Viorica Dăncilă, dezvăluiri emoționante despre fiul adoptat. „Era un țipăt de disperare, ca și cum striga – Ajutor!” De ce a ales să nu aibă copii biologici

Fosta prim-ministră a României, Viorica Dăncilă, a vorbit deschis despre momentul în care l-a adoptat pe fiul său, Victor. Povestea este una profundă, marcată de iubire necondiționată și de o alegere care i-a definit viața de mamă.

Un copil abandonat, o decizie spontană și o legătură instantanee

Totul s-a întâmplat în perioada în care Viorica Dăncilă își încheia studiile universitare și lucra la schela de petrol. În acea vreme, una dintre centralistele de la locul de muncă i-a povestit despre un copil care urma să fie abandonat în spital. Curiozitatea și instinctul matern au împins-o să meargă să-l vadă.

„În momentul în care am ajuns, Victor plângea și mi-am dat seama că eu nu mai pot pleca fără copil, pentru că era un țipăt de disperare, ca și cum striga ‘Ajutor’!”, a mărturisit Viorica Dăncilă, potrivit spynews.ro.

Acea întâlnire a fost decisivă. Fără să stea pe gânduri, a hotărât să-l înfieze pe Victor, care avea să devină singurul ei copil.

O alegere conștientă: „Victor să nu se simtă niciodată neglijat”

După adoptarea lui Victor, Viorica Dăncilă a luat o decizie care a surprins pe mulți: nu a mai dorit să aibă alți copii. Motivul? Dorința de a-i oferi lui Victor toată atenția și dragostea, fără riscul ca acesta să se simtă vreodată comparat sau mai puțin iubit.

„Nu am mai vrut să fac copii, pentru că m-am gândit că întotdeauna dacă l-aș certa pentru un lucru, dacă aș considera că a greșit și ca o mamă care vrea binele copilului, ar face o observație, ar crede că fac diferența între el și celălalt copil. Și atunci am hotărât ca Victor să fie singurul copil”, a explicat ea.

Viorica Dăncilă a mai povestit că întreaga familie l-a primit cu brațele deschise pe Victor. Mama ei l-a crescut cu devotament, iar dragostea oferită de cei apropiați l-a înconjurat pe tot parcursul vieții. Astăzi, Victor are 35 de ani, a fost căsătorit și a trecut printr-un divorț. Nu are copii, dar rămâne centrul universului afectiv al mamei sale.

Foto – arhivă

