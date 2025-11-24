Ioniță de la Clejani, prima apariție publică de la problemele de sănătate și scandalul cu Fulgy

Ioniță de la Clejani a avut o primă apariție publică, după ce fiul lui, Fulgy a anunțat, în urmă cu câteva săptămâni că a fost internat în spital, iar zilele trecute spunea pe rețelele sociale că tatăl său va divorța de Viorica de la Clejani și se va muta alături de el în Dubai.

Ioniță de la Clejani, prima apariție publică după problemele de sănătate

În ultima vreme Ioniță de la Clejani s-a ținut departe de luminile reflectoarelor. Potrivit fiului său, Fulgy, ar fi fost internat în spital din cauza unor probleme de sănătate.

Mai mult, tânărul l-a îndemnat public pe tatăl său să divorțeze pe mama lui, Viorica din Clejani, și să le dea afară din casă pe aceasta și pe sora lui, Margherita.

În cadrul mai multor postări pe rețelele sociale, Fulgy, pe numele său real Dan Constantin Fulgeraș Manole, le-a atacat dur pe mama și sora sa și a anunțat că în zilele următoare tatăl lui se va muta cu el în Dubai. Mai mult, acesta a susținut că taraful de la Clejani nu mai are deloc cântări de când el a părăsit trupa.

Acum, însă, Ioniță de la Clejani a apărut într-un clip pe Facebook în care anunță, alături de soția lui, că urmează să susțină mai multe concerte în Germania.

În imagini, Ioniță de la Clejani pare slăbit și întristat, lipsit de energia pe care o emana înainte. Îmbrăcat într-un costum negru, acesta vorbește despre spectacolele pe care urmează să le susțină în Germania weekendul următor.

Fulgy, derapaj în mediul online

Fulgy le-a atacat pe mama și sora lui în cadrul mai multor postări în mediul online, susținând că ele sunt de vină pentru problemele de sănătate ale tatălui său, Ioniță de la Clejani.

„Tatăl mamei mele a murit de la alcool. Mama e o constipată cu spasmofilie și cu caracter de pușcăriaș. Frații mamei mele sunt jucători la cazinou și cerșetori prin Europa. Luați pastile acum și duceți-vă nu după Bursuc, după pământ. Mai sunteți și la televizor, vedete de carton pe spatele lui tata pe care l-ați îmbolnăvit cu stupizenia voastră”, a afirmat Fulgy.

Tânărul și-a încurajat tatăl să divorțeze și să „le lase pe stradă” pe mama și pe sora lui.

„Divorț și lasă-le pe stradă unde le e locul. Nu îți mai sacrifica tu sănătatea cu neamul acesta de cerșetori. Noroc cu tata că altfel era vai și amar de voi care ați crescut în Băbăița, Alexandria. Nu sunteți de la Clejani. Scursurile societății care nu știți să vorbiți. Și nimic nu e de capul vostru Viorica Petrache și Margherita”, a mai spus fiul lăutarilor de la Clejani.

Între timp, Fulgy și-a șters toate conturile de pe rețelele sociale.

