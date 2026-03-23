  MENIU  
Cine sunt concurenții Asia Express – Drumul Mătăsii. Mirela Vaida și Cheloo, marile surprize ale sezonului

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
Actualizat 23.03.2026, 12:41

Sezonul 9 Asia Express, cel mai dur reality-show din România, difuzat de Antena 1, promite din start un mix de vedete cum n-a mai fost. Numeroase celebrități au acceptat și de data aceasta provocarea de a porni într-o cursă de neuitat prin Asia, iar numele lor au fost acum dezvăluite de Antena 1.

Cine sunt concurenții Asia Express – Drumul Mătăsii

Cheloo şi Mihai Ban, partenerul lui de la Dakar, Maurice Munteanu şi buna lui prietenă, designerul Connie Preda, Mirela Vaida şi prietena ei, cântăreaţa de muzică populară Oana Tomoiagă, comediantul Radu Isac şi prietenul lui Eduard Hordilă, fotbalistul Gabi Torje şi luptătorul de wrestling Alin Alexuc Ciurariu, fostele asistente TV Loredana Chivu şi Anamaria Mocanu, influencerii Valerie Lungu şi Alex Gâlcă, Mirela Retegan şi fiica ei Maya, What’s UP şi soţia lui Miky sunt cei 18 curajoşi care vor pleca pe urmele negustorilor de altădată, pe un Drum al Mătăsii plin de pericole și frumuseţi neaşteptate, prin Uzbekistan şi China.

Se vor aventura în mijlocul necunoscutului, fără telefoane şi fără bani, având la dispoziţie doar propria ingeniozitate şi bunătatea localnicilor, plus un Euro pe zi de la Irina, în încercarea de a ajunge la punctul final al călătoriei, şi anume Perla din Shanghai.

Citește și: Simona de la Insula Iubirii, însărcinată pentru prima dată. Tânăra s-a logodit de curând, la Paris

Au pus accentul pe discreție, dar soacra Andreei Popescu nu s-a putut abține! Ce mesaj a publicat doamna Mihaela, după ce dansatoarea a anunțat divorțul de fiul ei, Rareș Cojoc
Recomandarea zilei

Citește și: Denisa și Iancu Sterp au decis să nu își boteze copilul. David a primit binecuvântarea într-o biserică evanghelică

Cheloo și Mihai Ban

Cheloo şi Mihai Ban: „Avem o mie de motive să participăm, dar nu o să vă zicem niciunul.”

Recomandarea zilei

Loredana Chivu și Anamaria Mocanu

Loredana Chivu: „Mă aştept la o experienţă intensă, care să mă scoată complet din zona de confort. Ştiu că va fi greu, cu multe provocări şi momente imprevizibile, dar tocmai asta mă motivează. Vreau să mă descopăr într-o situaţie total diferită de viaţa mea de zi cu zi şi să văd cât de puternică sunt cu adevărat. Plec cu emoţii, dar şi cu mult entuziasm. Îmi las confortul de acasă şi oamenii dragi pentru o aventură unică. Îmi doresc să mă bucur de fiecare moment, chiar şi de cele grele, pentru că ştiu că experienţa asta o să rămână cu mine toată viaţa. Simt că astfel de experienţe te schimbă ca om. Nu este doar o competiţie, este o lecţie despre curaj, adaptare şi despre cât de mult poţi duce atunci când îţi doreşti cu adevărat.”

Anamaria Mocanu: „Sunt sigură că o să fie o experienţă care să-mi rămână în inimă pentru tot restul vieţii şi să fie plină de momente neaşteptate. PS: Pregătiţi-vă, pentru că o să râdeţi mult, rău de tot! 😊 Plec cu emoţie, curiozitate şi dorinţa să mă bucur de tot ce urmează. Şi, mai ales, cu gândul că nu sunt singură — Loredana e lângă mine şi împreună suntem o echipă care o să facă fiecare moment să conteze. Simt că e provocarea vieţii mele şi, totodată, o să mă facă să văd lumea altfel şi să mă schimbe complet ca om.”

