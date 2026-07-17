Când încep Insula Iubirii, sezonul 10, și Asia Express, sezonul 9. Antena 1 a făcut anunțul

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Antena 1 a anunțat când încep emisiunile Insula Iubirii și Asia Express. Ambele reality show-ului au premiera în luna septembrie.

Când începe Insula Iubirii, sezonul 10. Antena 1 a anunțat și premiera Asia Express, sezonul 9

Antena 1 a anunțat premierele toamnei 2026. Când încep Insula Iubirii și Asia Express. Ambele reality show-ului au premiera în luna septembrie.

Insula Iubirii, sezonul 10

Insula Iubirii, sezonul 10, debutează pe 4 septembrie la Antena 1 și Antena Play. Din 4 septembrie, testul suprem al relațiilor aduce cinci cupluri noi față în față cu ispitele care fură priviri și stârnesc pasiuni, în sezonul MAXIM, cel cu numărul zece, din Insula Iubirii! Formatul fenomen aduce, încă o dată, bonfire intense, trăiri reale și relații puse la încercare, condimentate de numeroase răsturnări de situație!

Radu Vâlcan: „Am fost martor al unor trăiri care au demonstrat că testul suprem al relațiilor poate surprinde”

„Cred că vestea lansării este cea mai așteptată din acest moment! Mii de persoane ne-au scris și ne-au cerut detalii despre sezonul X! În sfârșit, le putem oferi – din septembrie, promitem să vă aducem un sezon cu povești mai arzătoare, mai sincere și mai surprinzătoare decât oricând! Și în acest an, am fost martor al unor trăiri care au demonstrat că testul suprem al relațiilor poate surprinde, la fiecare pas. Le-am pregătit noi elemente care vor schimba jocul bine cunoscut și abia aștept să vă oferim mai multe detalii. Însă, toate la rândul lor. Din 23 iulie, ne vedem la Insula Iubirii – Reuniuni, iar din 4 septembrie, la Insula Iubirii, sezonul MAXIM”, punctează Radu Vâlcan, gazda emisiunii.

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Asia Express, sezonul 9

Asia Express, sezonul 9, care se anunță și el în egală măsură de palpitant, va debuta pe micile ecrane pe 6 septembrie. O aventură cât China începe din 6 septembrie, atunci când Asia Express aduce un sezon cum nu s-a mai văzut până în prezent!

Înainte de lansare, Irina Fodor, prezentatoarea emisiunii declară: „Asia Express este una dintre puținele experiențe de televiziune care se scriu în timp real. Nu există repetiții, nu există plase de siguranță și nu există scenarii care să poată anticipa tot ce urmează să se întâmple. De aceea, fiecare sezon vine cu revelații, surprize și situații pe care nimeni nu le-ar putea imagina înainte de start”.

Irina Fodor: „Dincolo de traseu, adevărata poveste este însă cea a oamenilor”

În plus, aceasta a mai adăugat: „Sezonul 9 ne-a purtat pe unul dintre cele mai fascinante trasee de până acum, în inima Drumului Mătăsii. Am pornit din Uzbekistan, un ținut legendar, unde orașe precum Samarkand, Bukhara și Khiva spun povești vechi de secole despre imperii, caravane și întâlnirea dintre lumi. Apoi am ajuns în China, într-o premieră absolută pentru Asia Express și, cred eu, într-unul dintre cele mai spectaculoase capitole din istoria emisiunii. Dincolo de traseu, adevărata poveste este însă cea a oamenilor. Avem nouă echipe extraordinare, concurenți foarte diferiți, cu personalități puternice, cu spirit de aventură și cu o dorință uriașă de a câștiga”.

Foto: Antena 1

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