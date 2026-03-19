Cum arată acum Ursula Andress, prima Bond Girl. A avut o viață tumultoasă și și-a pierdut averea de 16 milioane lire sterline

Ursula Andress, prima și inegalabila Fată Bond, rămâne o figură iconică a cinematografiei internaționale, însă viața ei de astăzi este departe de strălucirea reflectoarelor. La 90 de ani, actrița se confruntă cu o situație dramatică după ce a pierdut aproape întreaga sa avere din cauza fostului său manager.
Viața tumultoasă a primei Bond Girl, Ursula Andress
Ursula Andress, cunoscută pentru celebra scenă din „Dr. No” (1962), în care iese din ocean într-un costum de baie alb, trăiește acum într-un haos emoțional și financiar.
Într-o mărturisire făcută pentru publicația germană „Blick”, actrița a dezvăluit că Eric Freymond, fostul său consilier financiar, a pierdut 16 milioane de lire sterline din averea sa, care fusese estimată la 18 milioane de lire sterline.
„Timp de opt ani, am fost curtată și sedusă. M-a mințit fără milă și mi-a exploatat bunăvoința și încrederea într-un mod perfid, chiar criminal, pentru a-mi lua totul. Și conta pe vârsta mea. Sunt atât de devastată”, a declarat Ursula Andress în urmă cu ceva timp.
„Acest sentiment de neputință este insuportabil – mă omoară”, a mai spus actrița.
Se presupune că Freymond a utilizat fondurile vedetei pentru tranzacții dubioase și achiziții de artă fără consimțământul acesteia. Mai grav, niciuna dintre operele de artă nu i-a fost predată sau expusă.
Conform investigațiilor, Freymond, care avea deja un trecut problematic, ar fi fost implicat și într-un caz de delapidare a averii moștenitorului Hermès, Nicolas Puech.
Deși a recunoscut unele acuzații în timpul unui interogatoriu la Paris, în iulie 2025, două săptămâni mai târziu, s-a sinucis.
Ulterior, s-a descoperit că operele de artă achiziționate cu banii Ursulei Andress erau înregistrate pe numele soției lui Freymond, Caroline. Însă, nu există dovezi care să sugereze implicarea acesteia în vreo infracțiune.