Citește și: Ce mesaj a publicat soacra Andreei Popescu după ce dansatoarea a anunțat divorțul de fiul ei, Rareș Cojoc: „Fără cuvinte”

Citește și: Nicholas Brendon din „Buffy, spaima vampirilor” a murit la 54 de ani. Suferea de o afecțiune rară

Mirela Vaida și Oana Tomoioagă

Mirela Vaida şi Oana Tomoiagă: „Uneori, în viaţă, ajungi într-un punct în care simţi că ai nevoie să ieşi puţin din rolurile tale… Asia Express vine pentru mine ca o provocare personală şi ca o formă de libertate. Vreau să mă descopăr din nou. Vreau să văd cum sunt eu atunci când nu mai deţin controlul, când nu ştiu ce urmează peste o oră sau unde voi dormi în acea noapte. Plec cu dorul familiei în inimă, dar şi cu curiozitatea copilului care vrea să descopere lumea. Cred că Asia Express este experienţa pe care o aştept de o viaţă. Şi sunt pregătită să o trăiesc cu seriozitate, cu emoţie şi cu bucuria de a descoperi fiecare clipă exact aşa cum vine.”

Radu Iasc și Eduard Hordilă

Radu Isac şi Eduard Hordilă: „Aşteptările mele sunt să mă întorc acasă nevătămat, netraumatizat şi cu bani să-mi iau un Logan. N-am fost niciodată în Asia sau la o emisiune de succes şi aşa rezolv două dintr-odată. Plec un pic morcovit pentru că nu cred că ştiu în ce mă bag. Altfel, încrezător. Până la Otopeni ştiu bine drumul. Sunt bucuros şi că o să mai petrec timp cu Eddy. Amândoi fugim de responsabilităţi în direcţii diferite şi nu apucăm să ne vedem des.”

Gabriel Torje și Alin Alexuc Ciurariu

Gabi Torje şi Alin Alexuc Ciurariu: „Primul lucru la care ne-am gândit când am acceptat Asia Express a fost: „Oare în ce ne-am băgat?”. Dar exact asta e frumuseţea aventurii. Plecăm cu dorinţa de a trăi experienţa la maximum, fără să ne luăm prea în serios atunci când lucrurile nu ies cum ne dorim. Eu şi Gabi ne ştim de mult timp şi cred că asta o să fie unul dintre avantajele noastre în cursă. Ne putem baza unul pe altul, chiar dacă probabil o să existe şi momente în care ne întrebăm de ce n-am rămas acasă. Plecăm cu gândul să ne bucurăm de fiecare moment, să cunoaştem oameni şi locuri noi şi, dacă tot mergem până acolo, să câştigăm finala.”

Maurice Munteanu și Connie Preda

Maurice Munteanu: „În acest moment mă simt ca un personaj dintr-un roman de Jules Verne — undeva între Copiii căpitanului Grant şi vertijul unei călătorii cu balonul, în pragul unei aventuri care nu ţine doar de geografie, ci mai ales de interior. La 48 de ani, chiar dacă poate suna ca un clișeu, adevărul este că nu am ieşit niciodată cu adevărat dintr-o anumită zonă de confort. Mi-a plăcut întotdeauna să am controlul. De aceea privesc această experienţă, înainte de orice, ca pe o călătorie personală — una care, sper, mă va ajuta să înţeleg şi poate chiar să vindec o formă de anxietate care m-a însoţit mereu. Destinaţiile mi se par absolut fascinante — Uzbekistan şi China, pe traseul legendar al Drumului Mătăsii. Există ceva aproape mitologic în această linie de parcurs. Un alt lucru care mă bucură este faptul că am reuşit să-mi depăşesc, recent, teama de zbor. Am foarte multă încredere în partenera mea, Connie Preda. Suntem diferiţi, dar tocmai în diferenţele noastre cred că stă forţa echipei.”

