Ce afacere are Mădălina Ghenea în România și câți bani a încasat cu ea. Cifrele sunt spectaculoase

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Mădălina Ghenea locuiește în cea mai mare parte în Italia, însă cu toate acestea, ea are afaceri și în România. Actrița are o firmă cu sediul în Popești-Leordeni, iar compania este una foarte profitabilă.

Ce afacere are Mădălina Ghenea

Actrița deține în România firma OUMADBRAH SRL, înființată în 2018, cu sediul în Popești-Leordeni. Firma are ca domeniu de activitate producția cinematografică, video și producția de programe Tv.

Mădălina Ghenea figurează ca adminstrator, iar compania a înregistrat contracte cu branduri precum Damiani și Yamamy, conform Cancan.

Citește și: Cine este bărbatul alături de care Mădălina Ghenea a fost surprinsă în București: „A ales să călătorească din Italia pentru a mă vizita într-un moment important pentru mine”

Cifrele înregistrate de companie sunt spectaculoase. Între anii 2019 și 2025, firma a raportat afaceri totale de aproximativ 5,18 milioane de lei, adică peste 1 milion de euro, cu un profit net cumulat de peste 4,23 milioane de lei, adică aproximativ 850.000 de euro.

Încasări fabuloase

În 2025, firma Mădălinei Ghenea a avut venituri de peste 1,2 milioane de lei și un profit de aproximativ 947.000 de lei.

Citește și: Motivul pentru care Mădălina Ghenea nu vrea să se căsătorească. Modelul își crește singură fiica

La finalul anului 2024, firma vedetei avea capitaluri proprii de aproape 2,8 milioane de lei. Deși în anul următor a obținut un profit de aproape un milion de lei, capitalurile proprii au scăzut la aproximativ 947.000 de lei. Asta înseamnă că vedeta ar fi făcut, cel mai probabil, o investiție de peste 500.000 de euro.

În România, Mădălina Ghenea ar fi cumpărat în 2014 un apartament într-un complex rezidențial de lux din nordul Bucureștiului, evaluat la aproximativ 130.000 de euro. În ceea ce privește averea sa totală, aceasta nu poate fi estimată cu exactitate, pentru că veniturile obținute de vedetă în străinătate nu sunt publice.

Mădălina Ghenea a vorbit în trecut despre dorința de a se implica și în producția de film, nu doar să joace în ele.

Proces în Italia pentru hărțuire online

În ultimii ani, Mădălina Ghenea a fost implicată într-un proces desfășurat în Italia. Actrița a reclamat că a fost hărțuită în mediul online de o femeie care ar fi publicat mesaje și materiale împotriva ei și a familiei sale.

Citește și: Ce dietă ține Mădălina Ghenea pentru a se menține în formă. Modelul a eliminat câteva produse din alimentația sa

Se pare că femeia acuzată de hărțuire a fost condamnată în primă instanță. Mai mult, actriței i-au fost acordate despăgubiri provizorii în valoare de 40.000 de euro, iar mama vedetei ar urma să primească 10.000 de euro.

Ghenea ceruse inițial despăgubiri în valoare de 5 milioane de euro, însă procesul nu s-a încheiat definitiv.

Urmărește-ne pe Google News