  MENIU  
Home > Vedete > Actrița Catherine O’Hara, „mama” lui Macaulay Culkin din „Singur acasă”, a murit la 71 de ani

Actrița Catherine O’Hara, „mama” lui Macaulay Culkin din „Singur acasă”, a murit la 71 de ani

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.

Catherine O’Hara, actrița de comedie cunoscută pentru rolurile sale din filmele Home Alone și Beetlejuice, precum și pentru interpretarea premiată cu Emmy din Schitt’s Creek, a murit la vârsta de 71 de ani.

Moartea unei legende a comediei

Vedeta canadiană a devenit cunoscută prin trupa de improvizație Second City din Toronto și prin emisiunea SCTV, înainte de a se afirma în SUA în Beetlejuice (1988) și ca matriarhă în clasicul de sărbători Home Alone.

O’Hara, despre care colegii au spus că a fost „o persoană minunată, o artistă și o colaboratoare extraordinară”, a apărut recent în comedia premiată cu Emmy The Studio și în serialul HBO The Last of Us.

Agentul ei a declarat pentru BBC că actrița a murit vineri, 20 ianuarie 2026, în locuința sa din Los Angeles, în urma unei boli.

Ce frumusețe de femeie! Cum s-au fotografiat Dan Capatos și soția lui, Monica. Deși sunt împreună de peste 25 de ani, ea e o prezență discretă în viața publică și apare foarte rar!
Ce frumusețe de femeie! Cum s-au fotografiat Dan Capatos și soția lui, Monica. Deși sunt împreună de peste 25 de ani, ea e o prezență discretă în viața publică și apare foarte rar!
Recomandarea zilei

Roluri iconice: Beetlejuice și Home Alone

O’Hara a avut două momente cinematografice memorabile care i-au marcat cariera.

În satira gotică Beetlejuice (1988), ea a interpretat-o pe Delia Deetz, conducându-și oaspeții „posesați” într-un număr muzical fascinant pe melodia Day-O (The Banana Boat Song).

„Ce băieți frumoși ai, puștoaico!” Ileana Lazariuc, imagini superbe, de colecție, alături de cei doi fii. Alexandru și Nicholas sunt leiți părinților lor. Uite cât de mari și frumoși au crescut adolescenții
„Ce băieți frumoși ai, puștoaico!” Ileana Lazariuc, imagini superbe, de colecție, alături de cei doi fii. Alexandru și Nicholas sunt leiți părinților lor. Uite cât de mari și frumoși au crescut adolescenții
Recomandarea zilei

Doi ani mai târziu, în Home Alone, țipătul ei panicat „Kevin!” — când își dă seama că fiul ei de opt ani, năzdrăvan, fusese uitat acasă în timpul vacanței de Crăciun — a devenit unul dintre cele mai memorabile momente din una dintre cele mai de succes comedii din istorie.

Colegul ei mai tânăr, Macaulay Culkin, acum în vârstă de 45 de ani, i-a adus un omagiu vineri, împărtășind imagini cu ei doi din timpul filmărilor și din anii recenți: „Mama. Am crezut că mai avem timp. Mi-am dorit mai mult. Am vrut să stau pe un scaun lângă tine. Te-am auzit. Dar aveam atât de multe să-ți spun. Te iubesc. Ne vedem mai târziu.”

De la Second City la Hollywood

Actrița născută în Toronto și-a făcut intrarea în lumea artistică lucrând ca chelneriță la teatrul Second City din oraș în anii ’70, înainte de a da audiție pentru celebra trupă.

Și-a perfecționat talentul comic după ce s-a alăturat distribuției emisiunii de sketch-uri Second City Television (SCTV) — unul dintre cele mai de succes programe TV canadiene — alături de Eugene Levy și regretatul John Candy.

Ea a spus adesea că rădăcinile canadiene i-au format simțul umorului.

În 2020, declara pentru Rolling Stone că a crește în Canada nu presupunea același tip de naționalism sau patriotism pe care îl vedea în SUA.

„Și asta e un lucru bun, pentru că te face să privești dincolo de tine, să fii conștient de lume și să nu te iei prea în serios”, spunea ea.

