Cine este Corina Tarniță, românca menționată în dosarele Epstein. A studiat la Harvard și este profesoară la Princeton

Corina Tarniță, născută în Craiova și stabilită în SUA, este menționată în dosarele Epstein. Românca a studiat la Harvard și este profesoară la Princeton de mai mulți ani. Ce indică documentele făcute recent publice de către departamentul de justiție din America despre Tarniță.

Cine este Corina Tarniță, românca menționată în dosarele Epstein

De la olimpiade românești la cercetare la Harvard

Corina Tarniță a crescut în Craiova și a urmat cursurile Colegiului Național „Frații Buzești”, unde pasiunea pentru matematică i-a adus trei medalii de aur la Olimpiada Națională. Alegerea de a studia în SUA a fost motivată de dorința de a face cercetare la cel mai înalt nivel. „Dacă aș fi rămas în România, nu aș fi avut șanse reale să fac cercetare la nivelul la care o fac acum”, spunea Corina într-un interviu, citat de Libertatea.

La Harvard, a obținut licența, masteratul și doctoratul în matematică. După ce a fost bursieră la prestigioasa Harvard Society of Fellows, și-a continuat cariera la Universitatea Princeton, unde este profesoară de ecologie și biologie evoluționistă. Azi, cercetările ei se axează pe biologia matematică, sistemele complexe și autoorganizarea, domenii care îmbină matematică, biologie și ecologie.

De-a lungul carierei, Corina a colaborat cu nume mari din știință, precum biologul evoluționist Edward O. Wilson, și a publicat lucrări care au provocat dezbateri importante în comunitatea academică. Anul 2024 i-a adus distincția de bursieră Guggenheim, un premiu de prestigiu în SUA, care recunoaște excelența în cercetare și contribuțiile remarcabile.

România și dosarele Epstein: ce știm

Numele Corinei Tarniță apare în documentele desecretizate din dosarele Epstein, ceea ce a ridicat întrebări în spațiul public. Potrivit Libertatea, aceste documente menționează tranzacții financiare în valoare de 30.000 de euro provenite de la Jeffrey Epstein, fără a clarifica scopul acestora. Un detaliu specific menționează că o tranșă de 10.000 de euro ar fi fost destinată unei fete din România.

Totuși, mailurile și documentele studiate nu indică implicarea Corinei în activități ilegale sau în rețeaua de trafic sexual. Simpla apariție a numelui său în acest context nu echivalează cu o acuzație, subliniază presa care a analizat materialele.

România apare de peste 800 de ori în documentele desecretizate, fiind menționată ca o sursă de recrutare pentru rețeaua internațională a lui Epstein. Anchetele arată că Europa de Est a fost un punct strategic pentru această rețea, dar multe nume din documente sunt anonimizate sau lipsite de detalii care să stabilească clar responsabilități individuale.

Contextul amplu: România în dosarele Epstein

La nivel global, peste trei milioane de documente au fost publicate, dezvăluind legături între Epstein și figuri din politică, afaceri, artă și mediul academic. Aceste legături nu implică automat vinovăție. Autoritățile americane precizează că unele materiale au fost anonimizate pentru protejarea persoanelor neimplicate.