Connie Preda: „Mi s-a părut extrem de romantic să mă aventurez aşa în necunoscut împreună cu Maurice, noi fiind prieteni vechi, buni; dar şi pentru că simţeam nevoia să evadez dintr-un cotidian încărcat de responsabilităţi. Plec fără niciun scenariu. Mi-am propus să fiu cât mai prezentă şi să mă las surprinsă pe tot parcursul călătoriei noastre de oameni, de necunoscut… Mă aştept că vom fi destul de solicitaţi şi că ne va fi greu uneori, dar cred că va fi şi foarte amuzant în compania lui Maurice, care are un umor remarcabil. Sper că amândoi vom fi flexibili, spontani şi că o să ne învingem unele frici pe drum… şi sper că o să câştigăm!”

Valerie Lungu și Alex Gîlcă

Valerie Lungu şi Alex Gîlcă: „Am ales să mergem la Asia Express pentru că simţim că e momentul să ieşim complet din zona de confort. Pentru noi e mai mult decât o experienţă, e o provocare personală să ne învingem fricile şi să vedem de ce suntem cu adevărat capabili. Vrem să ne resetăm stilul de viaţă, iar la finalul acestei experienţe ne dorim să fim o versiune mai bună a noastră, mai prezenţi, mai empatici şi capabili să ne bucurăm cu adevărat de fiecare moment.”

What’s UP şi Miky

What’s UP şi Miky: „Pentru familia noastră, această experienţă este un vis pe care l-am purtat amândoi în suflet de mult timp. Suntem pe acelaşi drum de 5 ani, iar acum se pare că viaţa ne poartă, la propriu, pe Drumul Mătăsii. Va fi o experienţă unică, pe care cu siguranţă o vom povesti nepoţilor noştri. Suntem o echipă unită, puternică şi competitivă, iar dacă şansa şi destinul ne vor surâde, sperăm să ajungem până în finală. Doamne ajută!”

Mirela Retegan și Maya

Mirela Retegan şi Maya: „Plec în Asia Express cu speranţa că voi trăi împreună cu Maya experienţa vieţii. Pentru mine, viaţa este un motiv în sine de bucurie şi vreau să mă asigur că nu las nicio întâmplare să strice această sărbătoare. Ca mamă, plec în Asia Express pentru că îi datorez Mayei o experienţă doar a noastră. Ca antreprenor, plec pentru că vreau să confirm că am construit ceva care funcţionează şi fără mine. Plecarea mea înseamnă şi un test de maturitate pentru business: am o echipă pregătită şi am încredere că Zurli poate merge mai departe fără intervenţia mea zilnică. Ca om, merg în Asia Express să văd cum trăiesc alţi oameni, cum e viaţa dincolo de ceea ce cunosc deja.”

Asia Express sezonul nouă — Drumul Mătăsii – va readuce la viaţă ideea unei rute care, de secole, a conectat Estul şi Vestul, arătând cum influenţele comerciale, culturale şi tehnologice continuă să modeleze oamenii şi spaţiile pe care le traversează. Drumul Mătăsii nu a conectat doar continentele, a remodelat însăși călătoria umană, lăsând o moștenire atât de profundă încât lumea nu a mai fost la fel. Acest lucru îl promite și experiența din Asia Express. O călătorie care schimbă perspective, o călătorie după care, la nivel personal, nu mai ești niciodată la fel. 

