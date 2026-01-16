De ce s-au certat Monica Tatoiu și Cătălin Măruță: „Sunt anumite lucruri pe care nu le pot ierta”

Monica Tatoiu a rupt tăcerea despre conflictul cu prezentatorul Cătălin Măruță, după un gest al acestuia din urmă care i-a testat limitele. Decizia ei a fost radicală: „L-am șters din viața mea!”.

De ce s-au certat Monica Tatoiu și Cătălin Măruță

Monica Tatoiu, cunoscută pentru personalitatea sa puternică, a decis să rupă legătura cu Cătălin Măruță, după o farsă pe care acesta i-a făcut-o. Potrivit Libertatea, incidentul s-a petrecut cu ani în urmă, când o echipă Pro TV a ridicat mașina fostei femei de afaceri din fața casei, fără ca aceasta să fie informată. Confuză, Monica a apelat la Poliție, iar momentele neplăcute au dus la finalul relației dintre cei doi.

„Sunt anumite lucruri pe care nu le pot ierta. Le iert, dar șterg persoana respectivă. Pe Măruță l-am șters. Mi-a fost drag la un moment dat și am făcut multe pentru el când era mic și încă nu era vedetă. I-am spus, știa și a călcat pe bec”, a declarat Monica Tatoiu pentru Fanatik.ro.

Aceeași fermitate o aplică și în relațiile familiale. Monica Tatoiu a dezvăluit că sunt rude cu care nu mai comunică de zeci de ani după ce au dezamăgit-o la un moment dat.

„La mine e o chestie: primești 100%. Eu am încredere în oameni. Mara (Bănică, în încercarea de rezolva cearta cu Măruță) m-a sunat ieri, imediat după emisiune. Ce i-am spus Marei e următorul lucru: eu când dau delete, e delete. Eu am în familie oameni cu care nu vorbesc de zeci de ani. Ca să te cerți trebuie energie, iar energia s-a scumpit. I-am spus Marei, fac interviu cu ea, la mine acasă. O primesc oricând”, a mai spus Tatoiu.

Citește și: Ce salariu avea Cătălin Măruță la Pro TV. Postul renunță la emisiunea „La Măruță” din 6 februarie

„Sunt prea bătrână să îmi pierd timpul să explic oamenilor unde greșesc”

Monica Tatoiu subliniază că timpul este prea prețios pentru a fi irosit în explicații. Cu un ton filosofic, ea adaugă: „Sunt prea bătrână să îmi pierd timpul să explic oamenilor unde greșesc. Errare humanum est, perseverare diabolicum (A greși este omenește)”.

Conflictul dintre Monica Tatoiu și Cătălin Măruță a reintrat în atenția publică după ce Pro TV a anunțat că emisiunea prezentatorului, „La Măruță”, se va încheia pe 6 februarie, după 18 ani de difuzare. Postul de televiziune a explicat că decizia are de-a face cu o nouă strategie prin care își dorește să răspundă mai bine nevoilor publicului telespectator. Chiar dacă emisiunea lui s-a anulat, Măruța va continua să colaboreze cu Pro TV.

Foto: Captură YouTube

Urmărește-ne pe Google News