Mario Iorgulescu, declarații sfidătoare după ce a fugit din clinica din Italia: „Justiția n-are ce să-mi facă”. Ce spune despre Dani Vicol

Mario Iorgulescu a făcut, zilele trecute, noi declarații sfidătoare după ce a fugit din clinica din Italia unde era internat. Tânărul s-a întâlnit cu Fulgy, fiul lui Ioniță și al Vioricăi de la Clejani, și a intrat live pe rețelele sociale, unde a făcut declarații incredibile atât la adresa justiției din România, cât și la cea a familiei lui Dani Vicol.

Mario Iorgulescu susține că justiția nu îl poate atinge

După ce ar fi dispărut din clinica în care era internat, Mario Iorgulescu a revenit în mediul online cu un live în care a făcut afirmații incredibile. Fiul lui Gino Iorgulescu susține că justiția nu îl poate atinge pentru că el este protejat.

„Justiția din România n-are ce să-mi facă, că eu am acte de handicap. În cel mai rău caz mă duc la «pârnaie», dar la «pârnaie» n-au ce să-mi facă, pentru că și la «pârnaie» am protecție”, a afirmat tânărul care, între timp, a fost găsit și dus înapoi în clinică unde ar fi reînceput tratamentul.

Mai mult, Mario Iorgulescu susține că beneficiază de protecția mai multor interlopi și că el este chiar mai important ca tatăl lui, Gino Iorgulescu.

„Eu sunt Mario Iorgulescu și atât. Nu sunt băiatul lui Gino Iorgulescu. Eu sunt mult peste tata, pentru că mi-am câștigat respectul față de multă lume fără numele lui tata, fără să-i pomenesc numele. M-au sunat toți interlopii din România, acum, adineauri. Mi-au spus: «Încetează cu live-urile astea, că noi îți avem apărarea, te susținem»”, a spus fiul lui Gino Iorgulescu.

Ce spune fiul lui Gino Iorgulescu despre Dani Vicol

În timp ce spune că decesul lui Dani Vicol a survenit în urma unui accident, Mario Iorgulescu în acuză pe acesta că era sub efectul substanțelor interzise, însă nimeni nu a vorbit până acum public despre acest lucru.

„A fost un accident. Eu n-am vrut. Nu e ca și cum am intenționat să intru cu mașina în el. Am evitat o mașină care a trecut pe roșu, am luat un scuar nesemnalizat, mi-a rupt roțile și m-a aruncat pe contrasens. Dacă scuarul ăla era semnalizat, cum l-au semnalizat a doua zi, după accident…”, a afirmat el.

„Ăla era drogat mort și nu zic nimic. Era drogat mort, era culpă comună. Dacă se respecta legea, era culpă comună. Nici el n-avea ce să caute pe stradă cu 10 grame de cocaină în sânge”, a mai spus Mario Iorgulescu, citat de Golazo.ro.

„De ce n-am murit eu? Pentru că eu am fost mai puternic. Am avut 7 coaste rupte, plămânii perforați și intestinele rupte”, a precizat el.

Mario Iorgulescu susține că familia lui Dani Vicol i-a cerut bani tatălui său

În același timp, Mario Iorgulescu spune că la scurt timp după producerea accidentului, unchiul lui Dani Vicol a mers la Gino Iorgulescu și i-a cerut 3 milioane de euro.

„Lumea mă urăște pentru că a ascultat doar părerea lui Melek, nu și pe a mea. Și ce crezi? La jumătate de oră după accident, când eu eram în comă, unchiul sau tatăl lui i-a cerut 3 milioane de euro lui tata”, a spus tânărul în timpul live-ului.

După ce a făcut toate aceste afirmații în live-ul alături de Fulgy, Mario Iorgulescu a fost prins de carabinieri și dus înapoi la clinica la care era internat. Ajuns din nou sub tratament, tânărul și-a cerut scuze pentru tot ce a spus și a rugat oamenii să nu îl ia în seamă atunci când are astfel de „crize”.