„Cred că canadienii au simțul umorului nu doar față de alții, ci și față de ei înșiși” – a adăugat.

Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, s-a alăturat celor care au deplâns pierderea actriței.

„În peste 5 decenii de muncă, Catherine și-a câștigat locul în canonul comediei canadiene — de la producția iconică Godspell din Toronto, la SCTV și Schitt’s Creek”, a spus el. „Canada a pierdut o legendă!”

O’Hara a colaborat de patru ori cu Christopher Guest și Eugene Levy, inclusiv la filmele mockumentary Waiting for Guffman, Best in Show, A Mighty Wind și For Your Consideration. Rolul ei din For Your Consideration, în care o interpreta pe actrița Marilyn Hack, i-a adus Premiul National Board of Review pentru cea mai bună actriță în rol secundar în 2006.

Guest a declarat pentru Variety că este devastat și că „am pierdut unul dintre giganții comediei epocii noastre”.

Revenirea spectaculoasă cu Schitt’s Creek

O’Hara a cunoscut o revenire spectaculoasă datorită serialului canadian Schitt’s Creek, care a devenit un fenomen în timpul pandemiei de Covid.

Serialul urmărea familia Rose, extrem de bogată, care își pierde brusc averea și este nevoită să se mute într-un motel amărât dintr-un orășel cumpărat în glumă. Personajul Moira, interpretat de O’Hara, era o adevărată încântare, cu accentul ei schimbător, ținutele extravagante și replicile memorabile, precum: „Niciodată să nu presupui, Twyla, pentru că atunci când presupui, faci un… prost din amândoi.”

La câștigarea premiului Emmy pentru cea mai bună actriță într-o comedie, O’Hara le-a mulțumit lui Eugene și Dan Levy pentru că i-au oferit ocazia de a interpreta „o femeie de o anumită vârstă — vârsta mea — care poate fi pe deplin ridicolă”.

Dan Levy, care i-a jucat fiul în serial și l-a co-scris și produs, a spus că a fost un dar „să pot dansa în lumina caldă a strălucirii lui Catherine O’Hara”.

După mai bine de 50 de ani de colaborare cu tatăl meu, Catherine era deja familie înainte să joace rolul de familie”, a scris el.

„E greu să-mi imaginez o lume fără ea. Voi prețui fiecare amintire amuzantă pe care am avut norocul să o creez alături de ea.”

O’Hara a continuat să lucreze până aproape de final, interpretând o terapeută în drama SF The Last of Us de la HBO și o directoare de studio în The Studio, serialul lui Seth Rogen, anul trecut.

În The Studio, ea o interpreta pe Patty Leigh, o șefă de studio înlocuită de personajul lui Rogen, care își caută noi roluri creative ca producător de film și ajunge la Globurile de Aur — o scenă pe care O’Hara o cunoștea bine.

Impactul ei asupra industriei filmului și televiziunii

A câștigat un Glob de Aur pentru cea mai bună actriță în 2021 pentru rolul din Schitt’s Creek și a fost nominalizată anul acesta pentru rolul din The Studio. Este, de asemenea, nominalizată la Actor Awards (fostele Screen Actors Guild Awards), care vor avea loc în martie, pentru rolul lui Patty.

Rogen a spus vineri că, atunci când a întâlnit-o prima dată, i-a spus că „este cea mai amuzantă persoană pe care am avut vreodată plăcerea să o văd pe ecran” și că Home Alone a fost filmul care l-a făcut să-și dorească să facă filme.

Citeşte şi: Aristița Malcoce, bunica Mirabelei Grădinaru, a murit la 84 de ani: „Moartea ei reprezintă o ruptură definitivă de cel mai iubit om”

Citeşte şi: TikTokerița Shirley Raines, cunoscută pentru ajutorarea persoanelor fără adăpost, a murit: „Și-a folosit platforma pentru a amplifica vocile celor nevoiași”

Citeşte şi: A murit Tal Berkovich, fostă concurentă Chefi la cuțite, sezonul 16. Avea 40 de ani

„Să lucrez cu ea a fost o adevărată onoare”, a scris el pe Instagram. „Era isterică, bună, intuitivă, generoasă… m-a făcut să vreau să facem serialul suficient de bun încât să fie demn de prezența ei.”

