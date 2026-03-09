Mariana Moculescu și Nidia au îngropat securea războiului. Ce surpriză i-a făcut tânăra mamei sale

Mariana Moculescu s-a bucurat extrem de mult de cadoul primit.
”Astăzi, de 8 Martie, o lumină neașteptată mi-a ajuns la ușă. Un dar trimis de fiica mea, Nidia.❤️ Sunt gesturi care ating inima mai adânc decât o mie de cuvinte, mai profund decât o mie de ani lumină! Mulțumesc, Nidia!❤️ Strălucești!”, a scris Mariana Moculescu, pe Facebook.
Mariana Moculescu și Nidia au o relație complicată. Cele două au perioade când nu își vorbesc cu lunile și nu sunt foarte apropiate. Ultima oară, tânăra a încetat să îi mai răspundă la mesaje mamei sale, după aceasta i-a spus, în luna octombrie, că are o presimțire ciudată că va muri.
Reacția Nidiei a fost să se oprească din a vorbi cu mama ei, lucru care a dezamăgit-o.
”Ideea era că eu i-am spus Nidiei, în luna octombrie, că voi muri, că am această presimțire, iar după aceea ea a dispărut din peisaj. Adică e prima oară când îți comunic acest lucru și tu dispari. Ea nu mi-a mai răspuns la mesaje niciodată, nu mi se pare normal ca un copil să nu răspundă mamei sale când mama îți transmite acest lucru”, a declarat Mariana Moculescu, la Spynews.ro.
Mariana Moculescu și-a dat în judecată fiica
Mai mult decât o relație complicată, cele două duc un adevărat război. La doar o lună după ce Horia Moculescu a murit, Mariana Moculescu a decis să își dea fiica în judecată. Aceasta spunea că cere ajutor financiar și că nu se descurcă singură cu banii.
La scurt timp, ea a decis să renunțe la acțiunea în instanță.
Nici acum nu-mi răspunde la telefon, nimic, nimic. Am retras cererea pentru că nu mai vreau să stau prin tribunale, evit cât cuprinde. Nu mai vreau să fac nimic, iau totul de-a gata. Ce să mai fac”, a mai declarat Mariana Moculescu.
