Mesajul transmis de Doina Teodoru după ce s-a aflat că s-a despărțit de Cătălin Scărlătescu: „Sunt înconjurată de…”

Doina Teodoru a publicat primul mesaj în mediul online după ce s-a aflat că s-a despărțit de Cătălin Scărlătescu.

Doina Teodoru, prima reacție după ce s-a aflat că s-a despărțit de Cătălin Scărlătescu

Doina Teodoru (35 de ani) a transmis primul mesaj pe rețelele sociale după ce s-a aflat că ea și Cătălin Scărlătescu (53 de ani) au rupt logodna, după o relație de aproximativ patru ani. Potrivit Cancan.ro, despărțirea ar fi avut loc la începutul verii, iar juratul de la MasterChef ar avea deja pe altcineva.

„Sunt înconjurată de forțe vizibile și invizibile care vor doar ce este mai bun pentru mine”, este mesajul pe care actrița l-a publicat la Instagram Story, după ce în presă au apărut imagini cu Scărlătescu și cu presupusa lui nouă iubită.

Doina are mesajul de mai sus pe fotografia de pe ecranul telefonului ei, postarea de la Instagram Story fiind, de fapt, o captură de ecran surprinsă la ora 11:11, simbol al transformării și vindecării.

La rândul lui, Cătălin Scărlătescu a publicat un mesaj pe rețelele sociale după ce a fost fotografiat alături de o blondă de 27 de ani, de profesie arhitect.

„Bună dimineața. Trebuie să fac o mărturisire… I love CRUDO (Iubesc cruditățile)”, a scris juratul de la MasterChef în mediul online, în dreptul unei imagini în care ține un platou de crudități în mână, în Vama Veche.

Ce spune Cătălin Scărlătescu despre viața lui personală după despărțirea de Doina Teodoru

Înainte de premiera sezonului 10 MasterChef România, Cătălin Scărlătescu a făcut primele declarații despre viața personală după despărțirea de Doina Teodoru, în exclusivitate pentru Unica.ro.

„Profesional îți merge foarte bine, personal îți merge la fel de bine?”, l-am întrebat pe chef. „Extraordinar de bine!”, ne-a răspuns. „De fapt, mie nu îmi merge personal, mie îmi merge Intercity. Trenul personal merge încet”, a glumit Cătălin Scărlătescu.

Scărlătescu și fosta iubită s-au logodit anul trecut. La începutul anului acesta, întrebată despre nuntă, actrița a spus pentru Cancan.ro: „Nunta nu se va întâmpla anul acesta, cu siguranță nu, pentru că nu se întâmplă, asta e”.

Ulterior, în luna aprilie, Doina Teodoru era întrebată de jurnaliștii de la Playtech dacă mai formează un cuplu cu Cătălin Scărlătescu, însă a refuzat să ofere un răspuns. „Doamne, Dumnezeule! De ce nu îl sunați pe Cătălin? Că el știe mai bine să răspundă la asemenea lucruri, la informații și zvonuri. Mulțumesc de telefon, seară bună”, a spus actrița la acea vreme.

Cum a început relația dintre Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru

În noiembrie anul trecut, în podcastul lui Cătălin Măruță, Scărlătescu a povestit cum a început relația dintre el și Doina.

„Pe Doina am cunoscut-o în Vama Veche. Doina, pe vremea aia, era cu fostul ei iubit. Eu eram cu… nu știu dacă pot să zic fosta. În momentul respectiv, eram singur. Am văzut-o și atât. Cineva mi-a zis: «Doina Teodoru, mare actriță». Am niște prieteni acolo, care au un restaurant, toată lumea m-a văzut acolo. Fiind iubita cuiva, pe cuvânt îți spun, nu m-am uitat în niciun fel, în nicio direcție.

După care ne-am întâlnit, la o petrecere, la cineva acasă și atunci am făcut eu poză cu ea. Prima poză. Nici în momentul ăla nu pot să spun că s-a întâmplat ceva. După care am fost la o onomastică și era Doina Teodoru acolo. Și s-a aplecat să-mi spună ceva la ureche și a rămas acolo”, a dezvăluit Cătălin Scărlătescu, pentru sursa citată.

