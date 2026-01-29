Viorica de la Clejani a decis să întrerupă orice legătură cu Fulgy, fiul ei, după episoadele controversate ale acestuia: „Pentru mine, acest copil nu mai există”

Viorica de la Clejani a decis să întrerupă orice legătură cu Fulgy, fiul ei, după episoadele controversate ale acestuia. Artista a transmis un mesaj clar pe rețelele de socializare în care le-a cerut fanilor să nu îi mai trimită informații sau mesaje despre băiatul ei. În același mesaj, cântăreața a precizat că pentru ea Fulgy „nu mai există” și îi urează să fie bine și să aibă mintea luminată. Decizia vine după mai multe situații controversate în care a fost implicat tânărul.

Viorica de la Clejani a anunțat că nu mai vrea nicio legătură cu fiul ei, Fulgy. Cântăreața le-a cerut fanilor să nu îi mai trimită informații sau mesaje despre el. În mesajul său, artista a spus că se leapădă de băiatul ei și îi urează să fie bine și să aibă mintea luminată.

Viorica de la Clejani a decis să întrerupă orice legătură cu Fulgy, fiul ei, după episoadele controversate ale acestuia

Prin intermediul rețelelor de socializare, Viorica de la Clejani a anunțat că nu mai vrea să aibă nicio legătură cu fiul ei, Fulgy. În mesajul postat, artista le-a cerut fanilor să nu îi mai trimită informații sau mesaje despre el.

Decizia vine după mai multe episoade controversate în care a fost implicat tânărul, iar cântăreața pare hotărâtă să se protejeze și să pună distanță între ea și fiul său.

„Vă rog foarte frumos, din sufletul meu, să nu îmi mai trimiteți mie mesaje cu adrese la Viorica de la Clejani. Vă rog frumos! Pentru mine, acest copil, Fulgy, nu mai există. Mă lepăd! Dumnezeu să-l binecuvânteze și să-i lumineze mintea! Amin!”, a spus artista la postarea pe care a făcut-o pe pagina sa personală de Facebook.

Citește și: Viorica de la Clejani, furioasă după ce Ioniță a fost filmat pe ascuns, în timp ce i s-a făcut rău și aștepta ambulanța: „Dacă i se face rău unui om, ei nu te-ar ajuta. Atât puteți”

Citește și: Viorica de la Clejani, dezvăluiri despre Fulgy. Ce planuri are pentru 2026: „Treaba lui Ioniță ce face, îi urez succes și sănătate”

Fulgy a avut mai multe episoade controversate în online

În ultima perioadă, Fulgy a încărcat pe rețelele de socializare diverse videoclipuri unde își vorbește de rău rudele apropiate. Mai mult decât atât, fiul Vioricăi de la Clejani l-a sfătuit pe Ioniță, tatăl lui, să se despartă de soția lui.

Citește și: Andreea Bălan, atacată de Mihai Trăistariu pentru prezența în juriul Eurovision 2026: „Nu ar trece nici măcar de preselecție, dacă ar concura”

Citește și: Romanița Iovan s-a întors în Apuseni la 12 ani de la accidentul aviatic în care fostul ei soț, pilotul Adrian Iovan, a murit: „Rămâne viu în memoria noastră”. Cine a însoțit-o

„Mama mea nu mai are cântări pentru că am ieșit eu din formație și n-o caută nimeni, că sună prost. Vreau să îi atrag atenția să iasă pe live sau într-un videoclip că am auzit că spune la lume că am probleme și să mă înțeleagă oamenii și să se oprească să mai vorbească despre mine. Cu cuvintele ei, care are 6 clase (…) și i-a vorbit numai prost lui tata și a blestemat-o pe sor-mea toată viața pentru Bursuc. Puneți-o cu cuvintele ei să spună ce probleme am eu.

De ce nu ies în România Ioniță, Margherita și Viorica de la Clejani să vorbească, să dea o replică? Vă spun eu, că ăștia sunt cei mai mari prăduitori la poliție, care m-au băgat și pe mine și pe Marga în spitale. De ce? Că n-au avut ce să le facă la lume, că i-a amenințat cu moartea și cu astea”, a spus el în mediul online.

Sursa foto: Facebook/ Instagram

Urmărește-ne pe Google News