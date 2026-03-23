Ce mesaj a publicat soacra Andreei Popescu după ce dansatoarea a anunțat divorțul de fiul ei, Rareș Cojoc: „Fără cuvinte”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Soacra Andreei Popescu, Mihaela Cojoc, a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale după ce dansatoarea a anunțat divorțul de fiul ei, Rareș Cojoc.

Soacra Andreei Popescu, mesaj pe Instagram după anunțul divorțului

Andreea Popescu și Rareș Cojoc divorțează după aproximativ un deceniu de căsnicie și trei copii împreună. După ce mama Andreei a transmis un mesaj îndurerat despre separare, soacra dansatoarei a ales o altă abordare.

Mihaela Cojoc este medic neurolog pediatru, deține propria clinică de neurologie în Târgu-Mureș și un centru de yoga. Mihaela are doi copii și șase nepoți de care este foarte apropiată. Medicul are câte trei nepoți din partea fiecărui copil.

Rareș Cojoc și Andreea Popescu au trei copii, doi băieți și o fetiță, Ioachim, Alexie și Anastasia. După divorțului fiului ei, Mihaela a publicat o fotografie cu nepoata sa, Anastasia, alături de un mesaj emoționant: „Când zâmbetul spune povești fără cuvinte”.

Secțiunea de comentarii a fost inundată de mesaje despre cât de mult seamănă Anastasia cu bunica ei. „Cât de tare seamănă cu tine Mihaela”, a comentat Elwira Petre. „Semănați ca două picături de apă”, a fost un alt comentariu. „Doamne, sosie nu alta, identice! Foarte frumoase și dulci ambele. Voia lui Dumnezeu, așa revarsă el bunătate, așa ne arată calea cea dreaptă. Perfecțiune!”, a scris altcineva.

Citește și: Rareș Cojoc, prima apariție în public cu partenera de dans, la o săptămână de la anunțul divorțului de Andreea Popescu

Cum s-a înțeles Andreea Popescu cu socrii

Andreea Popescu nu a avut o relație apropiată cu socrii ei din prima. Inițial, aceștia au fost reticenți în privința ei deoarece ea era dansatoarea Deliei și o prezență constantă în presă, în timp ce ei sunt doi oameni foarte discreți.

„Socrii mei sunt minunați, au făcut o treabă extraordinară cu el. Soacra mea este medic neurolog pediatru și socrul meu este inginer. Au chestia asta dintotdeauna, când mergem undeva, eu vorbesc, gesticulez. (…) Am avut mici impedimente la început.

Noi la început ne-am ascuns. Eram din lumi total diferite, eram dansatoarea Deliei, apăream în presă în perioada aceea, socrii mei sunt foarte discreți și când noi am oficializat relația, mi-a zis că nu avem voie să ne afișăm, pentru că nu trebuie să apărem în presă. A avut un șoc tata-socru când l-a văzut pe băiatul lui în ziare”, a declarat Andreea Popescu, în podcastul lui Jorge.

Cu altă ocazie, Andreea Popescu i-a adus un omagiu socrului ei pe rețelele sociale. „Vă zic sincer că am un socru de milioane. Îmi este ca un tată și îi mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine. Rar să ai un socru așa bun. Îl admir pentru mintea pe care o are și pentru inima lui bună”, a scris Andreea Popescu pe Instagram.

Citește și: Mihai Bendeac și Andreea Popescu, cuplul de care ai uitat. După despărțire, actorul a făcut-o pe dansatoare să plângă în direct la TV, de față cu Rareș Cojoc: „În viață nu ți se cuvine întotdeauna totul!”

Andreea Popescu a semnat un contract prenupțial înainte de nunta cu Rareș Cojoc

Părinții lui Rareș Cojoc i-au sugerat Andreei Popescu, înainte de nuntă, să semneze un contract prenupțial, dorind astfel să protejeze averea familiei în eventualitatea unui divorț. Vedeta a mărturisit că a fost de acord fără să stea pe gânduri, subliniind că decizia de a se căsători nu a avut nicio legătură cu aspectele financiare.

„Așa a trebuit. El vine dintr-o familie foarte bună. Din punctul meu, a fost ceva corect, nici nu am ezitat, am zis din prima „Da”. Am fost de acord, pentru ca, în cazul în care, Doamne ferește, s-ar fi întâmplat ceva, să beneficiez de munca socrilor mei, despre asta era vorba. Ce se întâmplă în timpul căsătoriei e altceva, dar a fost o dovadă de iubire, am zis că da, ok, pentru că nu mă căsătoresc dintr-un considerent. Nu m-a deranjat absolut deloc”, a declarat Andreea Popescu, la Știrile Antena Stars.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News