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Dragoș Bucur, dezvăluiri despre viața de familie și colaborarea cu Tudor Chirilă în serialul „Trafic”: „Avem multe diferențe în abordarea vieții” / Exclusiv

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Dragoș Bucur revine într-un rol intens în serialul „Trafic” de la Pro TV, unde îl interpretează pe Doru Alexe, un tată împins la limită de dorința de a-și proteja copilul. Actorul vorbește, într-un interviu pentru Unica.ro, despre provocările personajului său, colaborarea cu Tudor Chirilă, dar și despre cât de diferit este Doru față de el. „Trafic” poate fi urmărit în fiecare luni, de la ora 21:30, la Pro TV, iar episoadele sunt disponibile cu o săptămână în avans pe VOYO.

Dragoș Bucur, dezvăluiri despre viața de familie și colaborarea cu Tudor Chirilă în serialul „Trafic”

În același interviu, Dragoș Bucur face dezvăluiri rare despre viața de familie alături de Dana Nălbaru și cei trei copii ai lor, explică de ce el și soția sa împart responsabilitatea regulilor din casă și vorbește despre lecțiile pe care le-a învățat de când a devenit părinte. Actorul își spune și părerea despre inteligența artificială, mărturisind că preferă un stil de viață cât mai aproape de natură și că, în prezent, cea mai mare „obsesie” a sa este gospodăria pe care o construiește împreună cu familia, în satul Moșteni-Greci, județul Argeș.

Spune-mi câteva cuvinte despre rolul pe care îl joci în Trafic și despre cum ai ajuns să faci parte din acest proiect.

Aș spune, în primul rând, că e un părinte care e pus în fața unor situații-limită și trebuie să acționeze. Asta spre binele copilului sau spre ceea ce își închipuie el că e binele copilului în acel moment. Ce se întâmplă mai departe, evident, e că se creează așa un tăvălug care se va opri foarte greu pentru cei care vor urmări serialul.

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Cum am ajuns să joc? Am primit o propunere, am primit un scenariu, am primit niște informații despre proiect și ce am primit mi-a plăcut. Și uite așa am ajuns să facem Trafic.

Dragoș Bucur și Tudor Chirilă, rivali în „Trafic”

Soția ta, copiii tăi, sunt aici. Tocmai am văzut primul episod. Cum a fost să împărtășești această experiență cu ei?

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Să știi că încă n-am avut timp să vorbesc cu ei despre cum li s-a părut. Nu știu dacă emoție e chiar cuvântul potrivit, dar am avut niște… hai să zic, nesiguranțe. Am spus că, dacă plec după proiecție, înseamnă că nu mi-a plăcut. Am rămas, deci e OK. (zâmbește)

Personajul tău și personajul jucat de Tudor Chirilă au mai multe confruntări pe care încă nu le-am văzut. Spune-mi cum a fost experiența de la filmări pentru voi.

Suntem doi actori profesioniști, avem aceeași școală, ne înțelegem foarte bine și cred că e mare lucru că suntem din aceeași generație, pentru că ne-a fost foarte ușor să găsim un limbaj comun în fața camerelor de filmat.

Mi se pare că avem foarte multe în comun, eu și Tudor, dar avem și suficient de multe diferențe în abordarea, nu profesională, ci a vieții, încât să ne folosim de aceste mici diferențe și să le punem în fața camerei.

Care ți s-a părut cea mai mare provocare în realizarea acestui serial?

Să știi că partea de producție este o greutate foarte mare. Ritmul de filmare a crescut foarte mult, s-au scurtat timpii de filmare și, în același timp, pretențiile cresc. Și nu pretențiile producătorului, ci pretențiile publicului. E foarte greu să păstrezi un produs la o calitate bună în ritmul în care se filmează în ultimii ani.

Ce fel de tată este Dragoș Bucur

Dragoș Bucur interviu Unica.ro Românii au talentIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 12)

Cum este tatăl Dragoș prin comparație cu tatăl Doru din serial?

