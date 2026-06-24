Fulgy a fost externat de la Spitalul Obregia. Primele declarații ale fiului lui Ioniță și al Vioricăi de la Clejani: „Sunt numărul 1 posibil”

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Fulgy a fost eliberat de la Spitalul Obregia, unde s-a aflat internat în ultimele săptămâni. Fiul lui Ioniță și al Vioricăi de la Clejani a intrat pe rețelele de socializare, la scurt timp de la externare, pentru a-și anunța urmăritorii de situația sa.

Fulgy a fost externat de la Spitalul Obregia

Fulgy, fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani, revine în atenția publicului cu o declarație directă și plină de încredere, după ce a fost externat de la Spitalul Clinic de Psihiatrie Alexandru Obregia. Artistul a petrecut săptămâni întregi sub supraveghere medicală, iar acum transmite un mesaj clar despre starea sa actuală.

În aprilie 2026, Fulgy a fost implicat într-un incident care a șocat opinia publică. După ce ar fi amenințat că aruncă în aer blocul în care locuiește, acesta a fost ridicat de mascați și transportat la spitalul de psihiatrie. Timp de câteva săptămâni, artistul a fost internat, iar absența sa din spațiul public a dat naștere multor speculații.

Acum, la doar o zi după externare, Fulgy a decis să își facă vocea auzită printr-un live pe TikTok.

„Mă adresez exact ca un lord, pentru că vedeți câți oameni sunteți. N-o să stau mult pe live. Și anunțați-mă când ați dat drumul la filmare, să mă înregistrați. Am ieșit de la Obregia, nu mai sunt acolo și cam asta am avut de spus, fraților. Aveți grijă de voi, de familiile voastre, de copiii voștri. Iar eu sunt bine, mersi!”, a declarat acesta.

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Mesajul ferm al artistului

Fulgy nu s-a limitat doar la a anunța externarea, ci a dorit să clarifice și speculațiile legate de starea sa.

„Tot timpul am fost și sper să ajung… nu că viral, că așa m-am născut. Trebuie să înțelegeți treaba asta. Deci, încă o dată mă repet: nu mai sunt în spital. Toată presa să scrie despre mine că nu mai sunt în spital! Unde sunt nu vă zic nici de-al dracu și eu sunt numărul 1 posibil”, a adăugat el.

Declarațiile sale au atras rapid atenția fanilor, videoclipul live strângând mii de vizualizări și comentarii în doar câteva ore. Publicul a fost împărțit: unii au aplaudat curajul său de a vorbi deschis, în timp ce alții au rămas sceptici cu privire la starea sa emoțională.

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Viorica de la Clejani, despre ziua în care Fulgy a fost ridicat de mascați

Viorica și Ioniță de la Clejani, au vorbit în trecut despre dificultățile prin care au trecut alături de fiul lor. Într-un interviu acordat Spynews Live, artista a povestit ce făcea și unde se afla în momentul în care fiul ei a fost ridicat de mascați și dus la psihiatrie.

„Eu eram acasă, Ioniță dormea. Ăsta e adevărul. L-am văzut pe live. Eu am fost o perioadă supărată cu copilul ăsta și d-aia am fost și sunt și nu mă simt bine la ora actuală. Nu mai vreau să plâng să dau satisfacție oamenilor răi că m-am săturat până-n gât. Până la urmă, nu mă interesează. La mine în casă e la mine în casă. Dacă mor eu, mor eu, nu moare nimeni în locul meu”, a fost ea la momentul respectiv.

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Sursă foto: Captură video, Instagram

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