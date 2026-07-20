Cum a reacționat Gerard Piqué când a văzut-o pe Shakira cântând în pauza Campionatului Mondial 2026. Imaginile au devenit virale

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Gerard Piqué a fost surprins alături de copiii săi în tribunele finalei Cupei Mondiale 2026 din New York, unde Spania și Argentina s-au confruntat. Fostul fotbalist nu a fost prezent doar la meciul mult așteptat de întreaga lume, ci și la show-ul făcut de Shakira la pauză. Iar reacția lui când și-a văzut fosta parteneră a devenit virală.

Reacția lui Gerard Piqué la show-ul Shakirei de la Campionatul Mondial 2026

Gerard Piqué și-a făcut apariția neașteptată la finala Cupei Mondiale din 2026, un moment istoric ce a avut loc pe stadionul New York/New Jersey. Alături de copiii săi, fostul fundaș al Barcelonei a fost surprins sosind printre miile de fani, în loc să opteze pentru o intrare exclusivă. Imaginile cu el în mulțime au devenit rapid virale pe rețelele sociale, stârnind numeroase reacții și speculații.

Finala, care a adus față în față echipele Spaniei și Argentinei, a fost un eveniment plin de emoție. Spania a reușit să câștige cel de-al doilea titlu mondial, însă un alt moment memorabil al serii a fost fără îndoială show-ul spectaculos al Shakirei.

la CARA de pique escuchando cantar a shakira pic.twitter.com/Wcupm1axey — ؘjuandi (@poxelse) July 19, 2026

A fost pentru prima dată în istorie când o finală a Cupei Mondiale a inclus un spectacol de pauză, iar artista columbiană a strălucit pe scena mondială. Copiii lui Piqué au fost văzuți bucurându-se vizibil de moment, în timp ce fostul fotbalist părea mai rezervat, ceea ce a dat naștere unor discuții aprinse online. Internauții nu au putut ignora coincidența dintre prezența lui Piqué și succesul răsunător al fostei sale partenere, Shakira.

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Pique despre sezonul lui Lionel Messi

Într-un interviu acordat pentru AS, Piqué a analizat cu atenție finala, înainte ca aceasta să fie disputată la New York.

„Ca echipă, Spania este cea mai bună. Sunt sigur că dacă este în finală, la fel ca Argentina, este pentru că merită. Cred că Argentina va încerca să se impună de la început. Este stilul lor, modul lor de a înțelege fotbalul, iar Spania nu trebuie să se lase influențată de asta. Trebuie să se concentreze doar pe fotbal și să fie foarte fidelă propriului stil. Dacă Spania reușește asta, sunt convins că va avea ocazii să marcheze”, a spus acesta, subliniind încrederea sa în calitățile echipei spaniole.

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De asemenea, Gerard Piqué a discutat despre sezonul impresionant al lui Lionel Messi și despre șansele acestuia de a câștiga un nou Balon de Aur.

„Sigur că merită să-l câștige și, așa cum am spus, ar fi cel mai bun mod de a-și completa cariera. Dar dacă i-l dau lui, mai mult de o persoană va spune că se ia în calcul tot sezonul, că a jucat într-o ligă precum MLS… Și probabil au dreptate. La fel, dacă Spania câștigă, vor exista voci împotrivă dacă Rodri îl primește, pentru că, deși are un Mondial foarte bun, a fost accidentat o mare parte a sezonului. Sau dacă i l-ar da lui Lamine…”, a declarat fostul fotbalist.

Finala Cupei Mondiale din 2026 nu a fost doar un spectacol sportiv, ci și o seară plină de momente memorabile, care va rămâne în amintirea tuturor. De la triumful echipei spaniole, la spectacolul electrizant al Shakirei și până la prezența discretă, dar atât de comentată a lui Gerard Piqué, evenimentul a marcat o pagină importantă în istoria fotbalului mondial.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus reacția lui Gerard Pique la show-ul Shakirei de la CM 2026

Sursă foto: Captură video

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