La 66 de ani, Susanna Hoffs, fosta solistă a trupei The Bangles, continuă să inspire prin naturalețea și autenticitatea sa. Recent surprinsă pe străzile din Los Angeles, artista a fost aproape de nerecunoscut față de imaginea iconică din anii ’80, când devenise un simbol al frumuseții și talentului.
În prezent, Susanna este activă pe rețelele sociale, unde este urmărită de peste 860.000 de persoane. Ea împărtășește frecvent momente din viața sa, de multe ori apărând fără machiaj, promovând astfel un mesaj puternic despre acceptarea de sine și frumusețea naturală.
În anul 2023, Susanna Hoff a scris și publicat și o carte, This Bird Has Flown, o poveste de dragoste și rock&roll. Un an mai târziu a găzduit premiile She Rocks și a apărut în podcasturi unde a discutat despre cariera și cartea sa.
După cel de-al treilea album al lor, Everything (1988), și succesul albumului „Eternal Flame”, trupa The Bangles s-a luptat cu tensiuni interne, ceea ce a dus la destrămarea lor inițială în 1989. Cu toate acestea, s-au reunit la sfârșitul anilor 1990, înregistrând materiale noi și cântând live. În 2018, basista fondatoare Annette Zilinskas s-a alăturat din nou grupului.