E foarte mult de vorbit. În primul rând, din fericire, eu n-am fost pus niciodată într-o situație atât de la limită ca cele prin care trece Doru. Și cred că eu mai am ceva în plus față de Doru. Din fericire, eu am fost, hai să spun, un norocos al sorții și am avut ceva mai mult timp la dispoziție să-l petrec cu copiii mei. E un mare, mare avantaj.

Ce fel de tată crezi că ești? Mai sever? Mai relaxat?

Asta trebuie să-i întreb pe copiii mei. (zâmbește)

Tu ce simți?

Nu prea am repere. Nu pot să compar decât cu cum au fost părinții mei, dar ei au trăit în altă epocă. Lucrurile nu funcționau așa cum funcționează acum, tot accesul acesta la tehnologie nu exista. Fac parte din generația copiilor cu cheia la gât.

Părinții mei au fost și sunt în continuare niște oameni foarte relaxați și am avut așa o viață și o copilărie foarte relaxată în relație cu ei și cred că s-a moștenit treaba asta și în familia mea.

Dintre tine și soția ta, cine impune mai multe reguli?

Facem cu schimbul și cred că este o soluție foarte bună pentru orice familie. Nu e bine să fie doar unul ăla rău și doar unul cel bun. Ne mai facem cu ochiul așa și schimbăm rolurile.

Citește și: Cum își protejează Dragoș Bucur și Dana Nălbaru cei trei copii de droguri: „Cred că este singura soluție”. Ce spune actorul despre „Românii au talent”, sezonul 15, și viața la țară / Exclusiv

Ce a învățat de la copiii lui

Ce ți-ai dori să înveți copiii tăi de la tine, o lecție mai importantă?

Puterea exemplului contează, dar nu întotdeauna noi suntem cele mai bune exemple. Aș vrea să înțeleagă că lucrurile nu vin de-a gata, ceea ce eu am senzația că generația tânără cam nu înțelege cum ar trebui. Aș vrea să fie niște oameni care nu mint și care își asumă și lucrurile bune, și lucrurile rele pe care le fac.

Și tu ce ai învățat de la ei?

Oho! Înveți o grămadă. În momentul în care devii părinte, practic o iei de la zero. În primul rând, înveți că tot ceea ce faci se vede în ei. În comportamentul lor, în expresiile lor, în vibe-ul lor, în felul în care vorbesc, în ceea ce mănâncă, în cât de mult sport fac, cât de mult citesc, cum se comportă cu cei din jur. Tot ce faci se vede în copiii tăi.

Ce părere are despre inteligența artificială

Ce părere ai despre inteligența artificială?

Am păreri foarte împărțite. Eu nu sunt un susținător prea vocal al inteligenței artificiale. Pe de altă parte, sunt perfect conștient că deja face parte din viața noastră. Pe de altă parte, eu și familia mea am ales un stil de viață în ultimii ani sau niște ocupații care exclud aproape complet tot acest tip de tehnologie din viața de zi cu zi.

Eu aș încuraja oamenii să se bucure de ceea ce există real în jurul lor. Și aici vorbesc de munte, natură, animale, soare. Poate sună puțin bătrânicios, dar e așa frumos să-ți iei rucsacul în spate și să te duci pe munte. E de zece ori mai mișto decât să stai în fața laptopului. Iar asta cred că e ceva ce generația tânără, nu în totalitate, evident, dar mulți au început să uite, și e păcat.

Pe de altă parte, AI-ul, da, dacă îl ai la îndemână și îl poți folosi să-ți duci mai departe proiectele, de ce nu?

Care este obsesia ta actuală?

Dacă e să spun că am o obsesie, este ceea ce fac de vreo doi ani și jumătate: gospodăria noastră și tot ceea ce intră în ea. Cai, măgari, oi, porc, câini… Cam asta e în mintea mea mai tot timpul. (zâmbește)

Foto: Captură video, Instagram

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