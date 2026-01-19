Mihai Morar, dezvăluiri la Radio Zu. Ce a spus despre Cătălin Măruță: „O să fie colegul nostru aici”

Mihai Morar i-a luat prin surprindere pe ascultătorii Radio Zu, când a dezvăluit că prezentatorul Cătălin Măruță va fi colegul lui în cadrul radioului. Informația vine la doar câteva zile după ce s-a anunțat că emisiunea lui Cătălin Măruță va dispărea de la PRO TV începând cu 6 februarie.
„Nu o să vă mai ascult dacă vine Măruță”, a spus alt ascultător.
Cătălin Măruță, despre plecarea de la PRO TV
Un capitol important din viața lui Cătălin Măruță se încheie. Emisiunea pe care a moderat-o ani de zile a ajuns la final, iar prezentatorul a spus că decizia i-a aparținut și a fost una personală, „luată cu inima”.
El a vorbit despre cum i-a dat vestea soției și cum s-au întâmplat lucrurile.
„Nici Andra nu a aflat peste noapte, și ea știa lucrurile pe care le doresc și care vreau să se întâmple și noi suntem niște oameni care, indiferent de ce decizii luăm în viață, ne susținem. Așa că orice decizii ia Andra, eu o susțin, orice decizii iau eu, ea mă susține, important e să ne susținem unii pe alții”, a declarat Cătălin Măruță pentru Cancan.