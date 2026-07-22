Alexandru Ţiriac, declarații despre cei doi băieți ai săi. Mesaj pentru fetele care roiesc în jurul lor: „Sunt pretențioși” 

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Alexandru Ţiriac, fiul lui Ion Ţiriac, a vorbit despre cei doi băieți ai săi în termeni foarte frumoși. Sunt declarații rare pe care acesta le face cu privire la copiii săi. Iată ce le-a avertizat pe cele care roiesc în jurul băieților săi.

Alexandru Ţiriac, declarații despre cei doi fii ai săi

Alexandru și Nicholas sunt cei doi băieți ai lui Alexandru Ţiriac, de care acesta este foarte mândru.

Fiul lui Ion Ţiriac a publicat un mesaj emoționant în care a vorbit despre cât de importanți sunt cei doi și cât de mândru este de ei.

Ţiriac Jr. și-a ținut mereu viața privată departe de ochii publicului, iar aparițiile în public alături de cei doi fii ai săi, Alexandru și Nicholas, au fost destul de rare de-a lungul anilor. Familia a ales să păstreze discreția privind viața personală, așa că nu s-au expus niciodată prea mult.

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Recent, fiul lui Ion Ţiriac și-a surprins urmăritorii din mediul online cu o postare în care a vorbit despre momentele importante din viața lui și cât de mândru este de cei doi băieți ai săi.

Mai mult, el a explicat că în ciuda eșecurile pe care le-a avut de-a lungul vieții, nimic nu se compară cu rolul de tată.

El a lansat un avertisment la adresa fetelor interesante de cei doi băieți ai săi, care sunt încă singuri, atrăgându-le atenția că „sunt destul de pretențioși”.

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„Am avut parte de multe realizări importante, dar și de multe eșecuri în viață. Viața mi-a adus bucurii pe care nu le-aș putea răsplăti niciodată, precum și lecții pe care nu le voi uita niciodată. Dar Dumnezeu mi-a oferit cea mai mare răsplată prin acești doi tineri și nu va trece nicio zi fără să-L laud pentru că m-a binecuvântat cu ei. Apropo, domnișoarelor, încă sunt singuri și sunt destul de pretențioși din fire”, a scris Alexandru Țiriac, pe Instagram.

Ce vârste au băieții

Recent, Alexandru Ţiriac a împlinit 18 ani în luna martie a anului acesta, în timp ce băiatul cel mic, Nicholas, a împlinit 17 ani în luna iunie și urmează să își serbeze majoratul în 2027.

De-a lungul timpului, cei doi băieți au apărut în public doar ocazional, în fotografii alături de tatăl lor. Întreaga familie a ales să îi protejeze pe cei doi băieți de aparițiile publice excesive.

Deși preferă să își țină viața de familie departe de ochii publicului, Alexandru Țiriac a făcut de această dată o excepție. Omul de afaceri a publicat un mesaj dedicat celor doi fii ai săi, Nicholas și Ion Ion, iar postarea a stârnit rapid reacții în rândul urmăritorilor, mai ales prin referirea făcută la fanele interesate de băieți.

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