Sursă foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Chef Orlando Zaharia, povestea din spatele succesului: de la trezit la 5 dimineața la bucătăriile de top. „La 16 ani, eram pe picioarele mele”
Chef Orlando Zaharia, povestea din spatele succesului: de la trezit la 5 dimineața la bucătăriile de top. „La 16 ani, eram pe picioarele mele”
Fanatik
În plin război cu SUA, un fotbalist european a ales să reprezinte Iranul. Cine e îndrăznețul care vrea să meargă cu perșii la Campionatul Mondial
În plin război cu SUA, un fotbalist european a ales să reprezinte Iranul. Cine e îndrăznețul care vrea să meargă cu perșii la Campionatul Mondial
GSP.ro
Cine a fost, cu adevărat, Chuck Norris? 5 centuri negre, 35 de Dani: „A numărat până la infinit. De două ori”
Cine a fost, cu adevărat, Chuck Norris? 5 centuri negre, 35 de Dani: „A numărat până la infinit. De două ori”
Click.ro
De ce japonezii nu au praf în casă, iar noțiunea de curățenie generală le este complet necunoscută
De ce japonezii nu au praf în casă, iar noțiunea de curățenie generală le este complet necunoscută
TV Mania
LOVITURĂ TOTALĂ de la Pro TV! 📺 Dragoș Bucur, Tudor Chirilă și Adela Popescu, în același serial! Vezi primele detalii ȘOCANTE din «TRAFIC»
LOVITURĂ TOTALĂ de la Pro TV! 📺 Dragoș Bucur, Tudor Chirilă și Adela Popescu, în același serial! Vezi primele detalii ȘOCANTE din «TRAFIC»
Redactia.ro
La ce turație trebuie să mergi ca să consumi mai puțin carburant
La ce turație trebuie să mergi ca să consumi mai puțin carburant
Citește și...
Rețeta Ceaușescu, aplicată la Budapesta: de ce blocarea Ucrainei e o criză falsă. Fost consilier prezidențial: „Oamenii nu mai sunt atât de proști”
Subiecte română Simulare BAC 2026. Ce le-a picat elevilor la Subiectul III, în funcție de profil
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Scumpirea carburanților. Guvernul instituie situație de criză. Măsurile anunțate de Bolojan pentru 6 luni
Adela Popescu revine pe micile ecrane. În ce serial va juca vedeta. Joacă alături de Tudor Chirilă și Dragoș Bucur
Denise Rifai, dezvăluiri rare despre copil: „Știu cum se va numi”
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie, după ce a slăbit considerabil. Vedeta se simte excelent în pielea ei
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Ileana Sterp, declarații despre DIVORȚ. A decis să se mute din Sebeș la țară, lângă mama sa, iar de câteva luni nu s-a mai afișat cu soțul ei în public: Niște momente mai grele

