Andrei Dinu.

Andrei Dinu este scenograf. Între anii 2004 și 2008, bărbatul a urmat Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, secția Scenografie, decoruri și costume, se arată pe profilul lui de LinkedIn.

Între anii 2014 și 2025, Dinu a avut propriul brand de haine, Prosper Center. În 2017 a fost nominalizat la Elle Style Awards la categoria Best Young Designer, iar creațiile sale au fost purtate, printre alții, de Inna. Din 2024, Andrei este liber profesionist UX/UI designer. Acest lucru înseamnă că se ocupă atât de aspectul vizual (User Interface – UI), cât și de experiența completă a utilizatorului (User Experience – UX) cu un produs digital.

Ada Galeș, criticată că trece repede de la o relație la alta

Ada Galeș și Andrei Dinu sunt îndrăgostiți și vor ca toată lumea să știe acest lucru. În ultimele săptămâni, actrița a publicat pe contul ei de Instagram mai multe imagini foto și video cu ea și cu Andrei. Într-o imagine se îmbrățișează în mulțimea prezentă la expoziția „Întâlniri. Sau cum se naște o lume nouă” de la Mița Biciclista, iar în alte trei videoclipuri se ating și sărută la masă în oraș.

Comentariile nu au întârziat să apară. Unii le-au scris că sunt „adorabili” și „norocoși” că s-au găsit unul pe celălalt, în timp ce alții au fost mai cârcotași. „Ce repede treci de la o relație la alta.. poate ar merita un podcast să ne spui cum reușești. Nu e hate. E pur și simplu o dilemă”, a comentat cineva. „O să scriu o carte”, a replicat Ada Galeș. „E o imagine dintr-un film? Vă știam cu Călin Țopa, de-asta întreb”, a fost un alt comentariu.

Anul acesta, Ada Galeș a învins o formă rară de cancer, o tumoră malignă pe cerul gurii, după patru operații. Cu sprijinul familiei și al celor dragi, actrița a reușit să depășească acest moment de cumpănă din viața ei. Acum, Ada se bucură atât de noua relație, cât și că analizele i-au ieșit perfect, la patru luni de la ultima intervenție chirurgicală.

Foto: Instagram

