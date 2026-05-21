Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Familia Clejanilor a pierdut zeci de mii de euro, după scandalul cu Fulgy. Organizatoarea concertelor din străinătate pe care Taraful din Clejani le avea programate face dezvăluiri despre lovitura primită de Viorica și Ioniță.

Clejanii, păgubiți de zeci de mii de euro după scandalul cu Fulgy

Taraful de la Clejani a pregătit luni întregi un turneu pentru românii din diaspora. Elena Dima, organizatoarea concertelor din Germania, a mărturisit că avea planuri mari pentru a îi distra pe români chemându-i pe Viorica și Ioniță de la Clejani.

Totuși, publicul s-a retras după scandalul provocat de Fulgy, fiul Clejanilor, care a fost și internat la Obregia după declarațiile controversate.

„Au fost trei concerte în total. 15 noiembrie la Rimini și 28 noiembrie în Bremen, după care pe 29 în Hanover. Să o numim țeapă, dar nu e chiar țeapă. Este un eveniment puțin mai… cu un prejudiciu. A fost un eveniment nefericit care a venit când trebuia să fie un eveniment fericit. Eu așa l-aș chema”, a declarat organizatoarea în emisiunea lui Dan Capatos.

Citește și: Viorica și Ioniță de la Clejani au câștigat procesul cu Dan Bursuc. Ce trebuie să facă impresarul acum

Ea a explicat că proiectul era pregătit din luna martie și s-a investit mult în imaginea evenimentelor.

„Am început să le pregătim încet, cu pași mici. De precizat că am avut primul contact personal cu domnul Ioniță. Eu am spus că sunt pregătită pentru că îmi cunosc caracterul și resursele. Nu e că aș fi câștigat la loto sau ceva. Sunt antreprenor în Germania de câțiva ani”, a mai dezvăluit Elena Dima.

Zeci de mii de euro pierduți

Clejanii au pierdut zeci de mii de euro, iar organizatoarea evenimentelor din Germania spune că doar site-ul oficial a costat aproximativ 10.000 de euro, în timp ce promovarea pe internet a mai ridicat investiția cu încă 10.000 de euro.

„În afară de site, care a costat enorm, numai pagina oficială din eveniment a fost 10.000 de euro facturați. Undeva la cinci-șase mii în promovări TikTok, promovări Facebook. Numai imaginea, ca eu să pot ridica standardul acolo unde era”, a mai spus ea.

Citește și: Viorica de la Clejani, declarații despre cum se simte Fulgy, de când a fost internat la Obregia: „Tot noi suntem lângă el, nimeni altcineva”

Totuși, spune Dima, relația cu Clejanii a fost una foarte foarte bună, cei doi fiind profesioniști. Ea a precizat că problemele nu au avut legătură cu cei doi sau cu organizarea.

Ea închiriase deja o sală impunătoare la Bremen, Germania, însă lucrurile nu au mers conform planurilor. Mai mult, ea spune că aranjase deja cu Ioniță de la Clejani să aibă evenimente în Franța și Spania, însă scandalul cu Fulgy a făcut ca totul să pice.

„Noi cu domnul Ioniță deja aveam Franța, Spania, voiam să plecăm mai departe. Planul în sine a fost foarte bine structurat. În momentul în care trebuia să înceapă bubuiala, a ieșit Fulgy. Eu nu-mi făceam griji la început, când am văzut că se mișcă încet. Germania este o țară a robotizării. Oamenii își fac planurile cu puțin timp înainte”, a mai spus aceasta.

Urmărește-ne pe Google News