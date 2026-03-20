Rareș Cojoc, prima apariție în public cu partenera de dans, la o săptămână de la anunțul divorțului de Andreea Popescu

Rareș Cojoc și partenera sa de dans, Andreea Matei, au fost surprinși împreună la un restaurant, la o săptămână după ce a fost anunțat divorțul de Andreea Popescu. Cei doi au petrecut alături de câțiva prieteni și păreau să se distreze de minune unul în compania celuilalt.

Rareș Cojoc, prima apariție cu Andreea Matei, după divorț

Rareș Cojoc și partenera sa de dans, Andreea Matei, au fost văzuți recent într-o ipostază relaxată, la doar o săptămână după ce vestea divorțului său de Andreea Popescu a devenit publică. Campionul la dans sportiv a fost surprins alături de Andreea Matei și un grup restrâns de prieteni la un restaurant din București, imediat după antrenamente. Cei doi păreau destul de relaxați, discutând și râzând.

Rareș Cojoc și Andreea Matei au fost fotografiați alături de alte nume mari din lumea dansului, precum Mirko Gozzoli și Edita Gozzoli. Într-o postare pe Instagram, Edita și-a exprimat bucuria de a fi fost în compania lor, scriind: „Ce noapte! Mulțumesc @iuliu_liviu_cojoc @andreea_mattei @rarescojoc @dariusrad @mirko.gozzoli”.

Ce spunea dansatorul despre partenera sa

De-a lungul unei cariere remarcabile în dansul sportiv, Rareș Cojoc a avut mai multe partenere internaționale, însă niciuna nu a reușit să creeze aceeași armonie ca Andreea Matei. De altfel, Rareș a recunoscut că a căutat mult timp o astfel de conexiune.

„Avem o chimie care ne leagă de 11 ani. Am avut o parteneră din Polonia pentru șapte ani, după aceea am avut o parteneră din Republica Moldova pentru încă doi ani și ulterior încă o parteneră din Polonia pentru un an și jumătate. Nu a funcționat chimia. Nu exista armonie din punct de vedere fizic. Era aproape la fel de înaltă ca și mine. Nu sunt obișnuit să conduc o parteneră atât de înaltă”, a mărturisit el.

De partea cealaltă, Andreea Matei a explicat că succesul perechii lor nu se datorează doar talentului individual.

„Este un sport de cuplu și nu este importantă doar persoana ta, este important și partenerul și chimia dintre noi. Avem personalități diferite și este foarte important să ne susținem unul pe celălalt când trecem prin momente dificile”, a declarat dansatoarea într-o emisiune TV, conform spynews.ro.

Cum a perceput Andreea Popescu relația lor profesională

Fosta soție a lui Rareș, Andreea Popescu, s-a exprimat cu sinceritate despre partenera de dans a acestuia, Andreea Matei. Într-un interviu recent, ea a vorbit despre provocările pe care le-a întâmpinat, știind că soțul său călătorea frecvent alături de o altă femeie.

„Am primit întrebarea asta de foarte multe ori: cum mă simt să știu că el pleacă cu altă fată, mai tânără decât mine. Practic, îți împarți soțul cu altă femeie. Indirect, așa se întâmplă. Mi-a luat ceva timp să mă obișnuiesc. Ce a făcut el a fost că mi-a dat confortul și liniștea. N-a avut momente în care să nu răspundă la telefon. Mi-a dat acest confort, încât să am încredere în el”, a precizat ea.

În ciuda acestor mărturii, Andreea Popescu a lăsat să se înțeleagă că încrederea a fost un pilon important în relația lor, chiar dacă aceasta nu a rezistat în timp.

