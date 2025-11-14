De ce nu va merge Mariana Moculescu la înmormântarea fostului soț, Horia Moculescu. Unde și când au loc funeraliile compozitorului

Mariana Moculescu a transmis un mesaj prin care indică o posibilă motivație pentru care nu va merge la înmormântarea fostului ei soț, Horia Moculescu. Acesta din urmă a murit pe 12 noiembrie, la 88 de ani. Funeraliile sale vor avea loc duminică, 16 noiembrie, la Cimitirul Bellu.

Motivul pentru care Mariana Moculescu nu va merge la înmormântarea fostului soț, Horia Moculescu

Horia Moculescu a fost căsătorit de patru ori, toate cele patru căsnicii ale sale sfârșindu-se prin divorț. Cel mai controversat dintre divorțuri a fost ultimul, cel de Mariana Moculescu. Fosta știristă i-a adus acuzații grave compozitorului, susținând că a fost violent cu ea și că, după despărțire, a lăsat-o pe drumuri și i-a luat copilul.

De funeraliile lui Horia Moculescu se ocupă fiica lui și a Marianei, Nidia, alături de un grup de prieteni apropiați. Mariana a spus pentru Click! că nu va participa la înmormântarea fostului soț. Ulterior, fosta știristă a făcut și o postare în mediul online în acest sens.

„Fiica defunctului deține dreptul exclusiv de reprezentare a familiei și gestionează toate chestiunile legate de viața și memoria acestuia. Orice declarație publică, acțiune sau intervenție care încearcă să-i substituie acest rol contravine drepturilor sale și va fi documentată și sesizată autorităților competente.

Se solicită respectarea strictă a poziției fiicei și încetarea imediată a oricăror acțiuni neautorizate în gestionarea chestiunilor familiale sau a comunicării publice”, a fost mesajul publicat de Mariana Moculescu, pe rețelele sociale.

Citește și: Mariana Moculescu a făcut demersuri legale să i se interzică lui Horia Moculescu prezența la un concert dedicat lui: „Există un risc concret și imediat”

Mariana Moculescu l-a acuzat pe fostul soț de „tentative de omor și hărțuire, amenințări și tortură fizică”

Mesajul de mai sus indică posibilitatea ca Nidia Moculescu să nu-și vrea mama prezentă la înmormântarea tatălui ei. Acest lucru nu este o surpriză, după ce Nidia a fost dată în judecată de mama ei pentru pensie de întreținere cât Horia Moculescu se afla internat în stare gravă în spital. Mai mult, în trecut, Mariana a acuzat-o pe Nidia de consum și trafic de droguri.

Mai recent, Mariana a înaintat o cerere adresată prim-ministrului, ministrului Culturii și directorului TNB prin care cerea ca fostului ei soț să-i fie interzisă participarea la concertul „Anii mei – toamna moculesciană”, dedicat lui.

În documentul obținut de VIVA!, Mariana Moculescu susține că este „victima unor infracțiuni grave săvârșite de Moculescu Horia Nicolae (…), constând în tentative de omor și hărțuire, amenințări și tortură fizică”. Tot în scrisoare se menționează că „există un risc concret și imediat de traumatizare psihică și emoțională”, chiar dacă fosta știristă nu avea în plan să participe la eveniment.

Deși l-a acuzat pe fostul soț de „tentative de omor și hărțuire, amenințări și tortură fizică”, în primăvara acestui an, când urma să rămână pe drumuri pentru că nu-și mai putea plăti chiria, Mariana Moculescu spunea că s-ar muta din nou cu compozitorul. „E familia mea”, spunea atunci, pentru Click!.

Foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News