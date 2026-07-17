Când începe noul sezon Asia Express. Antena 1 a anunțat data oficială

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Noul sezon Asia Express este unul dintre cele mai așteptate emisiuni ale toamnei. Concurenții merg pe Drumul Mătăsii și traversează Uzbekistan și China în noul sezon. Producătorii promit adrenalină și peisaje impresionante.

Asia Express revine la Antena 1 din septembrie

Fanii Asia Express au așteptat cu nerăbdare noul sezon. Producătorii au promis misiuni mai dificile și provocări care îi vor pune pe concurenți la grea încercare. În plus, cei de acasă vor vedea tot felul de culturi și tradiții diverse, iar echipele vor fi nevoite să se adapteze unei lumi cu totul diferită.

Asia Express revine la Antena 1 la începutul lunii septembrie. Prima oară are premiera Insula Iubirii, pe 4 septembrie, o altă producție mega-așteptată de telespectatori.

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Ulterior, pe 6 septembrie, începe noua ediție Asia Express.

Ambele emisiuni vor avea ediții aproape în fiecare seara, Insula Iubirii fiind difuzată vineri și sâmbătă, iar Asia Express de duminică până miercuri.

Conform producătorilor, noul sezon promite o aventură de excepție. Cele nouă echipe de concurenți pornesc pe celebrul Drum al Mătăsii, într-un traseu spectaculos care traversează Uzbekistanul și China.

Ediția de anul acesta va aduce provocări mai dificile, dar și peisaje impresionante. În plus, concurenții se vor confrunta cu situații fără precedent.

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„O aventură cât China începe din 6 septembrie, atunci când Asia Express aduce un sezon cum nu s-a mai văzut până în prezent! Pregătiți pentru o premieră ce nu poate fi ratată?”, este mesajul publicat de Asia Express România.

Care sunt echipele

Filmările pentru Asia Express s-au încheiat după două luni de provocări și condiții dificile. Concurenții s-au întors acasă în luna mai a acestui an.

Sezonul 9 al emisiunii Asia Express aduce la start nouă echipe de vedete. Printre concurenți se numără Cheloo și Mihai Ban, Maurice Munteanu și Connie Preda, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, Radu Isac și Eduard Hordilă, Gabi Torje și Alin Alexuc Ciurariu, Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, Valerie Lungu și Alex Gâlcă, Mirela Retegan și fiica sa, Maya, dar și Whats UP alături de soția sa, Miky.

Concurenții vor parcurge Drumul Mătăsii prin Uzbekistan și China, fără telefoane și fără bani, având la dispoziție doar un euro pe zi și ajutorul localnicilor. Scopul lor este să ajungă la destinația finală, Shanghai, trecând prin numeroase provocări pe parcurs.

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