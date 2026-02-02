Eduard Florin Ștefan din Caracal a câștigat International Math Challenge, doi ani la rând

Eduard Florin Ștefan, un elev de clasa a V-a din Caracal, a cucerit două medalii de aur la International Math Challenge 2026 din Thailanda. Este al doilea an consecutiv când tânărul matematician obține această performanță remarcabilă.

Eduard Ștefan, un elev de clasa a V-a din Caracal, a demonstrat că excelența nu are vârstă! La doar 11 ani, tânărul a reușit să cucerească lumea matematicii, câștigând două medalii de aur la International Math Challenge (Global Round) în Thailanda, pentru al doilea an consecutiv.

Competiția desfășurată în februarie 2026 a adunat cei mai buni elevi din întreaga lume. Eduard a concurat la Categoria 2, destinată elevilor din clasele a V-a și a VI-a, și a demonstrat că talentul său este de neegalat.

„A reușit să obțină două medalii de aur, al doilea an consecutiv. O mândrie greu de pus în cuvinte”, a declarat mama sa, Anca Maria Ștefan, citată de Agerpres.

Geniu la doar 11 ani

Și reprezentanții școlii la care învață elevul au lăudat performanțele acestuia, în mediul online.

„Eduard Florin Ștefan – din nou pe cea mai înaltă treaptă a lumii! Suntem martorii unei performanțe remarcabile!”, au transmis reprezentanții Școlii Gimnaziale „Nicolae Titulescu” din Caracal, pe Facebook.

Aceștia au descris succesul elevului ca fiind o „dublă istorică” și o dovadă de „geniu și perseverență absolută”.

Succesul său nu este unul singular. În 2025, Eduard câștigase deja două medalii de aur la aceeași competiție din Thailanda. În plus, în luna iulie a aceluiași an, a obținut primul loc la Olimpiada Internațională de Matematică „Copernicus”, desfășurată la New York.

Reprezentanții școlii din Caracal au ținut să sublinieze mândria pe care o simt față de elevul lor: „Eduard, ești mândria Școlii Gimnaziale Nicolae Titulescu, a orașului Caracal și a întregii Românii și, în primul rând, mândria părinților tăi! Felicitări ție și tuturor celor care îți ghidează pașii spre excelență!”

Sursă foto: Facebook

