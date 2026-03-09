Mariana Moculescu și Nidia au îngropat securea războiului. Ce surpriză i-a făcut tânăra mamei sale

Mariana Moculescu și Nidia s-au împăcat, după o perioadă tensionată între ele două în care au decis să nu își mai vorbească. Acum, Nidia i-a făcut o surpriză mamei sale, cu ocazia zilei de 8 Martie.

Mariana Moculescu și Nidia s-au împăcat

Mariana Moculescu și Nidia au avut mereu o relație dificilă. Cele două nu și-au vorbit multă vreme, însă acum, lucrurile sunt diferite. Nidia a fost cea care a decis să îngroape securea războiului.

Tânăra i-a cumpărat mamei sale un buchet de lalele pe care i l-a oferit de 8 Martie, Ziua Femeii.

Citește și: Mariana Moculescu, cuvinte dure la adresa regretatului Horia Moculescu. „Moartea nu e de ajuns ca să uit. Eu nu îl iert!” De ce refuză să meargă la mormântul compozitorului

Mariana Moculescu s-a bucurat extrem de mult de cadoul primit.

”Astăzi, de 8 Martie, o lumină neașteptată mi-a ajuns la ușă. Un dar trimis de fiica mea, Nidia.❤️ Sunt gesturi care ating inima mai adânc decât o mie de cuvinte, mai profund decât o mie de ani lumină! Mulțumesc, Nidia!❤️ Strălucești!”, a scris Mariana Moculescu, pe Facebook.

De la ce a pornit ultimul scandal între cele două

Mariana Moculescu și Nidia au o relație complicată. Cele două au perioade când nu își vorbesc cu lunile și nu sunt foarte apropiate. Ultima oară, tânăra a încetat să îi mai răspundă la mesaje mamei sale, după aceasta i-a spus, în luna octombrie, că are o presimțire ciudată că va muri.

Citește și: Mariana Moculescu, mesaj neașteptat pentru fiica ei, la aproape două luni de la moartea lui Horia Moculescu. „Să nu mă uite niciodată!” Ce i-a transmis Nidiei

Reacția Nidiei a fost să se oprească din a vorbi cu mama ei, lucru care a dezamăgit-o.

”Ideea era că eu i-am spus Nidiei, în luna octombrie, că voi muri, că am această presimțire, iar după aceea ea a dispărut din peisaj. Adică e prima oară când îți comunic acest lucru și tu dispari. Ea nu mi-a mai răspuns la mesaje niciodată, nu mi se pare normal ca un copil să nu răspundă mamei sale când mama îți transmite acest lucru”, a declarat Mariana Moculescu, la Spynews.ro.

Mariana Moculescu și-a dat în judecată fiica

Mai mult decât o relație complicată, cele două duc un adevărat război. La doar o lună după ce Horia Moculescu a murit, Mariana Moculescu a decis să își dea fiica în judecată. Aceasta spunea că cere ajutor financiar și că nu se descurcă singură cu banii.

La scurt timp, ea a decis să renunțe la acțiunea în instanță.

„Mi-am retras între timp acel proces. Ideea era că eu i-am spus Nidiei, în luna octombrie, că voi muri, că am această presimțire, iar după aceea ea a dispărut din peisaj. Adică e prima oară când îți comunic acest lucru și tu dispari.

Citește și: Mariana Moculescu vrea să locuiască în apartamentul lui Horia Moculescu. Ce spune despre testamentul compozitorului: „Merit să am partea mea”

Ea nu mi-a mai răspuns la mesaje niciodată, nu mi se pare normal ca un copil să nu răspundă mamei sale când mama îți transmite acest lucru. E normal ca mama să se înfurie, drept cine mă iei tu pe mine pe lumea asta? Vezi că eu te-am adus pe lume? Ca să-ți demonstrez, îți trântesc un proces. Am retras cererea pentru că eu atunci m-am înfuriat.

Nici acum nu-mi răspunde la telefon, nimic, nimic. Am retras cererea pentru că nu mai vreau să stau prin tribunale, evit cât cuprinde. Nu mai vreau să fac nimic, iau totul de-a gata. Ce să mai fac”, a mai declarat Mariana Moculescu.

Urmărește-ne pe Google News