Mihai Morar, dezvăluiri la Radio Zu. Ce a spus despre Cătălin Măruță: „O să fie colegul nostru aici”

Mihai Morar i-a luat prin surprindere pe ascultătorii Radio Zu, când a dezvăluit că prezentatorul Cătălin Măruță va fi colegul lui în cadrul radioului. Informația vine la doar câteva zile după ce s-a anunțat că emisiunea lui Cătălin Măruță va dispărea de la PRO TV începând cu 6 februarie.

Mihai Morar s-a dat de gol la radio?

Mihai Morar făcut o declarație surprinzătoare la Radio Zu. El a răspuns întrebării unui ascultător și a spus că este adevărat că Măruță va veni la Radio ZU.

După zeci de ani de prezență constantă pe micile ecrane, emisiunea „La Măruță” va fi eliminată din grila de programe începând cu luna februarie.

Cătălin Măruță nu a vorbit despre ce va face în continuare în cariera lui, după ce emisiunea va fi scoasă de pe post.

Acum, Mihai Morar a dezvăluit la Radio Zu, în direct, că este posibilă o colaborare cu Cătălin Măruță, pe viitor. Totul a început de la un ascultător, care a întrebat:

„E adevărat că de la 1 martie, Cătălin Măruță se va muta la Radio ZU?”, a întrebat ascultătorul.

„Da, este adevărat. O să fie colegul nostru aici, la ZU”, a spus Mihai Morar.

Nu este clar dacă Mihai Morar a glumit sau s-a dat de gol cu privire la noul său coleg, însă reacțiile nu au întârziat să apară.

„Nu o să vă mai ascult dacă vine Măruță”, a spus alt ascultător.

Cătălin Măruță, despre plecarea de la PRO TV

Un capitol important din viața lui Cătălin Măruță se încheie. Emisiunea pe care a moderat-o ani de zile a ajuns la final, iar prezentatorul a spus că decizia i-a aparținut și a fost una personală, „luată cu inima”.

El a vorbit despre cum i-a dat vestea soției și cum s-au întâmplat lucrurile.

„Nici Andra nu a aflat peste noapte, și ea știa lucrurile pe care le doresc și care vreau să se întâmple și noi suntem niște oameni care, indiferent de ce decizii luăm în viață, ne susținem. Așa că orice decizii ia Andra, eu o susțin, orice decizii iau eu, ea mă susține, important e să ne susținem unii pe alții”, a declarat Cătălin Măruță pentru Cancan.

Emisiunea „La Măruță” va ieși din grila postului PRO TV începând cu 6 februarie. Prezentatorul nu a făcut declarații cu privire la proiectele sale de viitor.

