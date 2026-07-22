Feyyaz Şerifoğlu și Merve Dinçkol vor deveni părinți. Modul inedit în care cuplul de actori a dat vestea cea mare

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Feyyaz Şerifoğlu și Merve Dinçkol, unul dintre cele mai iubite cupluri din showbizul turcesc, au anunțat că așteaptă primul lor copil. Cei doi au împărtășit vestea printr-o ședință foto spectaculoasă pe malul mării.

Feyyaz Șerifoğlu și Merve Dinçkol așteaptă primul lor copil

Actorul turc Feyyaz Şerifoğlu și soția sa, Merve Dinçkol, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din Turcia, au împărtășit cu fanii o veste extraordinară: așteaptă primul lor copil! Cei doi și-au anunțat fericirea printr-o ședință foto spectaculoasă pe malul mării, iar imaginile au fost publicate pe rețelele sociale, stârnind un val de reacții emoționante.

„Este cel mai frumos moment din viața noastră!”, au transmis Feyyaz și Merve, radiind de fericire în fotografiile în care apar îmbrăcați în alb, înconjurați de valurile mării și de cățelul lor adorabil, care a devenit instant vedetă printre urmăritorii de pe Instagram.

Fanii, prietenii și colegii lor din lumea showbizului au trimis sute de mesaje de felicitare, bucurându-se alături de ei de această nouă etapă a vieții lor.

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O poveste de dragoste ca-n filme

Povestea lor de iubire, începută în urmă cu cinci ani, a fost mereu discretă, departe de ochii curioși ai publicului. Cu toate acestea, Feyyaz Şerifoğlu și Merve Dinçkol au reușit să atragă atenția presei de fiecare dată când au apărut împreună la evenimente.

În iulie 2024, Feyyaz a cerut-o în căsătorie pe Merve în timpul unei vacanțe romantice pe insula Capri, iar momentul a fost unul de poveste.

Nunta lor a avut loc pe 29 iunie 2025, într-un cadru elegant, la Kemer Country din Istanbul. Evenimentul a fost unul dintre cele mai așteptate din lumea mondenă turcească, iar fotografiile de la ceremonie au devenit virale pe rețelele sociale, fiind distribuite de sute de mii de fani.

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Feyyaz Şerifoğlu și Merve Dinçkol, iubiți în Turcia și România

Feyyaz Şerifoğlu este unul dintre cei mai talentați și îndrăgiți actori turci ai generației sale. Publicul român l-a cunoscut și îndrăgit în seriale de succes precum „Muhtemel Aşk”, „Camdaki Kız” („Fata de la fereastră”) și „Bir Sevdadır” („Dragoste, vreau o familie”).

De cealaltă parte, Merve Dinçkol este o figură binecunoscută în televiziunea turcească, fiind apreciată pentru profesionalismul și eleganța sa.

Acum, cei doi se pregătesc să devină părinți și să înceapă un nou capitol în viața lor.

„Este un vis devenit realitate”, a declarat Merve Dinçkol în cadrul unei postări recente.

Sursă foto: Instagram

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