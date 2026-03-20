Chuck Norris a murit la 86 de ani. „A fost un soț devotat, un tată și bunic iubitor, un frate incredibil și sufletul familiei noastre”

Chuck Norris, legendă a filmelor de acțiune, a murit la 86 de ani, pe 19 martie 2026, în Hawaii, înconjurat de familie.

Legendarul Chuck Norris, una dintre cele mai emblematice figuri ale filmelor de acțiune și un adevărat maestru al artelor marțiale, s-a stins din viață la vârsta de 86 de ani. Potrivit Euronews.ro, actorul a decedat pe 19 martie 2026, în Hawaii, înconjurat de familie. Anunțul trist a fost confirmat printr-un comunicat oficial transmis de familie: „Deși dorim să păstrăm confidențialitatea circumstanțelor, vă rugăm să știți că a fost înconjurat de familie și s-a stins în pace”.

Chuck Norris nu a fost doar un actor, ci un simbol al disciplinei și pasiunii pentru arte marțiale. Cariera sa strălucită a început în ring, unde a câștigat numeroase titluri de campion mondial la karate și a devenit unul dintre cei mai respectați practicanți ai artelor marțiale. Centurile sale negre în discipline precum Judo, Brazilian Jiu-Jitsu, Taekwondo și Tang Soo Do i-au adus recunoaștere la nivel mondial, iar stilul său unic, Chun Kuk Do, rămâne o moștenire pentru generațiile viitoare.

De pe tatami, pe marele ecran

Carisma, forța și disciplina sa au făcut tranziția către marele ecran una naturală. Chuck Norris a cucerit Hollywood-ul, devenind o figură iconică a filmelor de acțiune din anii ’70 și ’80. Rolul său în „The Way of the Dragon” (1972), alături de Bruce Lee, a fost un moment definitoriu pentru cariera sa. A urmat o serie de filme emblematice precum „The Delta Force”, „Missing in Action” sau „Code of Silence”, care l-au transformat într-un erou al marelui ecran.

Pe lângă filmele de acțiune, Norris a cucerit și micul ecran cu serialul „Walker, Texas Ranger”, în care a jucat rolul principal timp de opt ani (1993-2001). Serialul a fost un hit internațional, consolidându-i statutul de erou american de necontestat. După o pauză de șapte ani, Norris a revenit pe marile ecrane în 2012, alăturându-se distribuției all-star din „The Expendables 2”, regizat de Sylvester Stallone.

„A fost un soț devotat, un tată și bunic iubitor, un frate incredibil și sufletul familiei noastre”

Chuck Norris a fost mai mult decât un actor sau un luptător: a fost un exemplu de perseverență și devotament. „Pentru lume, el a fost un maestru al artelor marțiale, un actor și un simbol al forței. Pentru noi, a fost un soț devotat, un tată și bunic iubitor, un frate incredibil și sufletul familiei noastre”, a transmis familia în mesajul emoționant publicat pe Instagram.

De-a lungul vieții, Norris a inspirat milioane de oameni să-și depășească limitele și să adopte un stil de viață bazat pe muncă, disciplină și respect. Până și umorul legat de miturile despre forța sa inepuizabilă a contribuit la consolidarea imaginii sale de erou legendar.

„Suntem profund recunoscători pentru momentele de neuitat pe care am avut norocul să le împărtășim cu el”

Milioane de fani din întreaga lume deplâng pierderea unuia dintre cei mai iubiți actori ai cinematografiei de acțiune. Familia sa a transmis un mesaj de recunoștință pentru sprijinul și iubirea primite: „Deși inimile noastre sunt frânte, suntem profund recunoscători pentru viața pe care a trăit-o și pentru momentele de neuitat pe care am avut norocul să le împărtășim cu el”.

Foto: Profimediaimages.ro; Instagram