„Este devastator. Suntem norocoși că am trăit într-o lume în care a existat ea.”

Regizorul Judd Apatow a adăugat, ca răspuns la postarea lui Rogen: „Briliantă și bună. Nebunește de amuzantă timp de 50 de ani. O persoană cu adevărat specială.”

O’Hara îi lasă în urmă pe soțul său, pe Bo Welch, și pe fiii lor, Matthew și Luke, precum și frații ei: Michael O’Hara, Mary Margaret O’Hara, Maureen Jolley, Marcus O’Hara, Tom O’Hara și Patricia Wallice.

Foto – Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) Macheta Dacia 1100 - ediția nr. 1 (Mașini de neuitat) 7.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
A murit și fratele lui Tal Berkovich, fosta concurentă de la „Chefi la cuțite”, după accident. Amândoi mergeau la ziua de naștere a mamei lor
A murit și fratele lui Tal Berkovich, fosta concurentă de la „Chefi la cuțite”, după accident. Amândoi mergeau la ziua de naștere a mamei lor
Fanatik
Gigi Becali, prima reacție despre transferul lui Joao Paulo la FCSB: „Îl vreau, dar asta e suma pe care o dau!”. Exclusiv
Gigi Becali, prima reacție despre transferul lui Joao Paulo la FCSB: „Îl vreau, dar asta e suma pe care o dau!”. Exclusiv
GSP.ro
Fotbalistul suspendat pentru dopaj a cucerit-o pe actrița din America: „Te completează atât de bine”
Fotbalistul suspendat pentru dopaj a cucerit-o pe actrița din America: „Te completează atât de bine”
Click.ro
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
TV Mania
Imagini de nerecunoscut cu Rebecca Nicolescu! Cum arăta „fata rea” din serialul „Ana” în urmă cu 6 ani. Schimbare radicală de look
Imagini de nerecunoscut cu Rebecca Nicolescu! Cum arăta „fata rea” din serialul „Ana” în urmă cu 6 ani. Schimbare radicală de look
Redactia.ro
Ultima imagine postată de Tal Berkovich înainte să moară. Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” s-a stins în urma unui accident
Ultima imagine postată de Tal Berkovich înainte să moară. Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” s-a stins în urma unui accident
Citește și...
Cine a fost primul fotbalist român care a jucat pentru AS Roma. ”A fost extrădat” din România cu o lună înainte să vină comuniștii la putere
Mirabela Grădinaru, îndurerată! Primele imagini de la înmormântarea bunicii, obiectul adus la cimitir a făcut...
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Cum să tai ceapa fără să lăcrimezi. Trucul celebrului bucătar Gordon Ramsay
Actrița Yvonne Lime, care a jucat în "Loving You" cu Elvis Presley, a murit la 90 de ani
Actrița Adela Gleijer, o legendă a teatrului, filmului și televiziunii, a murit la 92 de ani
Jaime King și Austin Sosa divorțează, după ce s-au căsătorit în secret. Cei doi își anunțaseră logodna în urmă cu 7 luni
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Nicuşor Dan a semnat decretul. Preşedintele nu se poate opune fenomenul care riscă să paralizeze România

