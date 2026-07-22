Alexandru Ţiriac, declarații despre cei doi băieți ai săi. Mesaj pentru fetele care roiesc în jurul lor: „Sunt pretențioși” 

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Alexandru Ţiriac, fiul lui Ion Ţiriac, a vorbit despre cei doi băieți ai săi în termeni foarte frumoși. Sunt declarații rare pe care acesta le face cu privire la copiii săi. Iată ce le-a avertizat pe cele care roiesc în jurul băieților săi.
Fiul lui Ion Ţiriac a publicat un mesaj emoționant în care a vorbit despre cât de importanți sunt cei doi și cât de mândru este de ei.
Ţiriac Jr. și-a ținut mereu viața privată departe de ochii publicului, iar aparițiile în public alături de cei doi fii ai săi, Alexandru și Nicholas, au fost destul de rare de-a lungul anilor. Familia a ales să păstreze discreția privind viața personală, așa că nu s-au expus niciodată prea mult.
„Am avut parte de multe realizări importante, dar și de multe eșecuri în viață. Viața mi-a adus bucurii pe care nu le-aș putea răsplăti niciodată, precum și lecții pe care nu le voi uita niciodată. Dar Dumnezeu mi-a oferit cea mai mare răsplată prin acești doi tineri și nu va trece nicio zi fără să-L laud pentru că m-a binecuvântat cu ei. Apropo, domnișoarelor, încă sunt singuri și sunt destul de pretențioși din fire”, a scris Alexandru Țiriac, pe Instagram.
Ce vârste au băieții
Recent, Alexandru Ţiriac a împlinit 18 ani în luna martie a anului acesta, în timp ce băiatul cel mic, Nicholas, a împlinit 17 ani în luna iunie și urmează să își serbeze majoratul în 2027.
De-a lungul timpului, cei doi băieți au apărut în public doar ocazional, în fotografii alături de tatăl lor. Întreaga familie a ales să îi protejeze pe cei doi băieți de aparițiile publice excesive.
Deși preferă să își țină viața de familie departe de ochii publicului, Alexandru Țiriac a făcut de această dată o excepție. Omul de afaceri a publicat un mesaj dedicat celor doi fii ai săi, Nicholas și Ion Ion, iar postarea a stârnit rapid reacții în rândul urmăritorilor, mai ales prin referirea făcută la fanele interesate de băieți.