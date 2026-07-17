Cristina Ciobănașu, vești îngrijorătoare de la medici. Actrița este predispusă la infarct, la doar 29 de ani 

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Cristina Ciobănașu a vorbit despre rezultatele unei analize pe care a făcut-o. Este vorba despre un test genetic care a relevat mai multe informații despre starea lui de sănătate. Ea a decis să facă investigațiile după ce a vorbit cu mama ei despre afecțiunile de care au suferit bunicii. Iată ce a descoperit.

Cristina Ciobănașu, descoperire îngrijorătoare despre starea de sănătate

Actrița a vorbit despre analizele pe care le-a făcut și în urma cărora a aflat că are o predispoziție genetică ridicată pentru infarct miocardic acut. Actrița a explicat că rezultatul nu semnifică faptul că va suferi cu siguranță un infarct, ci doar are un risc mai mare față de alte persoane.

Infarctul miocardic apare când circulația sângelui către o parte a inimii este blocată din cauza unui cheag de sânge. Fără oxigen, mușchiul inimii poate fi afectat.

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„Cum am aflat că am o predispoziție accentuată de infarct miocardic acut? Vă povesteam că, în urma unei conversații cu mama legată de afecțiunile de care au suferit bunicii mei, am decis să ne facem amândouă testarea genetică, să aflăm în ce măsură le putem moșteni problemele de sănătate și cam ce e de făcut (…)

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Noi am descoperit că amândouă avem o predispoziție accentuată la infarct miocardic acut. Asta nu înseamnă că sigur vom face, ci există acest risc, pe care îl putem micșora prin schimbări în stilul de viață“, a spus Cristina Ciobănașu, pe rețelele sociale.

Ce are de făcut actrița

Cristina Ciobănașu trebuie să facă mai multe schimbări în viața ei de zi cu. Unde obișnuia să bea cam patru cafele pe zi, actrița spune că ar trebui să se rezume la două.

Mai mult, și-a propus să facă sport zilnic, nu doar ocazional.

„În ceea ce mă privește, va trebui să fac un efort să reduc cele patru cafele pe zi la două, iar mișcarea să nu mai fie facultativă“, a mai explicat actrița.

Cristina Ciobănașu a fost adoptată de Ruxandra Ion. Ea a ținut legătura cu mama ei biologică și cu fratele ei. Acum, ea și-a făcut analizele alături de mama ei, care a primit aceleași vești de la medici, riscul de predispoziție la infarct fiind genetic.

Actrița a vorbit deschis despre mama ei biologică și cea adoptivă, spunând că este cu adevărat norocoasă.

„Cât despre viața cu două mame, pot să spun că primesc de două ori mai multă iubire, de două ori mai multă grijă, de două ori mai multe sfaturi, de două ori mai multe confirmări și așa mai departe”, spunea Cristina Ciobănașu în urmă cu ceva timp.

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