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Secretul siluetei Crinei Abrudan. Vedeta a dezvăluit ce alimente a eliminat din dieta sa
Secretul siluetei Crinei Abrudan. Vedeta a dezvăluit ce alimente a eliminat din dieta sa
Cine este și cum arată soția lui Marian Godină. Georgiana este mai mică cu 7 ani decât partenerul său
Cine este și cum arată soția lui Marian Godină. Georgiana este mai mică cu 7 ani decât partenerul său
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Cea mai antipatică zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț
Cea mai antipatică zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț
Cele mai parșive femei din zodiac, farmec otrăvitor și zâmbete cu două tăișuri
Cele mai parșive femei din zodiac, farmec otrăvitor și zâmbete cu două tăișuri
Elle
Este anunțul momentului despre Simona Halep! Ce se întâmplă cu sportiva la un an de când s-a retras din tenis: „Mă bucur să revin”
Este anunțul momentului despre Simona Halep! Ce se întâmplă cu sportiva la un an de când s-a retras din tenis: „Mă bucur să revin”
Prințesa Charlene a împlinit 48 de ani și marchează începutul unui nou capitol regal. Ce schimbare face soția Prințului Albert: „Lasă în urmă zvonurile despre căsnicie…”
Prințesa Charlene a împlinit 48 de ani și marchează începutul unui nou capitol regal. Ce schimbare face soția Prințului Albert: „Lasă în urmă zvonurile despre căsnicie…”
Hana Cross, fosta iubită a lui Brooklyn, ar fi fost descurajată să vorbească despre anul petrecut alături de familia Beckham: "A primit mesaje dure..."
Hana Cross, fosta iubită a lui Brooklyn, ar fi fost descurajată să vorbească despre anul petrecut alături de familia Beckham: "A primit mesaje dure..."
DailyBusiness.ro
Pâinea, tot mai scumpă pe mesele românilor. Franzela albă rămâne soluția celor cu venituri mici
Pâinea, tot mai scumpă pe mesele românilor. Franzela albă rămâne soluția celor cu venituri mici
Alex Pretti, bărbatul ucis de un agent ICE în Minneapolis, era asistent medical ATI
Alex Pretti, bărbatul ucis de un agent ICE în Minneapolis, era asistent medical ATI
A1.ro
Mesajul transmis de Chef Ștefan Popescu după moartea lui Tal Berkovich. Ce spune juratul despre cuțitul lui de aur
Mesajul transmis de Chef Ștefan Popescu după moartea lui Tal Berkovich. Ce spune juratul despre cuțitul lui de aur
Horoscop 1 februarie 2026. Probleme la muncă din cauza încăpățânării. O zodie riscă penalizare salarială sau, mai rău, concedierea
Horoscop 1 februarie 2026. Probleme la muncă din cauza încăpățânării. O zodie riscă penalizare salarială sau, mai rău, concedierea
Horoscop februarie 2026. O zodie va plăti datoriile karmice. Nu va mai putea amâna sau evita consecințele. Adevărul va ieși la suprafață
Horoscop februarie 2026. O zodie va plăti datoriile karmice. Nu va mai putea amâna sau evita consecințele. Adevărul va ieși la suprafață
Vedete din România care împlinesc 30 de ani în 2026
Vedete din România care împlinesc 30 de ani în 2026
Andra a dezvăluit ce o puneau socrii să facă atunci când îi vizita la Târgu Jiu: „Nu ai ce face în situațiile astea”
Andra a dezvăluit ce o puneau socrii să facă atunci când îi vizita la Târgu Jiu: „Nu ai ce face în situațiile astea”
Observator News
Case de lux cu drumuri de sat. "Modernizarea" unei comune a trimis-o înapoi în Evul Mediu
Case de lux cu drumuri de sat. "Modernizarea" unei comune a trimis-o înapoi în Evul Mediu
Libertatea pentru Femei
Cea mai nesuferită zodie! Face scandal din orice și se supără pe toată lumea
Cea mai nesuferită zodie! Face scandal din orice și se supără pe toată lumea
S-a deschis cel mai mare magazin Lidl! Are 3 etaje și terasă amenajată
S-a deschis cel mai mare magazin Lidl! Are 3 etaje și terasă amenajată
O recunoști pe celebra actriță? S-a iubit cu Mel Gibson pe marele ecran, dar în viața reală a divorțat după doar un an. Acum și-a regăsit dragostea din tinerețe
O recunoști pe celebra actriță? S-a iubit cu Mel Gibson pe marele ecran, dar în viața reală a divorțat după doar un an. Acum și-a regăsit dragostea din tinerețe
Cum arată și ce meserie a avut soția lui Emil Constantinescu. Nadia Ileana Bogorin apare foarte rar în public. Cu ce se ocupă cei doi copii ai cuplului
Cum arată și ce meserie a avut soția lui Emil Constantinescu. Nadia Ileana Bogorin apare foarte rar în public. Cu ce se ocupă cei doi copii ai cuplului
