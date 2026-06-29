Doina Teodoru, adevărul despre despărțirea de Cătălin Scărlătescu: „Bărbații sunt la fel la orice vârstă”. În ce relații au rămas după ce au rupt logodna

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Doina Teodoru a vorbit sincer despre despărțirea de chef Cătălin Scărlătescu, explicând cum mediatizarea relației și diferența de vârstă au influențat povestea lor. Actrița își dorește acum o viață personală mai discretă.
Doina Teodoru a ales să vorbească deschis despre capitolul încheiat din viața sa, relația cu chef Cătălin Scărlătescu, dar și despre lecțiile învățate din această experiență. Invitată în cadrul emisiunii „Cancan Exclusiv”, actrița a povestit cu sinceritate despre motivele despărțirii, impactul mediatizării timpurii a relației și cum vede viitorul său sentimental.
Doina Teodoru a recunoscut că relația cu Cătălin Scărlătescu a fost una cu multe provocări, mai ales din cauza expunerii publice neașteptate. „A fost foarte multă expunere pentru mine deodată. Pentru mine, viața privată este viață privată”, a declarat actrița.
Relația celor doi a fost dezvăluită de presă la scurt timp după ce începuseră să se cunoască. „Relația a ieșit la iveală mult mai devreme decât mi-am dorit eu. Eram într-o perioadă de tatonare atunci, nu era stabilită relația și au apărut niște fotografii cu noi, cred că la voi, prietenii mei”, a adăugat Doina cu umor, făcând referire la publicația care a surprins momentul, Cancan.
Ce spune Doina Teodoru despre diferența de vârstă dintre ea și Cătălin Scărlătescu
Un subiect intens dezbătut în timpul relației lor a fost diferența de vârstă de 17 ani. Cu toate acestea, Doina a explicat că acest aspect nu a fost niciodată un obstacol între ea și Cătălin. „17 ani. Este o diferență mare, dar mi-am dat seama că chiar nu contează, bărbații sunt la fel la orice vârstă. Aș prefera acum să am o relație cu cineva mai apropiat de vârsta mea, ca să mă bucur de el cât mai mult timp, nu? Adică aș prefera să îmbătrânim împreună”, a explicat.
Deși cei doi au fost logodiți timp de un an și aveau planuri de nuntă, relația lor nu a ajuns la altar. „Bine că nu a urmat, ca să nu se întâmple ruptura mai târziu”, a spus Doina, mărturisind că decizia de a pune capăt relației a fost greu de luat, dar necesară.
De ce s-au despărțit? Actrița explică simplu și sincer: „Ne-am despărțit pentru că relația nu mergea într-o direcție sănătoasă”. Această decizie a fost luată de comun acord, iar cei doi au rămas într-o relație bazată pe respect reciproc. „În relații OK, oameni normali. Ne salutăm, bună, bună”, a precizat ea.
Despărțirea de Cătălin Scărlătescu a atras nu doar curiozitatea publicului, ci și o avalanșă de mesaje din partea admiratorilor. Doina a povestit amuzată cum a început să primească mesaje de la bărbați fără păr. „Numai bărbați chei. Zic: dar de ce? Bine, dacă au văzut că am fost cu Cătălin, s-au gândit că asta este tipologia mea, dar nu este”, a glumit.
După această experiență intens mediatizată, Doina a ajuns la concluzia că preferă o relație departe de ochii publicului și, mai ales, cu o persoană care nu este la rândul său o figură publică. Această decizie reflectă dorința ei de a-și proteja viața personală și de a găsi un echilibru între cariera sa și liniștea sufletească.