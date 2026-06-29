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Ana Villafañe, actrița din „New Amsterdam”, a fost cerută în căsătorie într-un mod inedit: în timpul unei alergări în Hyde Park, Londra. Logodnicul ei, Anthony Parillo, i-a oferit un inel personalizat cu diamant de 2,8 carate.

Ana Villafañe s-a logodit cu Anthony Parillo

Actrița Ana Villafañe, cunoscută pentru rolul din serialul „New Amsterdam”, a avut parte de o cerere în căsătorie pe cât de romantică, pe atât de neașteptată, chiar în timpul unei sesiuni de jogging. Momentul special s-a petrecut în celebrul Hyde Park din Londra, unde iubitul ei, omul de afaceri Anthony ”AJ” Parillo, a transformat o pauză obișnuită într-un eveniment memorabil.

Într-o zi toridă de vară, Ana și Anthony ieșiseră la alergat, o activitate care, aparent, nu prevestea nimic extraordinar. Însă, ajunși lângă lacul din Hyde Park, lângă Serpentine Bar, Anthony a îngenuncheat și i-a adresat cea mai importantă întrebare.

„Alergam prin Hyde Park, în mijlocul valului de căldură din Marea Britanie, când s-a așezat în genunchi lângă apă, chiar lângă Serpentine Bar, și m-a cerut în căsătorie. Am izbucnit imediat în lacrimi. Și, înainte să-mi dau seama ce se întâmplă, toți oamenii din jurul nostru au început să aplaude”, a povestit actrița pentru The Sun.

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Momente de fericire și aplauze spontane

Reacția Anei Villafañe a fost pe măsura emoției momentului: lacrimi de bucurie și gesturi pline de surpriză. Cei prezenți în parc au devenit martorii involuntari ai acestei povești de dragoste, aplaudând cu entuziasm gestul romantic.

Actrița a mărturisit că, deși era copleșită de fericire, a decis să continue alergarea începută, păstrând un aer de normalitate într-o zi devenită memorabilă.

„A făcut ca totul să pară și mai ireal. De atunci plâng întruna și parcă plutesc pe un nor de fericire… deși tot l-am pus să terminăm restul alergării”, a adăugat Ana Villafañe, în stilul ei caracteristic.

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Actrița Ana Villafañe a primit un inel de logodnă cu diamante

Bijuteria care a marcat acest moment special este un inel personalizat, creat pe comandă de Anthony. Piesa este împodobită cu un diamant rotund de 2,8 carate, cu tăietură brilliant, montat pe o verighetă din aur și gheare din platină.

Detaliile despre relația celor doi rămân în mare parte necunoscute, Ana Villafañe fiind mereu rezervată când vine vorba de viața personală. Actrița, care interpretează rolul doctoriței Valentina Castro în „New Amsterdam”, preferă să evite luminile prea intense ale reflectoarelor.

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Sursă foto: Instagram, Profimedia, Getty

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