Alexandru Țiriac, nepotul lui Ion Țiriac, a împlinit 18 ani. Ileana Lazariuc, urare emoționantă pentru fiul ei cel mare: „Cea mai mare binecuvântare a mea”

Alexandru Țiriac, nepotul lui Ion Țiriac, a sărbătorit împlinirea a 18 ani pe 7 februarie. Mama lui, Ileana Lazariuc, i-a dedicat un mesaj emoționant pe Instagram.

Alexandru Țiriac, nepotul lui Ion Țiriac, este major

Alexandru Țiriac, nepotul celebrului Ion Țiriac, a împlinit 18 ani pe 7 februarie. Într-o zi plină de semnificație, tânărul a avut parte de o experiență memorabilă, urcând pentru prima dată la volanul unei mașini de curse. Mama sa, Ileana Lazariuc, nu a ezitat să împărtășească bucuria acestui moment special cu urmăritorii săi de pe Instagram, printr-un mesaj emoționant.

„18 ani de când te iubesc. 18 ani de când sunt mândră de tine. 18 ani de când îi mulțumesc destinului că te am. La mulți ani fericiți, cea mai mare binecuvântare a mea. Te iubesc!”, a scris Ileana, exprimându-și mândria și dragostea profundă pentru fiul ei cel mare.

Alexandru Țiriac este fiul lui Alexandru Ion Țiriac Junior, fiul cel mare al lui Ion Țiriac, și al fostului model Ileana Lazariuc. După divorțul părinților lor, din 2017, Alexandru s-a mutat cu mama lui și cu fratele mai mic, Nicholas Țiriac, în Dubai.

Citește și: Ce mașină conduce Ileana Lazariuc, fosta soție a lui Alexandru Țiriac. Bolidul electric valorează aproximativ 100.000 de euro

De ce au divorțat Ileana Lazariuc și Alexandru Ion Țiriac

Alexandru Ion Țiriac Junior și Ileana Lazariuc au divorțat în 2017, însă informația a devenit publică abia în 2019. Cu toate acestea, cei doi nu au oferit niciodată declarații despre motivele care au dus la despărțire. O sursă apropiată celor doi a făcut mai multe dezvăluiri la acea vreme.

„Ileana și Alexandru nu mai sunt împreună. Erau străini unul de celălalt. El avea altă viață, ea era mai mult cu copiii. S-a răcit relația și au decis de comun acord să divorțeze. Nu au spus nimic, pentru că la mijloc sunt bani mulți și acesta a fost pactul: discreția totală, dovadă că doar apropiații știau de aceste lucruri”, spunea sursa atunci, pentru Click!.

Aceeași sursă a dezvăluit că, deși ruptura nu a fost ușoară, cei doi au făcut tot posibilul să protejeze copiii, Alexandru și Nicholas, de tensiuni. „Ea nu se poate plânge, are o viață de regină, copiii au de toate. Au locuit o vreme la Monte Carlo, Paris, după care s-au întors în România. De-atunci începuse să se strice treaba”, a mai spus sursa.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News