Susanna Hoffs, solista trupei The Bangles, a fost surprinsă pe străzile din Los Angeles în ianuarie 2026. Artista, acum în vârstă de 66 de ani, arată complet diferit față de perioada anilor ’80, când domina topurile cu hituri legendare.

Susanna Hoffs, de nerecunoscut la 66 de ani

La 66 de ani, Susanna Hoffs, fosta solistă a trupei The Bangles, continuă să inspire prin naturalețea și autenticitatea sa. Recent surprinsă pe străzile din Los Angeles, artista a fost aproape de nerecunoscut față de imaginea iconică din anii ’80, când devenise un simbol al frumuseții și talentului.

Îmbrăcată casual, într-o geacă neagră și pantaloni de trening, Susanna Hoffs a arătat că îmbrățișează o abordare relaxată a vieții, departe de scena muzicală care i-a adus faima.

Trupa The Bangles, din care a făcut parte, a vândut peste 40 de milioane de discuri și a dominat topurile internaționale cu hituri precum „Walk Like An Egyptian” și „Manic Monday”.

La vremea respectivă, artista a reușit să cucerească publicul nu doar prin muzică, ci și prin carisma sa.

Ce face în prezent artista

În prezent, Susanna este activă pe rețelele sociale, unde este urmărită de peste 860.000 de persoane. Ea împărtășește frecvent momente din viața sa, de multe ori apărând fără machiaj, promovând astfel un mesaj puternic despre acceptarea de sine și frumusețea naturală.

În anul 2023, Susanna Hoff a scris și publicat și o carte, This Bird Has Flown, o poveste de dragoste și rock&roll. Un an mai târziu a găzduit premiile She Rocks și a apărut în podcasturi unde a discutat despre cariera și cartea sa.

După cel de-al treilea album al lor, Everything (1988), și succesul albumului „Eternal Flame”, trupa The Bangles s-a luptat cu tensiuni interne, ceea ce a dus la destrămarea lor inițială în 1989. Cu toate acestea, s-au reunit la sfârșitul anilor 1990, înregistrând materiale noi și cântând live. În 2018, basista fondatoare Annette Zilinskas s-a alăturat din nou grupului.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arată acum Susanna Hoff, la 66 de ani

Sursă foto: Profimedia, Instagram

