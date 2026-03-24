Povestea de dragoste dintre Valerie Lungu și Alex Gâlcă, de la Asia Express. S-au despărțit și împăcat la câteva zile. De ce nu se căsătoresc

Valerie Lungu și Alex Gâlcă participă la Asia Express, acolo unde își pun la încercare relația de ani de zile. Povestea lor de dragoste nu a fost una simplă, însă lucrează împreună spre a o face din ce în ce mai solidă. Cei doi s-au cunoscut în urmă cu câțiva ani și au rămas împreună, însă nu se grăbesc spre căsătorie. Iată parcursul lor.

Cum s-au cunoscut Valerie Lungu și Alex Gâlcă de la Asia Express

Valerie Lungu este una dintre cele mai faimoase influencerițe din România. Ea și iubitul ei, Alex Gâlcă, participă la Asia Express, iar reality-show-ul vine ca un test în relația lor.

Cei doi sunt împreună de câțiva ani și s-au cunoscut când au avut o colaborare. De atunci, Alex a făcut primul pas și a fost persistent, până când Valerie a ales să îi dea o șansă, iar acum sunt fericiți împreună.

Mai mult, cei doi își construiesc și o casă împreună, deși nu sunt căsătoriți și nici logodiți.

Au apărut prima oară ca un cuplu la un eveniment monden, în 2023.

S-au despărțit pentru scurt timp

Relația lor nu a fost una lipsită de probleme. Cei doi s-au despărțit, spre surprinderea fanilor, în 2024. Influencerița a vorbit despre motivele pauzei.

„Eu și Alex am luat o pauză. O să vă povestesc mai multe. „Am povestit și ne-am uitat la stele. Iubesc momentele astea în doi, mai ales când ai omul potrivit lângă tine.

Se simte altfel. Nimic nu e forțat, ci exact așa cum trebuie să fie (…) Nu pot să cred cât de mult semănăm. Câteodată am impresia că suntem una și aceeași persoană. Nu putem sta departe unul de celălalt nici măcar 10 minute. Noi simțim la fel”, scria Valerie Lungu în 2024.

Cei doi s-au împăcat, la scurt timp, însă influencerița a rămas discretă cu privire la pauza pe care a luat-o de la relație și nu a mai vorbit niciodată despre acel episod.

Nu a fost cerută în căsătorie, dar au o casă împreună

Valerie Lungu și Alex Gâlcă nu au făcut pasul cel mare. Deși se vede mireasă, influencerița spune că există o diferență de ritm între ea și iubitul ei și a menționat că le merge perfect așa cum sunt acum.

„Nu, nu avem. Tot internetul zice: «De ce nu mă cere?», dar eu sunt așa, hmm… că apoi toată lumea mă va întreba când facem nunta. Momentan suntem foarte bine așa. Mi se pare că lucrăm foarte mult la relația noastră, mai avem și câteva businessuri împreună pe care vrem să le perfecționăm. O să vă anunțăm când o să fie cazul, dar, momentan, ne e foarte bine așa”, declara Valerie Lungu, în exclusivitate pentru Spynews.ro, la acel moment.

Cei doi au construit afaceri împreună, colaborări și proiecte, dar și o casă. Au început să lucreze la ea în 2024, iar în toamna anului 2025 s-au mutat în locuința mult visat. Mai mult, cei doi s-au gândit deja cum vor amenaja camerele copiilor.

Participă la Asia Express împreună

Deși nu au vorbit despre planuri de viitor privind întemeierea unei familii, Valerie Lungu și Alex Gâlcă trec împreună prin aventura Asia Express. Cei doi vor avea de înfruntat probe dure pe traseul care trece prin Uzbekistan și China, o adevărată provocare pentru un cuplu care vrea să își clădească o viață împreună.

Rămâne de văzut cum se vor descurca cei doi în cel mai important test al relației lor.