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Adela Popescu revine pe micile ecrane. În ce serial va juca vedeta. Joacă alături de Tudor Chirilă și Dragoș Bucur
Adela Popescu revine pe micile ecrane. În ce serial va juca vedeta. Joacă alături de Tudor Chirilă și Dragoș Bucur
Denise Rifai, dezvăluiri rare despre copil: „Știu cum se va numi”
Denise Rifai, dezvăluiri rare despre copil: „Știu cum se va numi”
Proiecte speciale
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Nu l-a uitat nici anul acesta de ziua lui! Demi Moore, gest emoționant pentru Bruce Willis la împlinirea a 71 de ani. Cum arată acum actorul care se luptă cu o boală dificilă
Nu l-a uitat nici anul acesta de ziua lui! Demi Moore, gest emoționant pentru Bruce Willis la împlinirea a 71 de ani. Cum arată acum actorul care se luptă cu o boală dificilă
Anamaria Prodan, reacție incredibilă după ce s-a zvonit că Dan Alexa ar fi avut o relație cu Andreea Popescu: “Un bărbat…”
Anamaria Prodan, reacție incredibilă după ce s-a zvonit că Dan Alexa ar fi avut o relație cu Andreea Popescu: “Un bărbat…”
Elle
Familia lui Rareș Cojoc, prima reacție după ce Andreea Popescu a anunțat divorțul de acesta. Ce mesaj neașteptat a transmis mama dansatorului
Familia lui Rareș Cojoc, prima reacție după ce Andreea Popescu a anunțat divorțul de acesta. Ce mesaj neașteptat a transmis mama dansatorului
„Nu am niciun regret!” Ce a dezvăluit Andreea Popescu pe internet. Mesajul, transmis cu puțin timp înainte de anunțul divorțului de Rareș Cojoc a ieșit acum la iveală. Foto
„Nu am niciun regret!” Ce a dezvăluit Andreea Popescu pe internet. Mesajul, transmis cu puțin timp înainte de anunțul divorțului de Rareș Cojoc a ieșit acum la iveală. Foto
Noi imagini cu Alexandra Stan însărcinată cu primul copil. Cum a emoționat vedeta pe toată lumea: „Tot ce mi-am dorit vreodată…” Video
Noi imagini cu Alexandra Stan însărcinată cu primul copil. Cum a emoționat vedeta pe toată lumea: „Tot ce mi-am dorit vreodată…” Video
DailyBusiness.ro
Guvernul va declara situație de criză pe piața carburanților și urmează să adopte măsuri pentru protejarea economiei și populației
Guvernul va declara situație de criză pe piața carburanților și urmează să adopte măsuri pentru protejarea economiei și populației
Cluj: Aproximativ 1.700 de posturi ar putea fi reduse în administrațiile locale
Cluj: Aproximativ 1.700 de posturi ar putea fi reduse în administrațiile locale
A1.ro
Cine sunt concurenții Asia Express - Drumul Mătăsii. Cheloo, Mirela Vaida și Maurice Munteanu printre nume. Vezi lista completă
Cine sunt concurenții Asia Express - Drumul Mătăsii. Cheloo, Mirela Vaida și Maurice Munteanu printre nume. Vezi lista completă
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie, după ce a slăbit considerabil. Vedeta se simte excelent în pielea ei
Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie, după ce a slăbit considerabil. Vedeta se simte excelent în pielea ei
Horoscop 24 martie 2026. S-a umplut paharul. O zodie răbufnește și își eliberează sufletul. Va plânge lacrimi amare
Horoscop 24 martie 2026. S-a umplut paharul. O zodie răbufnește și își eliberează sufletul. Va plânge lacrimi amare
Câți bani primește un profesor debutant pe oră. Dan Negru: „Dacă vi se pare scumpă benzina, stați să vedeți cât ne va costa educația”
Câți bani primește un profesor debutant pe oră. Dan Negru: „Dacă vi se pare scumpă benzina, stați să vedeți cât ne va costa educația”
Persoana care o ajută pe Andreea Popescu să treacă peste divorțul de Rareș Cojoc. Vedeta a recunoscut „Atât vă spun”
Persoana care o ajută pe Andreea Popescu să treacă peste divorțul de Rareș Cojoc. Vedeta a recunoscut „Atât vă spun”
Observator News
A lăsat în urmă meseria de asistentă şi a luat-o de la 0. Afacerea cu care a dat lovitura după o idee simplă
A lăsat în urmă meseria de asistentă şi a luat-o de la 0. Afacerea cu care a dat lovitura după o idee simplă
Libertatea pentru Femei
Mirabela Grădinaru, întâlnire cu Melania Trump, iar Internetul “a explodat”. Ce au observat oamenii si nu au putut să tacă. Avalanșă de comentarii și detaliul care i-a revoltat
Mirabela Grădinaru, întâlnire cu Melania Trump, iar Internetul “a explodat”. Ce au observat oamenii si nu au putut să tacă. Avalanșă de comentarii și detaliul care i-a revoltat
Breaking news! Guvernul declară stare de urgență în România! Se iau măsuri care afectează toți românii
Breaking news! Guvernul declară stare de urgență în România! Se iau măsuri care afectează toți românii
