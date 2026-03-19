Cum arată acum Ursula Andress, prima Bond Girl. A avut o viață tumultoasă și și-a pierdut averea de 16 milioane lire sterline

Ursula Andress, prima și inegalabila Fată Bond, rămâne o figură iconică a cinematografiei internaționale, însă viața ei de astăzi este departe de strălucirea reflectoarelor. La 90 de ani, actrița se confruntă cu o situație dramatică după ce a pierdut aproape întreaga sa avere din cauza fostului său manager.

Viața tumultoasă a primei Bond Girl, Ursula Andress

Ursula Andress, cunoscută pentru celebra scenă din „Dr. No” (1962), în care iese din ocean într-un costum de baie alb, trăiește acum într-un haos emoțional și financiar.

Într-o mărturisire făcută pentru publicația germană „Blick”, actrița a dezvăluit că Eric Freymond, fostul său consilier financiar, a pierdut 16 milioane de lire sterline din averea sa, care fusese estimată la 18 milioane de lire sterline.

„Timp de opt ani, am fost curtată și sedusă. M-a mințit fără milă și mi-a exploatat bunăvoința și încrederea într-un mod perfid, chiar criminal, pentru a-mi lua totul. Și conta pe vârsta mea. Sunt atât de devastată”, a declarat Ursula Andress în urmă cu ceva timp.

Această situație a lăsat-o pe Ursula Andress într-o stare de vulnerabilitate profundă.

„Nu mai pot dormi și sufăr de anxietate”, a adăugat ea.

„Acest sentiment de neputință este insuportabil – mă omoară”, a mai spus actrița.

Se presupune că Freymond a utilizat fondurile vedetei pentru tranzacții dubioase și achiziții de artă fără consimțământul acesteia. Mai grav, niciuna dintre operele de artă nu i-a fost predată sau expusă.

Schema complexă de fraudă

Conform investigațiilor, Freymond, care avea deja un trecut problematic, ar fi fost implicat și într-un caz de delapidare a averii moștenitorului Hermès, Nicolas Puech.

Deși a recunoscut unele acuzații în timpul unui interogatoriu la Paris, în iulie 2025, două săptămâni mai târziu, s-a sinucis.

Ulterior, s-a descoperit că operele de artă achiziționate cu banii Ursulei Andress erau înregistrate pe numele soției lui Freymond, Caroline. Însă, nu există dovezi care să sugereze implicarea acesteia în vreo infracțiune.

Ursula Andress, o viață marcată de contraste

Ursula Andress, care a pozat de șapte ori pentru revista Playboy între 1965 și 1980, era un simbol al puterii feminine și al independenței în anii săi de glorie.

Totuși, această întâmplare neașteptată i-a schimbat complet cursul vieții.

„Îmi economiseam banii pentru o pensie fericită și liniștită”, a spus ea, cu regret.

Ajunsă la 90 de ani, Ursula Andress încă suferă de pe urma nedreptății ce i-a fost făcută de cel în care a avut cea mai mare încredere. Actrița luptă în continuare pentru dreptate.

Sursă foto: Profimedia, Hepta

