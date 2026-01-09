Viorica Dăncilă, critici dure la adresa PSD: „Sunt foarte dezamăgită! Au fost greșeli mari!” Fostul premier rupe tăcerea despre jocurile de culise din partid

Viorica Dăncilă, fost premier și fost lider al Partidului Social Democrat, revine în atenția publică printr-o serie de declarații dure la adresa conducerii actuale a PSD și a modului în care este guvernată România.

Invitată la „Un podcast de seară”, Dăncilă a vorbit deschis despre dezamăgirile sale, despre greșelile pe care le vede în politica actuală și despre cel mai dificil moment al carierei sale.

Dezamăgirea Vioricăi Dăncilă față de actuala conducere PSD

Fostul premier a criticat modul în care partidul pe care l-a condus se poziționează în prezent pe scena politică. Dăncilă susține că PSD și-a pierdut forța și influența pe care o avea în trecut:

„Sunt foarte dezamăgită de ceea ce se întâmplă acum și pentru că vin din PSD, țin minte în perioada în care am condus că noi stabileam cine vine la masă. Acum văd PSD-ul care se roagă să prindă un loc la masă. Acest lucru spune multe. Se vede nivelul leadershipului, încrederea pe care o mai au în rândul românilor.”

Critici la adresa coaliției și a măsurilor economice

Dăncilă consideră că România se află într-o direcție greșită și că măsurile luate de actuala coaliție afectează direct populația. Ea afirmă că PSD ar fi trebuit să se delimiteze clar dacă nu era de acord cu deciziile guvernamentale.

„Cred că unora nu le-a plăcut că România mergea într-o direcție bună. Eu nu mi-am plătit niciodată un articol pentru o imagine bună. Se mai practică, cred că da. Au venit oameni total nepregătiți, care au făcut gafe și pe plan extern. La adresa mea a fost o încrâncenare, se mai fac greșeli, este o presiune. Se mai întâmplă. Dar ceea ce a urmat după mine… au fost greșeli mari.

Pentru România e greu. Toate măsurile care s-au luat, și nu acuz o persoană, coaliția în ansamblu. Degeaba spune PSD că nu suntem de acord. Cum adică? Cine nu e de acord face un pas în spate. Măsurile afectează populația. Prețurile au crescut mult, stimulente pentru economie anulate, se merge doar pe creștere de taxe, impozite, prețuri. Scăderea puterii de cumpărare, scăderea consumului. Oamenii o duc greu. Nicio măsură nu aduce un plus pentru economie. Toate măsurile vor prăbuși România, nu o vor ajuta” – a explicat Dăncilă în podcast.

„Cel mai mare hop a fost trădarea celor din jur”

Fostul premier a vorbit și despre momentul în care guvernul său a căzut prin moțiune de cenzură, mărturisind că nu plecarea din funcție a afectat-o, ci trădarea celor apropiați.

„Cel mai mare hop a fost când a trecut moțiunea de cenzură. Nu că nu mă așteptam să plec, știam că va veni vremea să plec din acel scaun. Dar faptul că m-au trădat cei din jur a fost pentru mine un lucru greu de acceptat. Dar familia a fost alături.

Timpul a trecut, iar acum mă bucură faptul că mă întâlnesc cu oameni care spun ‘am greșit, ne-au mințit, acum ne dăm seama că am fost duși pe o pistă falsă’.

Pot să mă uit în ochii oamenilor pentru că știu că nu am greșit față de ei. Nu am luat vreo decizie împotriva lor. Atunci se mergea în direcție bună” – a completat fostul premier.

Viziunea Vioricăi Dăncilă despre leadership și sensibilitate în politică

În final, Dăncilă a vorbit despre modul în care vede leadershipul și despre importanța echilibrului în luarea deciziilor politice: „Avem nevoie de oameni sensibili în politică. Un om puternic este cel care reușește cu vorbă frumoasă, cu echilibru și consens să ia deciziile care trebuie, indiferent ce presupune acea decizie. Eu sunt un om puternic. Am știut să spun nu când interesul țării a cerut-o, știind că acel nu poate să-mi aducă deservicii.”

