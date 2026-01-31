Actrița Catherine O’Hara, „mama” lui Macaulay Culkin din „Singur acasă”, a murit la 71 de ani

Catherine O’Hara, actrița de comedie cunoscută pentru rolurile sale din filmele Home Alone și Beetlejuice, precum și pentru interpretarea premiată cu Emmy din Schitt’s Creek, a murit la vârsta de 71 de ani.

Vedeta canadiană a devenit cunoscută prin trupa de improvizație Second City din Toronto și prin emisiunea SCTV, înainte de a se afirma în SUA în Beetlejuice (1988) și ca matriarhă în clasicul de sărbători Home Alone.

O’Hara, despre care colegii au spus că a fost „o persoană minunată, o artistă și o colaboratoare extraordinară”, a apărut recent în comedia premiată cu Emmy The Studio și în serialul HBO The Last of Us.

Agentul ei a declarat pentru BBC că actrița a murit vineri, 20 ianuarie 2026, în locuința sa din Los Angeles, în urma unei boli.

Roluri iconice: Beetlejuice și Home Alone

O’Hara a avut două momente cinematografice memorabile care i-au marcat cariera.

În satira gotică Beetlejuice (1988), ea a interpretat-o pe Delia Deetz, conducându-și oaspeții „posesați” într-un număr muzical fascinant pe melodia Day-O (The Banana Boat Song).

Doi ani mai târziu, în Home Alone, țipătul ei panicat „Kevin!” — când își dă seama că fiul ei de opt ani, năzdrăvan, fusese uitat acasă în timpul vacanței de Crăciun — a devenit unul dintre cele mai memorabile momente din una dintre cele mai de succes comedii din istorie.

Colegul ei mai tânăr, Macaulay Culkin, acum în vârstă de 45 de ani, i-a adus un omagiu vineri, împărtășind imagini cu ei doi din timpul filmărilor și din anii recenți: „Mama. Am crezut că mai avem timp. Mi-am dorit mai mult. Am vrut să stau pe un scaun lângă tine. Te-am auzit. Dar aveam atât de multe să-ți spun. Te iubesc. Ne vedem mai târziu.”

De la Second City la Hollywood

Actrița născută în Toronto și-a făcut intrarea în lumea artistică lucrând ca chelneriță la teatrul Second City din oraș în anii ’70, înainte de a da audiție pentru celebra trupă.

Și-a perfecționat talentul comic după ce s-a alăturat distribuției emisiunii de sketch-uri Second City Television (SCTV) — unul dintre cele mai de succes programe TV canadiene — alături de Eugene Levy și regretatul John Candy.

Ea a spus adesea că rădăcinile canadiene i-au format simțul umorului.

În 2020, declara pentru Rolling Stone că a crește în Canada nu presupunea același tip de naționalism sau patriotism pe care îl vedea în SUA.

„Și asta e un lucru bun, pentru că te face să privești dincolo de tine, să fii conștient de lume și să nu te iei prea în serios”, spunea ea.

„Cred că canadienii au simțul umorului nu doar față de alții, ci și față de ei înșiși” – a adăugat.

Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, s-a alăturat celor care au deplâns pierderea actriței.

„În peste 5 decenii de muncă, Catherine și-a câștigat locul în canonul comediei canadiene — de la producția iconică Godspell din Toronto, la SCTV și Schitt’s Creek”, a spus el. „Canada a pierdut o legendă!”

O’Hara a colaborat de patru ori cu Christopher Guest și Eugene Levy, inclusiv la filmele mockumentary Waiting for Guffman, Best in Show, A Mighty Wind și For Your Consideration. Rolul ei din For Your Consideration, în care o interpreta pe actrița Marilyn Hack, i-a adus Premiul National Board of Review pentru cea mai bună actriță în rol secundar în 2006.

Guest a declarat pentru Variety că este devastat și că „am pierdut unul dintre giganții comediei epocii noastre”.

Revenirea spectaculoasă cu Schitt’s Creek

O’Hara a cunoscut o revenire spectaculoasă datorită serialului canadian Schitt’s Creek, care a devenit un fenomen în timpul pandemiei de Covid.

Serialul urmărea familia Rose, extrem de bogată, care își pierde brusc averea și este nevoită să se mute într-un motel amărât dintr-un orășel cumpărat în glumă. Personajul Moira, interpretat de O’Hara, era o adevărată încântare, cu accentul ei schimbător, ținutele extravagante și replicile memorabile, precum: „Niciodată să nu presupui, Twyla, pentru că atunci când presupui, faci un… prost din amândoi.”

La câștigarea premiului Emmy pentru cea mai bună actriță într-o comedie, O’Hara le-a mulțumit lui Eugene și Dan Levy pentru că i-au oferit ocazia de a interpreta „o femeie de o anumită vârstă — vârsta mea — care poate fi pe deplin ridicolă”.

Dan Levy, care i-a jucat fiul în serial și l-a co-scris și produs, a spus că a fost un dar „să pot dansa în lumina caldă a strălucirii lui Catherine O’Hara”.

„După mai bine de 50 de ani de colaborare cu tatăl meu, Catherine era deja familie înainte să joace rolul de familie”, a scris el.

„E greu să-mi imaginez o lume fără ea. Voi prețui fiecare amintire amuzantă pe care am avut norocul să o creez alături de ea.”

O’Hara a continuat să lucreze până aproape de final, interpretând o terapeută în drama SF The Last of Us de la HBO și o directoare de studio în The Studio, serialul lui Seth Rogen, anul trecut.

În The Studio, ea o interpreta pe Patty Leigh, o șefă de studio înlocuită de personajul lui Rogen, care își caută noi roluri creative ca producător de film și ajunge la Globurile de Aur — o scenă pe care O’Hara o cunoștea bine.

Impactul ei asupra industriei filmului și televiziunii

A câștigat un Glob de Aur pentru cea mai bună actriță în 2021 pentru rolul din Schitt’s Creek și a fost nominalizată anul acesta pentru rolul din The Studio. Este, de asemenea, nominalizată la Actor Awards (fostele Screen Actors Guild Awards), care vor avea loc în martie, pentru rolul lui Patty.

Rogen a spus vineri că, atunci când a întâlnit-o prima dată, i-a spus că „este cea mai amuzantă persoană pe care am avut vreodată plăcerea să o văd pe ecran” și că Home Alone a fost filmul care l-a făcut să-și dorească să facă filme.

„Să lucrez cu ea a fost o adevărată onoare”, a scris el pe Instagram. „Era isterică, bună, intuitivă, generoasă… m-a făcut să vreau să facem serialul suficient de bun încât să fie demn de prezența ei.”

„Este devastator. Suntem norocoși că am trăit într-o lume în care a existat ea.”

Regizorul Judd Apatow a adăugat, ca răspuns la postarea lui Rogen: „Briliantă și bună. Nebunește de amuzantă timp de 50 de ani. O persoană cu adevărat specială.”

O’Hara îi lasă în urmă pe soțul său, pe Bo Welch, și pe fiii lor, Matthew și Luke, precum și frații ei: Michael O’Hara, Mary Margaret O’Hara, Maureen Jolley, Marcus O’Hara, Tom O’Hara și Patricia Wallice.