Daciana Sârbu, confesiuni în premieră despre Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Care a fost prima condiție să aibă o relație, cum a început povestea lor și ce spune despre viitor. ”Toată viața am fost judecată și bârfită!”
Daciana Sârbu, confesiuni în premieră despre Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Care a fost prima condiție să aibă o relație, cum a început povestea lor și ce spune despre viitor. ”Toată viața am fost judecată și bârfită!”
Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Bani mulți, noroc colosal, ghinion spulberat!
Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Bani mulți, noroc colosal, ghinion spulberat!
Viva.ro
Neașteptat ce tocmai a dezvăluit acum Lucia Bubulac: ”M-am străduit. Viața mea...”. A fost mereu discretă, dar acum rupe tăcerea
Neașteptat ce tocmai a dezvăluit acum Lucia Bubulac: ”M-am străduit. Viața mea...”. A fost mereu discretă, dar acum rupe tăcerea
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
La ce turație trebuie să mergi ca să consumi mai puțin carburant
La ce turație trebuie să mergi ca să consumi mai puțin carburant
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
După plecarea lui Cătălin Măruță, o altă vedetă este aproape să fie dată afară de Pro TV. I s-a înschis emisiunea.
După plecarea lui Cătălin Măruță, o altă vedetă este aproape să fie dată afară de Pro TV. I s-a înschis emisiunea.
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Trucul simplu care îți desfundă nasul în câteva secunde. A devenit viral / Video
Trucul simplu care îți desfundă nasul în câteva secunde. A devenit viral / Video
Trump aprinde fitilul. Scenariu ‘incontrolabil’ în Orientul Mijlociu!
Trump aprinde fitilul. Scenariu ‘incontrolabil’ în Orientul Mijlociu!
Câtă vitamina D îți poate distruge inima și rinichii? Doza care devine periculoasă
Câtă vitamina D îți poate distruge inima și rinichii? Doza care devine periculoasă
Verdictul Mihaelei Bilic: peștele care ține de foame și nu îngrașă. Are un conținut nutrițional greu de egalat
Verdictul Mihaelei Bilic: peștele care ține de foame și nu îngrașă. Are un conținut nutrițional greu de egalat
TV Mania
LOVITURĂ TOTALĂ de la Pro TV! 📺 Dragoș Bucur, Tudor Chirilă și Adela Popescu, în același serial! Vezi primele detalii ȘOCANTE din «TRAFIC»
LOVITURĂ TOTALĂ de la Pro TV! 📺 Dragoș Bucur, Tudor Chirilă și Adela Popescu, în același serial! Vezi primele detalii ȘOCANTE din «TRAFIC»
Îi mai recunoașteți? La 20 de ani de la „Inima de țigan”, Majda, Andreea Ibacka, Doinița Oancea și Augustin Viziru, din nou împreună! Cum arată acum „familia” din celebrul serial
Îi mai recunoașteți? La 20 de ani de la „Inima de țigan”, Majda, Andreea Ibacka, Doinița Oancea și Augustin Viziru, din nou împreună! Cum arată acum „familia” din celebrul serial
Asia Express schimbă harta! 🌏 Antena 1 a anunțat noul „Drum al Mătăsii”: care sunt destinațiile sezonului 9! 8 etape de foc într-o lume ultra-tehnologizată. Vezi cine sunt primii sportivi celebri anunțați în cursă
Asia Express schimbă harta! 🌏 Antena 1 a anunțat noul „Drum al Mătăsii”: care sunt destinațiile sezonului 9! 8 etape de foc într-o lume ultra-tehnologizată. Vezi cine sunt primii sportivi celebri anunțați în cursă
Iulia Pârlea, confesiune ȘOCANTĂ despre maternitate! De ce nu a făcut încă pasul cel mare, deși „și-a dorit să fie mamă de mică”? Adevărul te va emoționa!
Iulia Pârlea, confesiune ȘOCANTĂ despre maternitate! De ce nu a făcut încă pasul cel mare, deși „și-a dorit să fie mamă de mică”? Adevărul te va emoționa!
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Monica Tatoiu, diagnosticată cu cancer! Cum a aflat că suferă de boala necruțătoare și de ce a refuzat să fie tratată în România: Nu mai pot sta în picioare, am o hemoragie cumplită
Monica Tatoiu, diagnosticată cu cancer! Cum a aflat că suferă de boala necruțătoare și de ce a refuzat să fie tratată în România: Nu mai pot sta în picioare, am o hemoragie cumplită
2 zodii care vor avea mari probleme de sănătate, potrivit faimoasei Neti Sandu de la Pro TV
2 zodii care vor avea mari probleme de sănătate, potrivit faimoasei Neti Sandu de la Pro TV
Cu ce se ocupă Ramona Gabor în Dubai, la mai bine de 15 ani de când a părăsit România! Arată complet diferit acum
Cu ce se ocupă Ramona Gabor în Dubai, la mai bine de 15 ani de când a părăsit România! Arată complet diferit acum
Pariu că nu o recunoști! Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele!
Pariu că nu o recunoști! Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele!
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton