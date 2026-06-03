Fulgy a jignit o femeie fără motiv. Mesajele controversate s-au viralizat

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Fulgy se află în centrul unei noi controverse după ce a jignit fără motiv o tânără pe care el a abordat-o pe rețelele sociale.

Fulgy a jignit fără motiv o femeie. Mesajele controversate s-au viralizat

Fulgy, fiul Clejanilor, a jignit fără motiv o TikTokeriță pe care el a abordat-o. Totul a început cu un simplu „Yoo” de la Fulgy pentru tânără. Ea a răspuns cu același mesaj, moment în care fiul Clejanilor i-a trimis numărul lui de telefon și mesajul „whatsapp”. Ulterior, Fulgy a retras acel mesaj. Nedumerită, femeia i-a scris „păi?”. În acel moment, solistul a explodat.

„Of doamne, doar rasa românească e în halul ăsta. Vreau să te ***. Nici nu mă interesează că ești social marketing manager și am nevoie de informații și dacă poți să mă ajuți cu ceva. Îți dai seama, mă dau la tine, d-asta îți cer numărul. Vai de capul meu ce oameni sceptici”, a fost răspunsul exploziv al lui Fulgy.

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„A înjurat tot neamul meu, de la Adam și Eva, de la Ana și Caiafa până astăzi și chiar din viitor”

Femeia a explicat că situația a degenerat rapid, Fulgy începând să-i adreseze injurii atât în mesajele scrise, cât și prin înregistrări vocale.

„Mi-a dat numărul lui de telefon, pe care ulterior l-a șters. (…) Eu, nedumerită, i-am zis: «Păi?» și de aici începe circul. (…) Aici avem niște vocale. (…) Eu, din nou, i-am zis că nu înțeleg ce vrea să spună, că sunt social media manager și ce legătură are asta sau ce dorește de la mine. Ei bine, în aceste vocale, a înjurat tot neamul meu, de la Adam și Eva, de la Ana și Caiafa până astăzi și chiar din viitor”, a transmis tânăra pe TikTok.

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Tânăra l-a blocat

Într-un final, tânăra a fost nevoită să-l blocheze, dar nu înainte ca acesta să-i aducă alte acuzații jignitoare. Potrivit acesteia, Fulgy i-ar fi reproșat că este «neprofesionistă» și că s-a gândit, în mod eronat, că el ar avea intenții romantice.

„Ulterior, i-am dat block. Ideea este că el mi-a spus că eu sunt o neprofesionistă care se plimbă cu Osmo-ul prin Dubai, că eu fac, cum ar veni, chestii de doi lei și că sunt total neprofesionistă; că eu m-am gândit că el vrea să se dea la mine sau că mă place și că, de fapt, sunt o urâtă și că el nu m-ar lua sub nicio formă”, a încheiat TikTokerița.

Foto: TikTok

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