Viva.ro
Wow! Uluitor cum arată nora lui Florin Piersic. Este SUPERBĂ de-a dreptul, iar un detaliu a atras instantaneu atenția tuturor celor prezenți! Wow, jos pălăria!
Wow! Uluitor cum arată nora lui Florin Piersic. Este SUPERBĂ de-a dreptul, iar un detaliu a atras instantaneu atenția tuturor celor prezenți! Wow, jos pălăria!
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Redactia.ro
Ultima imagine postată de Tal Berkovich înainte să moară. Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” s-a stins în urma unui accident
Ultima imagine postată de Tal Berkovich înainte să moară. Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” s-a stins în urma unui accident
Doliu imens la ANTENA 1. S-a stins INTR-UN ACCIDENT GROAZNIC. Confirmarea a venit ACUM
Doliu imens la ANTENA 1. S-a stins INTR-UN ACCIDENT GROAZNIC. Confirmarea a venit ACUM
Cine este super femeia care va apărea în locul lui Măruță la PRO TV. Va fi în fiecare zi la aceeași oră
Cine este super femeia care va apărea în locul lui Măruță la PRO TV. Va fi în fiecare zi la aceeași oră
Cine era doctorița radiolog găsită moartă în casă în București. Era de o frumusețe rară și ar fi avut pe cap o pungă de plastic legată cu un cordon
Cine era doctorița radiolog găsită moartă în casă în București. Era de o frumusețe rară și ar fi avut pe cap o pungă de plastic legată cu un cordon
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Doliu la „Chefi la cuțite”. Concurenta care a primit cuțitul de aur, a murit într-un accident rutier
Doliu la „Chefi la cuțite”. Concurenta care a primit cuțitul de aur, a murit într-un accident rutier
Ministrul Sănătății anunță 33 de noi medicamente pe lista de medicamente compensate și gratuite începând cu 1 aprilie 2026
Ministrul Sănătății anunță 33 de noi medicamente pe lista de medicamente compensate și gratuite începând cu 1 aprilie 2026
Doliu pe scena cinematografiei: iubita actriță care a marcat copilăria a milioane de oameni, s-a stins fulgerător
Doliu pe scena cinematografiei: iubita actriță care a marcat copilăria a milioane de oameni, s-a stins fulgerător
Peste 30.000 de cutii de medicamente pentru colesterol retrase de pe piață
Peste 30.000 de cutii de medicamente pentru colesterol retrase de pe piață
TV Mania
Imagini de nerecunoscut cu Rebecca Nicolescu! Cum arăta „fata rea” din serialul „Ana” în urmă cu 6 ani. Schimbare radicală de look
Imagini de nerecunoscut cu Rebecca Nicolescu! Cum arăta „fata rea” din serialul „Ana” în urmă cu 6 ani. Schimbare radicală de look
Suma colosală pe care o primește lunar Sandra Izbașa de la stat. E plătită pe viață cu maximul posibil: „Peste 3.000 de euro”
Suma colosală pe care o primește lunar Sandra Izbașa de la stat. E plătită pe viață cu maximul posibil: „Peste 3.000 de euro”
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
Cum arată casa în care locuiește Mihaela Rădulescu. Terasa imensă îți ia ochii, iar asta nu e tot
Cum arată casa Geaninei Ilieș: Vila de vis a prezentatoarei de televiziune este decoră într-un stil modern
Cum arată casa Geaninei Ilieș: Vila de vis a prezentatoarei de televiziune este decoră într-un stil modern
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată acum artista, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling și a fost la un pas de tragedie
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată acum artista, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling și a fost la un pas de tragedie
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Arată INCREDIBIL la 55 de ani și toată lumea se întreabă CUM reușește!
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Arată INCREDIBIL la 55 de ani și toată lumea se întreabă CUM reușește!
Chinurile prin care a trecut Marina Dina de la Survivor din cauza fostului soț! „A încercat să mă... ”
Chinurile prin care a trecut Marina Dina de la Survivor din cauza fostului soț! „A încercat să mă... ”
Imagini WOW cu Dana Săvuică în costum de baie, la 56 de ani. Și-a arătat formele perfecte: „Ca femeie, nu e ușor să îți accepți vârsta”
Imagini WOW cu Dana Săvuică în costum de baie, la 56 de ani. Și-a arătat formele perfecte: „Ca femeie, nu e ușor să îți accepți vârsta”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton